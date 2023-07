El mes que viene comienzan las instancias finales de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. Este miércoles se realizó el sorteo para determinar los cruces de las máximas competencias sudamericanas a nivel de clubes.

En octavos de final de Libertadores, el único uruguayo en carrera, Nacional, jugará ante Boca Juniors en Montevideo. Los tricolores ya jugaron los octavos de final de Libertadores 33 veces.

Las últimas tres veces que albos y bosteros se midieron, los 90 minutos finalizaron con el mismo resultado, 1 a 1. En los cuartos de final de la Libertadores de 2016, tanto el partido de ida como en el de vuelta finalizó 1 a 1. En la segunda instancia se llegó a los penales donde Boca avanzó tras sacar ventaja de 4 a 3.

En julio de 2017 se volvieron a cruzar en un partido amistoso que terminó con el mismo resultado, y Boca ganó 3 a 1 en los penales.

Están todos

El azar determinó que Atlético Nacional de Colombia se mida ante Racing de Argentina; Bolívar de Bolivia jugará ante Atlético Paranaense de Brasil; Flamengo -vigente campeón de la competencia- buscará avanzar a los cuartos de final ante Olimpia de Paraguay; Atlético Mineiro jugará con su compatriota de Brasil, Palmeiras; Deportivo Pereira de Colombia se medirá con Independiente del Valle de Ecuador; Argentinos Juniors con Fluminense de Brasil y River Plate de Argentina con Internacional de Brasil.

¡Así quedó el cuadro de Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores!



También se establecieron los detalles para los playoffs de los segundos de la Sudamericana con los terceros de la Libertadores que comienzan la próxima semana.

El equipo ganador del duelo entre Sporting Cristal y Emelec jugará ante Defensa y Justicia; el que triunfe en la disputa entre Barcelona y Estudiantes, se medirá con Goiás; del duelo entre Colo-Colo y América MG saldrá el rival para RB Bragantino; Independiente Medellín y San Lorenzo jugarán para ser el rival de San Pablo; el que triunfe entre Ñublense y Audax Italiano jugará ante Liga de Quito; del cruce entre Libertad y Tigre saldrá el rival para Fortaleza; el ganador de Corinthians y Universitario jugará ante Newell's y el del cruce entre Patronato y Botafogo, se medirá con Guaraní.

Más valores

En la previa del sorteo por la Copa Libertadores se homenajeó a José Fuentes, emitiendo el video que Nacional difundió cuando se consagró presidente del tricolor.

“Estoy totalmente halagado, tengo claro el compromiso que significa estar al frente de Nacional, el único requisito es poner a Nacional primero. No pude jugar en Nacional ni ser entrenador, pero la vida me dio la oportunidad de ser el presidente. La vida me dio mucho más de lo que esperaba, soy un agradecido”, dijo Fuentes en ese video.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, comunicó que en todos los partidos de Libertadores y Sudamericana se hará un minuto de silencio en su honor.

A su vez, Domínguez habló de la importancia de jugar en equipo, de la tolerancia y de la convivencia, recordando que los buenos valores se están manchando “por unos cuantos que no entienden que tenemos que saber vivir y tolerarnos en el fútbol, que no es violencia”.

“En el fútbol no se acepta el racismo, no hay lugar para esa gente, ni en los estadios ni en los campos de juego. Conmebol no quiere ni está para sancionar, es un trabajo que nos toca a todos, demostremos que somos los mejores dentro y fuera de la cancha, sin violencia y sin racismo”, expresó.

Por último, saludó a Uruguay sub 20 por ser el campeón del mundo, a Argentina por ser campeona del mundo, a Brasil por ser campeón sub 17 y a las selecciones de Brasil, Argentina y Colombia femeninas por disputar la Copa del Mundo.