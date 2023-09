Este fin de semana se disputará en Argentina una nueva fecha de la Copa de Liga, la séptima, etapa en la que se producen 8 partidos clásicos que abarcan desde Avellaneda hasta Santa Fé. Habrá mucho más que sólo tres puntos en juego, juega la historia y, como siempre, también la juegan futbolistas uruguayos.

El sábado 30 se disputarán cuatro clásicos: a las 16.00 jugarán San Lorenzo y Huracán. Media hora más tarde, Rosario Central y Newell's en Rosario por supuesto. A las 19.00 vibra Avellaneda con el encuentro entre La Academia y el Rojo Rey de Copas, y a las 21.30 cierran la jornada sabatina Banfield y Lanús en uno de los clásicos del Sur.

El domingo desde las 14.00 se jugará el Superclásico del Fútbol Argentino, el mundo entero mirando cómo Boca Juniors recibe a River Plate en la mítica Bombonera del barrio de La Boca. A las 16.30 en Sante Fé se enfrentarán Colón y Unión, y media hora más tarde, un efecto dominó del zapping, La Plata se paraliza para que jueguen Estudiantes y Gimnasia y Esgrima. La jornada dominical de estos encantadores e históricos clásicos culminará con la tenida entre Talleres y Belgrano en Córdoba.

Desde siempre los uruguayos se han destacado en estos partidos clásicos para los que los clubes se preparan quizás todo el año. Los clásicos pueden salvar el trago amargo del año o terminar de hundirte en la acidez. Vale la pena recordar al Manteca Sergio Martínez en Boca Juniors y esa obsesión por el alambrado: es el máximo goleador oriental y quien más presencias tiene con la azul y oro, aunque Rodrigo Bentancur se anota con tres vueltas olímpicas, siendo uno de los que tiene más títulos con esa casaca.

En el equipo millonario y bajo el manto que dispuso una vez Enzo Francescoli, han sido varios también los orientales que defendieron esta camiseta. Quizás haya sido Walter Gómez el primero en entrar en la historia. El delantero jugó en el equipo de la banda entre 1950 y 1955, un total de 141 partidos, en los que convirtió 74 goles y consiguió tres títulos. En el recuerdo quedará la famosa canción La gente ya no come por ver a Walter Gómez.

Rúben Walter Paz quedará para siempre en la memoria de los racinguistas; Elvio Pavoni lo hará en las retinas del Rojo de Avellaneda, el uruguayo jugó más de 400 partidos con la camiseta de Independiente. En San Lorenzo podrán sonar los nombres del Pocho Rubens Navarro o de Fernando Alvez, el de Alexis Noble y el de Luis Malvárez. En Huracán hablarán de Patota Morquio o de Pedro Barrios, en Colón de Marcelo Saralegui o de Samantha Rodríguez. En Unión podrán decir que descubrieron a Braian Alemán, en Lanús recordarán al Popi Flores, en Banfield los goles de Papelito Fernández y el Tanque Silva.

En esta nueva edición de la fecha de clásicos los uruguayos tendrán chance de brillar. En Boca Juniors están Edinson Cavani, Marcelo Sarachi y Miguel Merentiel y en River brilla Nicolás de la Cruz mientras llega para brillar Sebastián Boselli, de quien mucho se ha hablado en las últimas horas. En Racing Gastón Martirena hace sus primeras armas y promete repetir su actuación en el Liverpool que lo vio nacer. En Independiente son varios los uruguayos, Renzo Bacchia y Diego Segovia que son porteros y van por la gloria de Martín Campaña; Edgar Elizalde, Baltasar Barcia y Martín Cauteruccio, cierran la nómina oriental del Rey de Copas.

En Rosario Central juega Facundo Mallo, el ex Liverpool y Defensor Sporting, en Newell´s Armando Méndez perdió pista pero Guillermo May llegó pisando fuerte desde Danubio. En Talleres está Christian Oliva, pero todo el mundo lamenta aún la partida a México del Pelo Michael Santos. En Belgrano asoma la posibilidad para Nicolás Schiappacasse. En Colón cuentan con la presencia de Andrew Teuten, el ex Torque, y en Unión con la de Jairo O´Neill.

Los uruguayos son clásicos en el fútbol argentino.