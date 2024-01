Uruguay perdió con Chile en el Misael Delgado, de la ciudad de la Valencia venezolana, y se complicó en el Torneo Preolímpico con el que busca un lugar en París. El equipo de Marcelo Bielsa propuso, y el de su par chileno, Nicolás Córdova, esperó, buscó el juego directo, el contraataque, que sobre todo en una jugada del primer tiempo causó peligro sobre el arco de Randall Rodríguez, cuando un córner a favor de los dirigidos por Bielsa terminó en el área celeste.

En general, las preparadas ensayadas por Uruguay fueron fallidas. El equipo chileno, que estaba dispuesto al contraataque, condujo hasta el área uruguaya y, por una mala definición, la pelota terminó contra los carteles tras el achique de Randall, que cuando fue exigido respondió como de costumbre. El capitán César Araujo recibió amarilla desde temprano y aquello lo sosegó, además de dejarlo afuera del próximo partido. Algo similar pasó en el ensayo de un tiro libre que se fue alto por Matías Abaldo, el futbolista del Lobo Platense. Tras un toque que distrajo a la defensa, pateó alto y Uruguay volvió a perderse la famosa pelota quieta.

Por afuera les costó a los laterales entrar en juego, aunque los hilos se daban por las bandas. Juan Cruz de los Santos tuvo una clara chance, que cortó un defensa expeditivo de la Roja. Tiago Palacios mostró lo que sabe recién cuando entró en calor. Sobre el final del primer tiempo, generó una de las más claras después de tirar un caño. Uruguay pareció entrar en confianza ante una selección chilena cerrada en defensa y con ataques como avispones después de recuperar el balón. En los pies de Alexander Aravena estaban todas las vírgenes de Pohlhammer, pero la solución estuvo en el banco de los suplentes.

Lo de Luciano Rodríguez fue superlativo, pero no alcanzó. Está en otra velocidad el pibe que, por ahora, sostiene Liverpool y que está en los escritorios de varios equipos importantes. Generó las más claras de Uruguay a puro dribling y potencia. Es una joya del cuadro de Bielsa que corrigió con Sebastián Boselli en defensa y buscó con Renzo Sánchez lo que quizás a Abaldo le fue esquivo. Uruguay siguió buscando y Chile resistiendo. La primera clara de Uruguay se dio al inicio, cuando De los Santos, el muchacho de River, exigió al arquero chileno Vicente Reyes, que respondió sobresaliente.

Así como Chile cambió el tradicional 4-4-2 que presentó al inicio para contrarrestar al equipo de Bielsa y convirtió en cinco lo que hacía con cuatro, en el segundo tiempo Bielsa hizo algo parecido, pero con otro fin: potenciar las bandas para alimentar mejor a Rodríguez. Con Boselli, armó la línea de tres con la que pretendió depositar del todo al equipo en cancha rival.

Ambos precisaban los puntos, pero el ritmo lo marcó Uruguay, aunque no siempre certero. Chile cambió de estampita y sacó a Aravena, que no terminó de desequilibrar. Entre Montes y Tapia, que fueron los ingresos trasandinos, pusieron el 1-0 que hizo cuesta arriba el partido para Uruguay. Una rápida transición del equipo chileno terminó en las piolas, pese al esfuerzo de Rodríguez. Por el mismo Rodríguez no convirtieron el segundo, minutos después, tras una jugada de Lucas Cepeda.

A Bielsa lo hicieron parar de la heladerita. Uruguay necesitaba los puntos. Agarrar la calculadora en verano es una masa, pero se volvió inevitable con la derrota. Bielsa probó con Anderson Duarte y con Matías Fonseca. Luciano la mordió como un síntoma del partido. Fue un duelo inteligente con formas distintas que terminó por ganar el entrenador trasandino Nicolás Córdova; se la anotó para siempre. Uruguay buscó el empate hasta el final, pero Chile se abroqueló por los puntos. Se le complicó la existencia a la celeste y habrá que hacer números.

Uruguay vs Chile

FT>27.01.2024. Preolímpico sub 23. Estadio Misael Delgado (Valencia)

FD> Árbitros: Flavio de Souza, Nailton Souza y Luanderson Lima (terna de Brasil)

FD>DT: Marcelo Bielsa. Rodrigo López DT: Nicolás Córdova.

Goles: 64’ Clemente Montes (CH)

Cambios: 46’ Renzo Sánchez por Matías Abaldo y Sebastián Boselli por Mateo Ponte (U); 61’ Gonzalo Tapia y Clemente Montes por César Pérez y Alexander Aravena (Ch); 75’ Luciano Arriagada por Damián Pizarro (Ch); 75’ Anderson Duarte por Nicolás Marichal (U); 78’ Fredy Martínez por Valentín Rodríguez (U); 82’ Matías Fonseca por Juan Cruz de los Santos; 90’ Daniel Gutiérrez por Lucas Cepeda (Ch).