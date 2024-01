La primera parte de la película de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) va llegando a su final. El Torneo Clausura, que no fue otra cosa que la segunda rueda de un todos contra todos, va contándose en sus pasos definitivos, con tres fechas por delante para decidir quiénes son los seis que avanzarán a la ronda por el título y cuáles deberán jugar el Torneo Reclasificatorio.

Como suele suceder en las últimas ligas, el Reclasificatorio es la chance de meterse en los playoff que tendrán quienes se ubiquen entre el séptimo y el decimosegundo lugar; también será, por lógica, el torneo que, al finalizar, dictaminará que los dos últimos descienden a El Metro, mientras que del séptimo al décimo jugarán play-in.

La tabla de posiciones muestra que cinco equipos se separan del resto. Nacional, Peñarol, Aguada, Defensor Sporting y Hebraica Macabi tienen más partidos ganados que perdidos, mientras que el resto tiene saldo negativo. De esos cinco, los cuatro primeros están clasificados a la ronda de los seis mejores, mientras que el macabeo debería tener un mal cierre de LUB para no entrar.

Por detrás se ubican los tres que pelearán por el cupo restante, que además de estar entre los seis asegura jugar cuartos de final. En esa lucha están Biguá, Malvín y Cordón. El calendario indica que habrá un solo cruce directo entre ellos: Cordón-Malvín en la última fecha. También puede suceder, por la diferencia de un punto que tienen en estos momentos, que dos –o hasta los tres– queden empatados y tengan que jugar un desempate para resolver el lugar.

No menos importante será mirar la definición de los primeros puestos, aunque después quedará toda una fase para saber el orden del uno al seis. Por el momento, Nacional y Peñarol van a pelear por el primer puesto del Clasificatorio.

En la cancha

Habrá agenda casi completa el viernes. La novena fecha del Clausura tendrá ese día cuatro juegos, mientras que los dos restantes se disputarán el lunes.

Aguada y Hebraica abrirán esa etapa a las 19.15 en la cancha aguatera; si el macabeo gana, se mete entre los seis. Después, a las 21.00 se enfrentarán Trouville y Malvín en Pocitos y Larre Borges y Peñarol en la Unión, mientras que desde las 21.45 se cruzarán Nacional y Biguá en el Polideportivo tricolor.

Para el lunes quedarán los juegos entre Cordón y Sporting, partido clave para las chances del celeste, y Goes contra Urupan, que se disputan un punto fundamental para mejorar en la tabla de posiciones.

Breve historia reciente

La fecha pasada dejó varias perlas. Una de ellas fue que Cordón le ganó a Peñarol y le cortó la posibilidad de récord. El carbonero había acumulado 14 victorias al hilo y quedó a una del máximo obtenido: los 15 triunfos de Trouville en la temporada 2012-2013. Fue victoria del celeste por 10 puntos, 75-65, un punto clave que no sólo le permite salir del fondo, sino que lo pone como uno de los aspirantes al sexto cupo. Los jugadores de la noche fueron Chaz Crawford, que bajó 22 rebotes, y Dennis Mckinney, que debutó con 23 puntos.

Otro triunfo valioso fue el de Sporting, que le aseguró la clasificación entre los de arriba. Fue 88-84 sobre Trouville, con James Beck en una noche inspirada en la que metió 25 puntos, bien acompañado por el siempre rendidor Malik Curry –24 unidades, siete asistencias– y de Facundo Terra –18 puntos, cinco asistencias–, ambos armadores del buen juego de los dirigidos por Germán Fernández.

Además, Aguada venció 87-77 a Malvín como visitante de la mano de un Santiago Vidal exuberante –20 puntos, seis asistencias y tres robos de pelota–, un punto que prácticamente confirma que el aguatero no bajará del top tres del Clasificatorio, en tanto que la derrota terminó de complicar al playero. Hebraica goleó 85-69 a Goes, que no termina de levantar. Por su parte, Biguá también se aprovechó de lo bajo que está Larre Borges y le ganó por una diferencia de 33, 94-61. El único partido que no se jugó fue Nacional-Urupan porque los tricolores estuvieron en Argentina jugando por la Basketball Champions League Americas.

Tabla de posiciones

Clasificatorio PJ PG PP PTS Peñarol 19 16 3 35 Aguada 19 14 5 33 Nacional 17 15 2 32 D Sporting 19 12 7 31 H Macabi 18 11 7 29 Biguá 19 9 10 28 Malvín 19 8 11 27 Cordón 19 8 11 27 Trouville 19 6 13 25 Urupan 18 5 13 23 Larre Borges 19 3 16 22 Goes* 19 5 14 21