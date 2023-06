Sebastián Fernández, Guillermo May, y Rafael Haller, durante el festejo de May, en el partido ante Huracán, el 8 de junio, en el estadio centenario.

Este miércoles en la cálida y húmeda ciudad de Guayaquil, a las 21.00 en el viejo pero renovado estadio George Capwell, Danubio decidirá su futuro dentro de la intrincada definición del grupo B de la Copa Sudamericana, en el que los cuatro participantes llegan con posibilidades de seguir adelante y, lo más sorprendente, cualquiera de ellos puede ser primero y asegurar su participación en octavos de final (ver tabla de posiciones).

La franja empatando asegura su pase a playoffs ante un tercero de la Libertadores para llegar a los octavos de final del torneo que está jugando, y con una victoria no sólo reasegura dicha situación, sino que extiende -sin depender de sí mismo- la chance de ser primero del grupo: si Danubio gana llegará a 10 puntos y será primero si Guaraní no le gana a Huracán en Asunción. Los aurinegros paraguayos van primeros con 8 puntos, mientras que sus rivales argentinos tienen 5, pero, aunque están últimos, si ganan se aseguran el primero o segundo puesto, porque mínimo quedaría igualado con Guaraní, pero Huracán tiene mejor diferencia de goles.

Obvio que, en esta intrincada definición, si Emelec, que tiene 7 puntos, le gana a Danubio, también se asegurará estar entre los dos primeros.

Con la Spica en la oreja

Es brava la instancia de “jugar para clasificar”, porque en el medio del partido -y con la radio pegada a la oreja con lo que está pasando en Asunción y viceversa- nadie estará seguro del resultado que necesita, o casi, porque Emelec, el rival de los uruguayos, y Huracán, el rival de los paraguayos, sólo podrán seguir adelante si ganan, lo que también permite pensar en estrategias más jugadas que pueden aprovechar sus rivales.

Danubio ha logrado trasladar sus buenas presentaciones internacionales a la competencia local, y con la llegada de Franco Cepillo González se ha potenciado mucho. No ha podido reincorporar a Mateo Ponte, lesionado desde el Mundial sub 20, pero sin embargo su compañero Rafael Haller ocupaba ya el lateral derecho y este miércoles estará haciendo la banda, como en los últimos partidos. Las otras bajas del elenco danubiano son el central Lucas Monzón y el delantero Alejo Cruz.

El técnico danubiano, Esteban Conde, no develó cuál será la alineación del miércoles, pero es muy posible que vuelva a utilizar la estructura de 3-4-2-1, con la vuelta de Guillermo May, recuperado de su lesión. El equipo sería con Mauro Goicoechea en el arco; Martín Rea de líbero, Santiago Etchebarne por derecha y Lucas Ferreira por izquierda; Haller, Juan Millán, Leandro Sosa y Kevin Lewis ocupando de lado a lado el medio; González y May más adelante, y Sebastián Fernández ocupándose del área rival. Estará esperando su oportunidad el colombiano Jannenson Sarmiento, con el viento en la camiseta tras sus dos goles ante La Luz.

A Emelec le ha ido tan mal en el campeonato local que terminó penúltimo en la primera fase del campeonato ecuatoriano y ha cambiado de técnico: el colombiano Hernán Torres debutará en sustitución del argentino Miguel Rondelli. Tiene lesionado a su golero Pedro Ortiz y en duda al venezolano Samuel Sosa, pero aparentemente contará con el uruguayo Diego García, a quien el viernes se le termina su contrato con el equipo que lleva por nombre el acrónimo de Empresa Eléctrica de Ecuador, y por eso es apodado el equipo eléctrico o el bombillo.

Copa Sudamericana - Grupo B