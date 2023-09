El lunes por la tarde la Comisión de Estatuto se reunió en la Cámara de Comercio con representantes de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y de la Unión de Clubes. Tras no llegar a un acuerdo entre las partes todo hace prever que el próximo fin de semana será el tercero sin fútbol en las canchas del profesionalismo. Buscando acercar posiciones las estos mismos actores se volverán a reunir este jueves porque, de haber acuerdo, no darían los tiempos para convocar el Consejo de Liga del Fútbol Profesional necesario para someter a votación el estatuto en discusión.

En el centro de la discusión estuvo el principal punto que buscan los jugadores: el aumento del salario mínimo en los futbolistas de Segunda División, que según la mutual debería ser el 62.5% del salario mínimo de Primera División. Si bien hay un acuerdo general en que los salarios de la B deben ser mejores, no se llegó a una resolución en cuanto el porcentaje que se pide.

En ese sentido, el delegado de Peñarol, Julio Trochansky, dialogó con la prensa y fue claro: “Los clubes podremos tener algunas diferencias; en lo que no tenemos es en reconocer que el reclamo de los jugadores es legítimo en cuanto a los niveles salariales que hoy existen en la B. Pero también decimos que necesitamos recursos genuinos para poder financiar esos aumentos salariales”. Además, el dirigente carbonero dio su punto de vista en cuanto a la vuelta de los torneos: “El próximo fin de semana estamos seguros que no habrá fútbol en la medida que la Mutual no levante la medida, que son quienes tienen la posibilidad de que haya fútbol o no. Nosotros estamos analizando los planteos y no nos corresponde levantar una medida que no la tomamos nosotros”.

Otro que habló con los medios fue Juan Mailhos, delegado de Nacional, quien hizo una pequeña síntesis de lo que se trató en la reunión. “Lo que se puede decir es que estamos puliendo las diferencias entre los clubes y, una vez que estemos prontos nosotros, que calculo va a ser esta semana, ahí se abrirá una segunda etapa que es charlar con la Mutual para acelerar lo que todos queremos, que es generar las condiciones para que pueda volver el fútbol”, sostuvo.