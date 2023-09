La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó que el partido de Uruguay y Chile por Eliminatorias, además de poder verse a través de la plataforma de streaming AUF TV por 390 pesos, se podrá ver en DirecTV -también por DirecTV Go-, y por Antel TV -que lo transmitirá, pero no será casteable-.

Daniel Larrosa, director de Antel por el Frente Amplio (FA), señaló a la diaria que la gestión de Antel “está dejando que desear” por cómo se viene negociando con la AUF para que los partidos por las Eliminatorias puedan transmitirse a través de Antel TV y poder ser “casteable”, es decir, que pueda compartirse la transmisión desde el celular a otro dispositivo como una televisión.

“Como FA siempre hemos apoyado tener buenos contenidos e interesantes desde la plataforma de Antel, porque es parte del futuro de las telecomunicaciones tener esos contenidos, brindar esos servicios desde ahí. Eso que fue tan criticado porque lo hacíamos en el período anterior, ahora se está retomando, pero nosotros lo que creemos es que tienen que ser contenidos de calidad; entre otras cosas, que sea casteable”, apuntó Larrosa.

En ese sentido, consideró que las Eliminatorias “es algo muy importante para los uruguayos”, por lo que “tiene que tener la posibilidad de poder verse en cualquier dispositivo”. “No podemos estar restringiendo a que sólo se pueda ver desde el celular, es una visión muy miope de la realidad. Antel no está gestionando bien eso, ya con los canales 4, 10 y 12 pasó esto mismo. Se contrataron a un precio carísimo, no redituable para Antel, y además no se puede ver en otro dispositivo que no sea el celular”, recordó.

Para el frenteamplista, con este caso se sentó un antecedente “en el que ahora todo el mundo piensa que a Antel le interesa verlo en pantalla chica y no pantalla grande”: “Es el sentido de esto, que se pueda ver cómodamente. Un partido un viernes a las 20.00, ¿lo vas a ver en el celular o vas a buscar otra alternativa que sea por aire, cable o casteable, o que lo puedas ver en una tele grande? Es evidente, ¿no? Lamentablemente la gestión de Antel está dejando que desear”, fustigó.