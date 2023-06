Cristiano Ronaldo salió a la cancha con Portugal por la Eurocopa y con ello cumplió un récord Guinness: es el futbolista con más partidos en una selección, tras alcanzar los 200 encuentros con la camiseta de su país. En este duelo marcó el gol con el que el conjunto de Roberto Martínez superó a Islandia en el encuentro correspondiente a las eliminatorias de UEFA rumbo a la Euro 2024.

A su vez, Cristiano fue reconocido por ser el futbolista con más partidos internacionales en toda la historia, algo que concretó en marzo de este año cuando superó a Bader Al-Mutawa, de Kuwait. “Demuestra mi amor por este país y por nuestra selección, no es una coincidencia; estoy muy orgulloso, quiero seguir jugando, quiero seguir haciendo feliz a mi familia, a mis amigos y a todos los portugueses, porque este ha sido un camino largo, pero no terminará pronto”, dijo el luso en una conferencia de prensa.

El goleador de 38 años se unió a la selección portuguesa cuando, a los 18, fue elegido por Luiz Felipe Scolari para ser parte de un amistoso contra Kazajistán, en agosto de 2003.

Desde entonces, consiguió diversos e importantes logros. El ex Manchester United, Real Madrid y Juventus jugó cinco campeonatos del mundo y otros cinco de Europa, del que fue campeón en Francia 2016.

Además, se convirtió en el máximo goleador de la historia a nivel de selecciones, con 123 goles, incluido el que convirtió en esta jornada.

En los últimos años de su carrera, Cristiano sigue siendo una pieza fundamental para Portugal, que ahora es dirigido por el español Roberto Martínez.

“Siempre fue un sueño para mí y lo representaré hasta que crea que debo hacerlo. Mientras el entrenador, el presidente y yo lo creamos así, seguiré viniendo. Sé que hay algunos récords que me pertenecen, por ejemplo que lidero los goles internacionales con mi selección, y sé que tengo más récords, pero yo no persigo los récords, los récords me persiguen a mí. Por eso estoy feliz y es mi motivación para seguir jugando”, finalizó el futbolista reconocido con la sigla CR7 por sus iniciales y su número de camiseta.