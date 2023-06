Ya es oficial: Darío Rodríguez tomará las riendas de Peñarol; así fue confirmado en una conferencia de prensa en el Palacio Gastón Güelfi, donde además del nuevo DT estuvo presente el Consejo Directivo aurinegro. “Es un día de muchísima felicidad y orgullo para mí”, dijo Darío, quien, además, como expresión de deseo, agregó: “Espero estar a la altura de las circunstancias”.

Un múltiple campeón regresa a casa.



¡Bienvenido, Darío! pic.twitter.com/vS0anGV9tq — PEÑAROL (@OficialCAP) June 26, 2023

Con respecto al equipo, el exlateral izquierdo comentó que “hay que devolverle la confianza al jugador, por eso empezaremos de atrás hacia adelante”. “Últimamente no se encontraron los resultados deseados y eso hace que el jugador pierda la confianza. En eso estaremos trabajando en estas horas, para que vayan entendiendo qué es lo que pretendemos de ellos. Más allá del dibujo táctico, lo más importante es la respuesta de cada uno de los jugadores dentro del campo. Todos sabemos que una vez que se empieza a mover el balón, la figura cambia, pero, por lo general, va a ser un 4-4-2, un 4-3-3 o un 4-2-3-1, dependiendo del momento y del rival”.

Rodríguez trabajará junto a su hermano Héctor Samanta Rodríguez, que fue director técnico de Defensor Sporting en el ascenso y en el comienzo del Torneo Apertura 2022. Su preparador físico será el profesor Pablo Placeres, que también regresa al aurinegro luego de su gestión en el cargo de preparador físico institucional junto a Jorge Polilla da Silva, en 2012-2013 y en 2016.

Esta será la primera experiencia del exfutbolista mirasol como DT principal. El primer partido que deberá afrontar será el último duelo de la Copa Sudamericana, el próximo jueves a las 21.00 ante América MG en el Campeón del Siglo.

En términos globales, tendrá el desafío de determinar el equipo con el que le hará frente al próximo Torneo Clausura, para el que ya suenan varios nombres, como el del arquero Guillermo de Amores -ex Liverpool y ex Boston River, que no sigue en el Sporting Gijón de España- y Gonzalo Carneiro -ex Defensor Sporting y ex Liverpool, que se despidió de Cruz Azul luego de un breve pasaje por el club mexicano-.

Dentro de la cancha

El defensa nacido en Montevideo comenzó a jugar en Peñarol en la temporada 1999-2000, contratado por Julio Ribas luego de un pasaje exitoso por Sud América y Bella Vista. Su segunda etapa en el carbonero fue entre 2008 y 2014. En total, logró tres títulos de campeón uruguayo: en 1999 con Ribas, en 2003 con Diego Aguirre y en 2012-2013 con Jorge Polilla da Silva.

Desde el área técnica

Rodríguez regresó al aurinegro en 2016 como parte del cuerpo técnico de Da Silva, en su segundo paso por el carbonero. Tuvo un pasaje por Defensor Sporting en el mismo rol y volvió a Peñarol como secretario técnico en setiembre de 2020, cuando el entrenador a cargo era Mario Saralegui.

En enero de 2021 se sumó al equipo técnico de Mauricio Larriera, hasta que en diciembre se desvinculó para trabajar junto a Diego Alonso en la selección hasta el Mundial de Qatar 2022.

Con incorporaciones

Peñarol busca concretar la incorporación de un arquero, un lateral y un delantero para el Torneo Clausura. Para cuidar la red, el manya está por concretar la llegada de De Amores y maneja como segunda opción para el arco el nombre de Washington Aguerre, que se encuentra en Querétaro, de la Primera División de México. En la defensa se sumará Maximiliano Olivera, que saldrá del Juárez mexicano para retornar al aurinegro, mientras que Carneiro es el principal nombre para la ofensiva.

Por otra parte, se confirmó que Matías Arezo estará a disposición del club hasta fin de año. En el sentido opuesto, Peñarol recibió una oferta de 70% de la ficha de Randall Rodríguez desde el exterior y hubo averiguaciones por Santiago Homenchenko. Diego Rolan rescindió su vínculo y Matías Aguirregaray está buscando salir del equipo carbonero. Además, los contratos de Yonatthan Rak y Juan Manuel Ramos vencen en junio.