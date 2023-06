Al término del partido, Luciano Rodríguez habló con la televisión y, sin poder parar de llorar, dijo que haberse coronado campeón “es una locura por todo lo que me tocó pasar”.

“Somos campeones del mundo y es una locura; no tengo palabras para explicar todo esto, la gente se lo merece”, sostuvo, y destacó la unión del equipo de Marcelo Broli. “Este grupo es impresionante y estamos viviendo un sueño”, agregó el del gol decisivo en la final del mundo.

El entrenador, Marcelo Broli se acordó de la gente: “La alegría que tengo es compartida con todo el Uruguay. Se generó algo muy hermoso. Sentimos toda la energía, la de la gente que vino, ojalá que todo el Uruguay esté disfrutando porque esto es de todos, el compromiso de estos muchachos es tremendo, no nos dejaron de sorprender y fue una final tremenda”, dijo el DT campeón del mundo.

Broli hizo énfasis en algo que repitió durante todo el torneo, que fue el hecho de trabajar con confianza. “La confianza no era humo, estaba basada en los cimientos muy fuertes que se construyeron en el Complejo Celeste. Mucha de la gente que está hoy acá estuvo presente: compañeros que quedaron en el camino del proceso por lesiones, por cupos en la citación, pero estamos muy agradecidos con ellos y hoy no los podíamos dejar pasar, tenemos que ser nosotros y fuimos nosotros”, agregó.

Luego de recibir los trofeos y de los primeros festejos en cancha, hubo zona mixta y hablaron más protagonistas.

Juan Cruz de los Santos fue el primero en acercarse a la zona de periodistas y habló del plan de juego. “Sabíamos que ellos eran superiores, pero en el uno a uno pudimos ser superiores nosotros. Manejamos las circunstancias, buscamos el gol, sabíamos que estaba al caer”, expresó.

Consultado sobre las vallas invictas de la celeste, De los Santos se lo adjudicó al trabajo. “Me sentí campeón cuando llegó el gol, pudimos controlar sus pelotas fuertes”, respondió, sabiendo que era muy difícil que a Uruguay le convirtieran.

“Quiero ver a mi hermana, a mi abuela, a mis tíos, no puedo esperar más. Mis papás están acá y estoy muy emocionado. Ellos son pilares fundamentales, fueron quienes me metieron en esto y poder darles una alegría como ésta me llena de orgullo”, agregó el futbolista celeste.

Por su parte, Facundo González, que eligió representar a Uruguay en lugar de a España, celebró el haber hecho historia. “Hicimos historia, como para no estar locos. Desde que tuve conciencia de lo que podía hacer, elegí a Uruguay porque lo llevan adentro. Uno cuando nace uruguayo va a morir uruguayo, así lo siento yo. Somos Uruguay, sabemos jugar sufriendo en todo momento. Fue fundamental la gente que pudo venir y apoyarnos durante todo el torneo”, dijo.

Valoró en todo momento a la gente que acompañó. “Sabíamos que esta final no la jugábamos solos. Hicimos un partido de todo el equipo, se lo dedicamos a todo Uruguay, a todas las familias. Sobre las decisiones del árbitro dijo que fue un partido caliente, que ellos quisieron cortar las jugadas en todo momento. Sobre la medalla que lleva colgada en el cuello dijo que no cae y que por ahora no se la va a quitar”.

Ignacio Sosa apareció con un pedazo de la red, una bandera y la medalla colgadas. “Nos llevamos una recompensa más que linda, lo vivimos muy tranquilos, ellos hicieron tiempo, nosotros sabíamos que eso no lo teníamos que hacer en una final del mundo. Fue un plus importante la gente que apoyó”, comenzó diciendo.

Sobre el juego, destacó la superioridad de los charrúas. “Hoy fuimos superiores durante todo el partido, este triunfo es para todo el Uruguay y para mis abuelos que están en el cielo”, agregó.

Fabricio Diaz se sumó a destacar la supremacía que tuvo Uruguay en este duelo. “Nos merecimos la victoria”, dijo, y habló sobre la falta que provocó la tarjeta roja que luego fue anulada. “Todavía me duele, pero con el disfrute no me duele nada”, expresó.

Franco González sumó que para él la clave fue tomar este encuentro como un partido más. “Lo importante era ganar. Me costó mucho llegar acá, esto habla de todo el esfuerzo. Mi vieja me llevaba a jugar al fútbol lloviera o lo que fuera, ese sacrificio me ayudó a madurar mucho porque me manejé solo y ahora lo voy a disfrutar porque creo que me lo merezco”, puntualizó.