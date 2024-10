Los brasileños empataron 0-0 con River Plate en el Monumental y mantuvieron la ventaja conseguida en el partido de ida.

Atlético Mineiro se convirtió en el primer finalista de la Copa Libertadores al igualar 0-0 con River Plate de visitante en el estadio Monumental de Núñez, este martes. Los brasileños habían ganado 3-0 el partido de ida, lo suficiente como para tener un encuentro tranquilo en Buenos Aires. El segundo clasificado a la final se conocerá esta noche con el encuentro entre Peñarol y Botafogo en el estadio Centenario.

River Plate, que tuvo en el banco al uruguayo Nicolás Fonseca, salió desde el inicio a buscar un gol rápido que lo pusiera en carrera; en los primeros 15 minutos inquietó sobre el arco rival con centros al área pero falló en la definición. Con el transcurso del primer tiempo, Mineiro se cerró bien y evitó que el millonario tuviera jugadas de peligro.

El segundo tiempo fue más entretenido. Los brasileños pudieron liquidarlo en el amanecer en una jugada que combinó un remate en el travesaño y una estupenda atajada de Franco Armani en el rebote. River, luego de zafar del golpe definitivo, fue a buscar la épica mejorando el juego colectivo, pero se encontró con Everson, que tuvo dos tapadas fenomenales para mantener su arco en cero.

Atlético Mineiro irá por su segunda Copa Libertadores, torneo que ganó en 2013 con la presencia de la estrella brasileña Ronaldinho. En el plano internacional también consiguió la Recopa Sudamericana en 2014 y la Copa Conmebol en 1992 y 1997.

La previa con incidentes

Los incidentes en la previa a los partidos decisivos por Copa Libertadores se transformaron en moneda corriente. Hubo enfrentamientos entre las hinchadas en las calles de Buenos Aires y fuego de artificio en el hotel donde estaba hospedada la delegación brasileña.

En viaje rumbo al estadio Monumental, los ómnibus con hinchas visitantes fueron apedreados pese a la escolta policial. En principio, se demoró la salida del plantel de Atlético Mineiro y, luego de iniciar el viaje por otro camino, se volvió a detener ya que la Policía bonaerense no podía garantizar la seguridad en el viaje.

Sergio Coelho, presidente de Mineiro, dijo en ese momento en una rueda de prensa improvisada en la puerta del bus: “La Policía dijo que no hay seguridad para ir al estadio. Quiero que lo afirme públicamente, que no hay seguridad, y entonces no iremos al partido. Así de simple”.

Finalmente, el partido arrancó con 20 minutos de retraso.