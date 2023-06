El entrenador de Uruguay habló en conferencia de prensa luego de coronarse campeón del mundo. “Es tiempo de acordarse de todos, en el fútbol de formativas hay muchas carencias. Somos campeones del mundo pero tenemos que cubrir las carencias y las necesidades que hay en los clubes”, comenzó diciendo.

El DT destacó el trabajo diario, más allá de lo hecho en esta competencia. “Hay gente que todas las mañanas se levanta a hacer un trabajo divino, más allá de lo técnico-táctico, los crían, les inculcan valores, vienen con un trabajo de niños, nosotros solamente seleccionamos, por eso estamos muy agradecidos con ellos también”, dijo.

En paralelo, destacó las virtudes extradeportivas que caracterizan al país. “Uruguay siempre sueña. Tenemos eso de ir por sueños difíciles y a veces lo conseguimos, cuando estamos unidos y tiramos para el mismo lado, sentimos la energía que venía del país. En momentos adversos, el grupo se mostró muy fuerte y esa fue nuestra clave”, sostuvo.

Sobre el convencimiento del equipo y la superioridad que tuvo la celeste frente al rival de la final, Broli confesó que sabían que lo emocional iba a estar a flor de piel por todo lo que vivieron durante el torneo. “Lo emotivo jugó siempre por el encuentro con la familia en el hotel. Teníamos un plan de juego que sabíamos que si lo llevábamos, íbamos a poder ganar: ellos fueron muy fuertes por dentro con conexiones muy buenas, y nosotros atacamos por bandas, algo que a ellos les dolió bastante, atacamos desde el primer momento, se me dificultó hacer cambios porque al equipo no le veía fisuras. El cansancio no apareció, estuvimos enteros y eso nos llena de orgullo”, contó.

Consultado por su futuro como entrenador, Broli hizo un análisis de lo que significan los resultados en el fútbol. “No sé dónde voy a estar mañana, el fútbol a veces es justo, a veces no. En el Sudamericano, por ejemplo, fuimos los mejores, a mi entender, pero no se dio el resultado final, y aparecieron grandes críticas. Hoy tengo un buen resultado, pero no hay que enloquecer, porque a veces se gana y a veces se pierde, nosotros habíamos ganado y estábamos muy conformes, pero el resultado no te garantiza”, analizó.

Para Broli, es “nefasto” que haya gente que valore solo el resultado para hacer la crítica. “Por eso a veces cuando se gana o se pierde hay que morderse los labios. Más allá del resultado espectacular que es ganar la Copa del Mundo, importa el camino”, dijo Marcelo Broli, cuando ingresaron todos los jugadores con bombos y redoblantes a la sala de conferencias, abrazaron al técnico, corrieron al trabajador de FIFA que estaba mediando la charla y comenzaron a cantar “dale campeón”, mientras se llevaban a su líder para seguir festejando.