Al Torneo Clausura de fútbol femenino le cuesta arrancar. Va lento. Danubio es el único que ganó las primeras dos etapas y lidera, por supuesto. Nacional perdió por primera vez en el año, pero no fue por su actuación en la cancha sino porque incluyó a una jugadora que no tenía la documentación sanitaria requerida. Por lo tanto, el 5-0 con que superó a Fénix en el debut del Clausura no será convalidado salvo que haya una vuelta de tuerca no previsible. La peculiaridad del caso está indicada en que la jugadora implicada es Yamila Badell, quien, justamente, en ese encuentro volvía al fútbol uruguayo desde España para hacer un aporte de calidad en el torneo y para la Copa Libertadores que se aproxima. La otra cara del mismo hecho da cuenta de que Fénix, que fue derrotado en la cancha dos veces, tendrá en la tabla 3 puntos a favor.

Pero, decíamos, al Clausura está empezando accidentada y lentamente. Otro ejemplo: Peñarol y Defensor Sporting postergaron su partido de la segunda etapa por tener varias futbolistas dedicadas a los partidos amistosos que la selección uruguaya mayor tendrá ante Venezuela este jueves 21y el lunes 25 en Caracas, y también por las jugadoras que están dedicadas a la selección celeste sub 19 que está compitiendo en Colonia en el Sudamericano Evolución en estos días.

Lo cierto es que Defensor todavía no debutó –quedó libre en la primera fecha– y, más importante, Danubio es el único club que suma 6 unidades, 2-0 ante River Plate el domingo pasado y 1-0 a Liverpool en el debut.

Los restantes resultados de la segunda etapa, en el último fin de semana, fueron la victoria 1-0 de Boston River ante Fénix, el empate 0-0 entre Wanderers y Liverpool (se pudo ver en directo en los cables, por Canal 10 y por TV Ciudad) y el triunfo de Nacional 4-1 frente a Montevideo City Torque.

Con todas las salvedades expresadas, la irregular tabla de posiciones del Torneo Clausura tiene estos números: Danubio 6, Wanderers y Boston River 4, Nacional, Peñarol y Fénix 3, Liverpool y MC Torque 1, Defensor, River y Racing 0.

En la B se alternan San Jacinto y Canadian

Hay momentos que puntea San Jacinto Keguay y hay momentos en que lo hace Canadian, pero ambos subirán si siguen disputando el 1-2 de la tabla de posiciones.

El pasado fin de semana San Jacinto Keguay y Cerrito –un tercero en discordia lejano– no disputaron el partido previsto para hacerse en el Parque Keguay de Toledo.

Por lo tanto, Canadian, que derrotó 2-1 a La Luz City Park, se le arrimó a un punto, 39 a 38 en la Anual, y ambos siguen siendo los “sospechosos de ascenso”. Cerrito, ese tercero lejano, llegó a 26 y tiene dos partidos menos jugados que Canadian.

De selección (sub 19)

La promisoria selección sub 19 que dirige Daniel Pérez y compite en el Sudamericano Evolución, que se disputa, en dos series, íntegramente en Colonia, derrotó el domingo 2-0 a Ecuador en un muy buen debut.

La alineación celeste fue con Helena Reja (Defensor), Oriana Omento (Peñarol), Florencia Bartholomai (Albany, Estados Unidos), Isabela Pérez (Nacional), Ahelín Piña (Liverpool), Victoria Rocha (Defensor), Agustina Núñez (Peñarol), Allegra Rodríguez (Peñarol), Lucía Flores (Peñarol), Josefina Félix (Peñarol) y Julieta Morales (Peñarol). Los goles fueron convertidos en el minuto 18 del primer tiempo por Julieta Morales y en 23 por Oriana Omento.

En el segundo tiempo se registraron varios cambios: Yamila Dornelles (Nacional) por Pérez, Julieta Casanova (Nacional) por Omento, Faustina del Sur (Nacional) por Rodríguez, Clara Güell (Peñarol) por Félix y Daiana Hernández (Peñarol) por Morales.

De selección (mayor)

La selección absoluta parte este martes de mañana hacia Caracas, donde jugará dos partidos amistosos de fecha FIFA ante su similar venezolana, el jueves 21 y el lunes 25. El entrenador Ariel Longo integró una delegación de 23 jugadoras que se ofrecen a continuación.

Goleras: Sofía Olivera (UAI Urquiza, Argentina), Josefina Villanueva (Nacional), Agustina Sánchez (Rosario Central, Argentina).

Defensas: Daiana Farías (Peñarol), Yannel Correa (Sporting Huelva, España), Camila Baccaro (Boca Juniors, Argentina), Stephanie Lacoste (Universitario, Perú), Laura Felipe (River Plate, Argentina), Juliana Viera (East Carolina University, Estados Unidos), Stephanie Tregartten (Peñarol), Rocío Martínez (Nacional).

Volantes: Luciana Gómez (Mineiro, Brasil), Cecilia Gómez (Nacional), Pilar González (Peñarol), Pamela González (Sevilla, España), Ximena Velazco (Fatih Karagumruk, Turquía), Jemina Rolfo (Peñarol), Solange Lemos (Nacional), Sindy Ramírez (Racing, Argentina), Magalí Cuadrado (Mazatlán, México).

Delanteras: Belén Aquino (Internacional, Brasil), Esperanza Pizarro (Eibar, España), Wendy Carballo (Peñarol).