Luis Suárez dio su primera conferencia como jugador del Inter de Miami, donde ya entrena junto con Lionel Messi y sus otros dos excompañeros del Barcelona Jordi Alba y Sergio Busquets.

“No hay nada más lindo que jugar con amigos. Es lindo recordar grandes momentos que vivimos juntos en el club que todos soñábamos, el Barcelona. Reencontrarme con ellos trae un lindo recuerdo y toca demostrarlo dentro de la cancha. Somos muy ambiciosos y profesionales, estamos comprometidos”, sostuvo el Pistolero sobre este hecho que provoca nostalgia en los hinchas del conjunto español.

Una foto de los cuatro jugadores entrenando está recorriendo el mundo. “Ese es otro de los motivos por los que estoy acá. Somos ambiciosos y queremos demostrarles a los jóvenes que no importa la edad, sino las ganas de ganar”, dijo el salteño, quien además agregó que “los partidos de pretemporada le sirven al director técnico para que vea cosas. Estamos a las órdenes del club para cualquier lado que vayamos. Tenemos que ser profesionales y estar listos, sobre todo para lo que será el 21 de febrero cuando comenzará la MLS [Major League Soccer]”.

Consultado por si alguna vez consideró que podía volver a jugar con su amigo argentino, el uruguayo confesó que nunca se lo había imaginado porque pensaba que Messi terminaría su carrera en el Barça. “En 2019 nos imaginábamos ganándolo todo en el Barcelona y soñábamos con retirarnos allí. Primero me fui yo y después fueron saliendo todos detrás de mí”, contó, y profundizó sobre el movimiento que significa cambiar de equipo para los jugadores: “A unos les cuesta más, a otros menos. Sergio era la primera vez que salía y el cambio puede tener un poco de dificultad, pero hoy me dijo que los niños están bien, eso es importante. Jordi también, después de tantos años en Barcelona, un cambio muy grande, tres niños, es difícil. Leo estaba más acostumbrado y yo estoy aún más acostumbrado que ellos por los cambios que he hecho. Les puedo aconsejar más yo que ellos a mí de lo que es la vida fuera”, ahondó.

Sobre su decisión personal de continuar su carrera de futbolista en el fútbol de Estados Unidos, Suárez confesó que lo motivó el hecho de que en el equipo haya “grandes futbolistas” y que por eso está “feliz y contento”. “Es un nuevo desafío y un nuevo equipo, que tiene objetivos que me ilusionan. Creo que el Inter de Miami me demostró por qué no soñar con ganar una MLS. Venir a un equipo que tiene grandes jugadores me motivó mucho. Me llamó el desafío de ganar una MLS”, agregó.

También habló de Nicolás Lodeiro, con quien se va a enfrentar en la liga estadounidense. “Con Nico Lodeiro siempre hablamos y ahora somos rivales de clásico. Una de las primeras veces que hablé con él por la MLS fue en 2019. No se dio la oportunidad y esta fue una linda chance”, contó.

A su vez, Luisito contó que desde hace tiempo pretende jugar en la liga americana: “En 2019 me vinieron muchas ganas de jugar en la MLS, pero me fui al Atlético de Madrid porque me sentía bien para seguir en Europa. Luego volví a Uruguay y en Gremio me sentía bien. Ahí es cuando se abrió la posibilidad del Inter de Miami, y estando amigos míos acá, me motivó más”, agregó.

Suárez también habló de la Copa América, destacando que “siempre” quiere ser parte de la selección. “Terminado el mundial de Catar, parecía una buena oportunidad para alejarme, pero a medida que fueron pasando los meses en Brasil sentía que podía y quería dar una mano en la selección en el lugar que me tocara”, confesó.

En ese sentido, contó que su llegada a Estados Unidos es una buena chance para prepararse para estar en la Copa América: “Venir a Estados Unidos y aclimatarme para la Copa América es algo bueno. Pero lo importante es el rendimiento, porque volví a la selección en noviembre tras los buenos partidos que hice en Brasil. Después, mi rendimiento en la cancha hará que el entrenador vea si puedo aportar en el grupo”, finalizó.