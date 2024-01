Christian Pereira, de Goes, y Emiliano Serres, de Peñarol, el 24 de enero.

La naranja sigue picando y entre lunes y martes la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) tendrá una buena tanda de partidos por el Clausura, segunda parte del año que ya está llegando a fechas finales. Previa a la instancia que se jugará en la noche de este lunes, bueno es recordar que el fin de semana fue de clásico para Aguada y de una nueva victoria de Peñarol, que desde que cambió de entrenador no conoce la derrota.

El carbonero está on fire desde que asumió Marcelo Signorelli. Con su nuevo entrenador, el aurinegro no sólo no conoce la derrota, sino que ha hilvanado 14 victorias al hilo -quedando a una de la mejor marca de la LUB, que la hizo Trouville en 2012-. Precisamente el punto 14 de Peñarol fue contra los rojos de Pocitos en cifras de 91-83, con partido redondo de Jayson Granger, que cerró su planilla con 28 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias. Ahora el carbonero será uno de los tantos equipos que jueguen el martes, en su caso, a las 22.15 ante Cordón en el Palacio Peñarol.

Aguada y Goes también jugarán el martes, pero antes hay que mencionar que se enfrentaron entre sí en una nueva edición del clásico más convocante de la LUB. Fue el sábado en el Palacio Peñarol y terminó ganando Aguada por un punto, 75-74, diferencia que fue posible tras doble de Donald Sims a falta de 23 segundos -y posterior defensa de los aguateros-. La victoria confirmó a Aguada en el tercer lugar de la tabla, debajo de Peñarol y Nacional.

En la agenda

Yendo a los partidos que vienen, este lunes a las 21.00 jugarán Biguá y Larre Borges en cancha del pato de Villa Biarritz. Los locales necesitan el punto para meterse entre los seis; Larre lo quiere para salir del fondo.

El resto va el martes y en seguidilla. Desde las 19.00 Defensor Sporting y Trouville jugarán en cancha de Welcome; una hora y cuarto más tarde, los que se cruzarán serán Malvín y Aguada en el escenario de los playeros, mientras que desde las 21.00 Hebraica y Macabi recibirá a Goes en el gimnasio de Unión Atlética. Como se dijo antes, el partido de fondo será entre carboneros y celestes.

Tabla de posiciones

Clasificatorio PJ PG PP PTS Peñarol 18 16 2 34 Nacional 17 15 2 32 Aguada 18 13 5 31 D Sporting 18 11 7 29 H Macabi 17 10 7 27 Biguá 18 8 10 26 Malvín 18 8 10 26 Cordón 18 7 11 25 Trouville 18 6 12 24 Urupan 18 5 13 23 Larre Borges 18 2 15 21 Goes* 18 5 13 20

(*) Tiene una quita de tres puntos.