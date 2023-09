Por la tercera fecha del Mundial de rugby de Francia y ante 27.600 espectadores en el Estadio de Niza, los Teros cayeron ante Italia en su segundo encuentro en el torneo. Uruguay fue un excelente equipo en la primera parte donde logró todos sus puntos (17) y, por el contrario, Italia sólo pudo marcar 7, para sumar 31 en el complemento. La celeste quedó cuarta en el grupo A sin puntos, por encima de Namibia, que juega este jueves ante Francia a las 16.00.

El equipo de Esteban Meneses -con dos cambios respecto del debut frente al anfitrión: el hooker German Kessler entró en el puesto de Guillermo Pujadas y Gaston Mieres fue titular en el wing derecho en lugar de Bautista Basso- tuvo una primera parte espectacular, en la que fue muy ofensivo y logró una buena ventaja en el marcador para ir al descanso con tranquilidad. En el segundo tiempo sucedió todo lo contrario: no lograron mantener el ritmo porque Italia cambió por completo su postura en el campo de juego y así fueron doblegados por la contundencia de los azzurri, que fueron un equipo distinto en cada tiempo.

Con el pie derecho

Uruguay comenzó teniendo la chance de penal tras una salida de Italia, pero Felipe Etcheverry no pudo con la que fue una gran oportunidad para comenzar arriba en el marcador, y todo quedó como estaba.

Tras unos minutos de paridad, Italia generó peligro destrabando la presión uruguaya en la marca a Santiago Arata. Así Lorenzo Pani llegó al ingoal uruguayo y luego de la revisión del TMO el árbitro Angus Gardner determinó la conquista italiana. Tommasso Allan completó la jugada para sumar siete, y lo que era un partido parejo pasó a ser un buen comienzo para Italia que quedó 7-0.

Los charrúas insistían pero los europeos defendían de buena manera, transformando las chances celestes en propias. Hasta que tras una combinación entre Andrés Vilaseca y Tomás Freitas, que se sumó a la aparición de Manuel Ardao para generar una buena jugada defensiva, la celeste logró su primera chance directa. Felipe Echeverry volvió a errar el penal mandando la bola afuera contra el palo derecho, y el score seguía 0-7 cuando habían pasado 20 minutos de juego.

Alessandro Fusco (C), de Italia, durante el partido por la Copa Mundial de Rugby Francia 2023. Foto: Nicolas Tucat, AFP

Al grito celeste

El “soy celeste” de la hinchada charrúa se escuchó con claridad en el estadio de Niza. Y ese aliento parece haber tenido efecto, porque por un doble error por parte de Italia en un maul a cinco yardas, el árbitro cobró try penal a favor de los Teros que pudieron empatar el marcador, y a la tarjeta amarilla de Lorenzo Cannone se le sumó la de Danilo Fischetti.

Uruguay no sólo logró la igualdad en una jugada en la que fue inteligente, sino que quedó en ventaja de jugadores y a Italia le complicó todo un poco más por tener que jugar con 13 durante siete minutos. Los de Meneses supieron aprovecharlo, en ese momento lograron sumar de a cinco a través de Nicolás Freitas para quedar arriba 12-7 y enseguida aumentar la diferencia a 14 con un pase de Etcheverry a Freitas que aportó dos más.

Pero Etcheverry tenía algo más para Uruguay: sumó tres más al final de la primera parte con un drop, y 17-7.

El complemento

En la segunda parte los dirigidos por Kieran Crowley salieron con todo y enseguida sumaron siete. Pasando los diez minutos ya estaban en ventaja 21-17, además de tener un jugador de más por la sanción al capitán Vilaseca.

En este tiempo Uruguay no logró ser ofensivo como en la primera parte y le costó caro. El recuento charrúa seguía en 17 cuando los azzurri ya iban 35 a falta de 20 minutos para el final. Los celestes no lograron ponerse en partido y no estuvieron ni cerca de ser lo que fueron al inicio, a Italia le sucedió lo mismo pero en el sentido opuesto: ganaron 38-17 con 31 puntos convertidos en esta parte.

Los Teros vuelven a jugar el miércoles 27 frente a Namibia.