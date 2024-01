La selección uruguaya de futsal ajusta los últimos detalles aprontando su presentación en la próxima Copa América de Asunción, que otorga cuatro cupos para el Mundial de setiembre. El torneo, que se llevará a cabo en el Polideportivo del Comité Olímpico Paraguayo, se jugará desde el próximo viernes 2 de febrero.

El plantel celeste, bajo las órdenes de Gabriel De Simone y con Pablo Lamanna a cargo de la parte física, se viene preparando intensamente en los últimos, dos meses en los que prácticamente no ha tenido descanso. Para cerrar este tramo previo a la competencia, la AUF gestionó además dos encuentros amistosos ante la selección de Guatemala, que buscará su pasaje a la Copa del Mundo en abril en las Eliminatoria de Concacaf.

El primer partido ante el seleccionado centroamericano se disputó el pasado viernes en el Polideportivo de Nacional con victoria uruguaya por 5-2. El quinteto inicial de Uruguay fue con Mathías Fernández; Nicolás Lamas, Ignacio Salgués, Richard Cataldo y Brandon Díaz. Los goles celestes -que en al final el primer tiempo ya iba 5-0- fueron convertidos por Díaz, Agustín Sosa, Diego Defiore, Camilo García y Yhordi Segui.

El segundo se jugó un día después, el sábado, también en el escenario tricolor, y Uruguay repitió victoria, en este caso 4-3. Los cinco titulares tuvieron pequeñas variantes, una de ellas en el arco, donde entró desde el vamos Christian Gaitán; mientras que en cancha repitieron Lamas, Salgués Díaz, entrando como titular Defiore (por Cataldo). Salgués metió dos de los goles, García y Nicolás Martínez hicieron los restantes.

El sorteo de Conmebol deparó un grupo de extrema dificultad para Uruguay, ya que se medirá en el grupo B ante Argentina, Brasil, Perú y Bolivia. Sí, dos potencias mundiales en la misma zona. Y solamente los dos primeros de cada una serán que avancen a semifinales, logrando a su vez la clasificación para el Mundial de Uzbekistán. En la serie A pelearán por los cupos el cabeza de serie Paraguay, Colombia, Venezuela, Chile y Ecuador.

La confianza del equipo

Ignacio Salgués es el capitán celeste. A sus 34 años, Nacho, que cerró la temporada jugando en Boca Juniors de Argentina, sabe que puede ser lo último en materia de Eliminatorias para él y varios compañeros de generación. El pívot del equipo en diálogo con la diaria habló de la importancia de los amistosos y las expectativas para el certamen.

“Nos suman un montón estos partidos con Guatemala así como los que jugamos con Chile en diciembre. Históricamente nos cuestan los primeros partidos de los torneos, por eso esto nos viene muy bien. Es real que venimos sin competir a nivel local, entonces los amistosos nos van a sumar bastante”.

“Hay jugadores, hay equipo, hay mucho trabajo arriba. Sabemos que el grupo es duro, que el sorteo no nos jugó a favor, pero la vamos a ir a pelear. Estamos en la fase de los detalles y en el primer tiempo [del partido del sábado] se vio un poco la idea, con intensidad en la marca y tratar de sacar algo en cada pelota quieta. También la incorporación de los arqueros al ataque, que es una herramienta más”, digo sobre las expectativas de cara a la competencia.

El plantel que irá a la Copa América cuenta con la particularidad de que lo integran cuatro extranjeros, tres argentinos y un español, obviamente con la nacionalidad uruguaya dada su descendencia, ya sea por parte de madre o padre. Para Salgués esto al equipo “le suma experiencia y una gran cantidad de partidos en diferentes ligas. Ellos vienen a ser uno más, a aportar desde donde puedan. Creo que es una selección sin grandes figuras, tenemos que ser más que nunca un equipo”.

Ante los guatemaltecos estuvieron presentes los argentinos Nicolás Ibarra, que juega en el ascenso de Italia; Camilo García Barreto, de un reciente pasaje por España, ahora flamante fichaje de Independiente; y Diego Defiore, el último en sumarse a la lista. En las próximas horas llegará para unirse al grupo Pablo Ibarra, un ala pívot de 28 años que hizo toda su carrera en España y fue goleador de la Segunda División de su país hace un par de temporadas.

Con García Barreto hablamos de cómo se dio su chance de defender a la selección uruguaya: “En 2023 fui a ver Independiente-Barracas [su club en ese momento]. Yo estaba con la campera de Nacional y Yhordi Segui me vino a hablar al final del partido. Le conté que toda mi familia era uruguaya, de Jacinto Vera. Padres, abuelos, primos, amigos. Luego se dio el contacto con el entrenador antes de la Liga Evolución, justo vine a Uruguay a hacer unos papeles y arrancamos”.

El joven futbolista de 23 años, se muestra entusiasmado con la posibilidad de ponerse la celeste: “Coincidir con Richard [Catardo] y Nacho [Salgués], que yo los veía de chicos en Boca y Kimberley, compartir con ellos es un gusto. Cuando me dijeron no lo dudé ni un segundo. Es representar al país de mi abuelo, que siempre me llevó a todos lados con el fútbol. Además, tengo un cariño muy especial por Uruguay, siempre pasé mis vacaciones acá”.

En cuanto a lo que le puede brindar a la selección, García Barreto dijo: “No soy de hablar mucho de mí. Siento que todavía no me gané nada. Soy de los más chicos. Sé que tengo condiciones como los tiene cualquier compañero. Trato de escuchar, de aprender, de tomar los valores que te da vestir la celeste. Estoy muy ilusionado por jugar la Copa y la chance del Mundial. Ni en mis mejores sueños imaginé estar jugando estas cosas. Yo creo que se puede dar, porque Uruguay es de hazañas y una más puede ser esta, ¿por qué no?”.

Objetivo retorno

Uruguay no va a un Mundial de futsal desde hace 16 años. La fuerte competencia en Conmebol por las plazas y el desarrollo que ha tenido la modalidad en todos los países han dejado fuera de la máxima cita a nuestra selección desde 2008. En aquella ocasión, siendo anfitriones de la Copa América, fue la última vez que se logró la clasificación, y quien hoy es el técnico del equipo, era integrante del plantel: Gabriel De Simone.

“Lo recuerdo con mucho cariño cuando clasificamos al Mundial. Lamentablemente no pude participar, pero disfruté mucho esa Eliminatoria. Hace mucho tiempo que no vamos. Estamos trabajando para estar y confío mucho en este grupo de jugadores, que tiene una madurez muy grande. Sentimos que estamos preparados para dar un paso. Sabemos que es difícil, pero vamos a ir por todo”, apuntó el entrenador.

Respecto al grupo que tendrá que afrontar para alcanzar uno de los cuatro cupos de Sudamérica, De Simone opinó: “Nuestra intención siempre fue convertirnos en una selección competitiva. Es decir, que pueda competir contra cualquier selección del mundo. Creo que el grupo que tenemos es un muy maduro, el proceso es largo, se han sumado jugadores nuevos y nos sentimos con la confianza como para ir a pelearle a Brasil y Argentina. Y no nos olvidemos de Perú y Bolivia, que son dos selecciones muy difíciles”.

“Ya son dos años y medio de trabajo. Creo que el equipo ya tiene mi sello. Hay muchas cosas del modelo que trabajamos. Siempre hay para mejorar, pero nos identificamos muchísimo con el juego de la selección”, agregó el DT, y dio su punto de vista sobre la convocatoria de los jugadores que aparecieron en el último tiempo a través del scouting o porque se contactaron ellos: “La realidad es que, desde que asumimos, pensamos que en la selección tienen que estar los mejores. Y se dio de abrirle las posibilidades a hijos de uruguayos, que son tan uruguayos como los nuestros, para que puedan participar en la selección. Por eso están acá”.

El debut celeste será el viernes ante Perú a las 11:45, en el partido que abrirá el torneo. Luego tendrá fecha libre para volver al 40x20 el domingo enfrentando a Brasil. Lunes será día de descanso general, martes tocará medirse con Argentina y el miércoles cerrará la fase de grupos ante Bolivia.