Los hinchas cantaron con los jugadores en la llegada al hotel; el equipo se encamina con Rodrigo Pérez y Eduardo Darias como titulares.

La fiebre de Peñarol llegó a Río de Janeiro. El plantel viajó en vuelo chárter sin inconvenientes y arribó al hotel, donde lo esperaban cientos de hinchas para recibirlo. Fue una fiesta: los jugadores cantaron con los parciales carboneros, hubo saludos y fotos.

La delegación se instaló, cenó por la noche y en la jornada de hoy tendrá los primeros movimientos en tierras brasileñas, pensando en la semifinal de ida que se disputará el miércoles a las 21.30 contra Botafogo en el estadio olímpico Nilton Santos, donde habrá 4.000 hinchas aurinegros.

Mario Saralegui, campeón de la Libertadores en 1982 y exentrenador mirasol, viajó como invitado. Según se pudo ver en una foto publicada por Ignacio Ruglio, el artiguense compartió mesa con el presidente, con Diego Aguirre y con el Indio Olivera.

El equipo de Peñarol

La duda en la oncena titular radica en la situación sanitaria de Eduardo Darias; si está a la orden, jugará por la banda. De lo contrario, se abre la puerta para Alan Medina, que no ha tenido grandes rendimientos con la casaca aurinegra pero fue titular en los últimos partidos del Clausura. Jaime Báez, que ya está recuperado de la lesión muscular, no está listo para jugar 90 minutos.

Aguirre, entonces, comenzaría jugando con Washington Aguerre, Pedro Milans, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez, Maximiliano Olivera, Damián García, Rodrigo Pérez, Leonardo Sequeira, Darias o Medina, Leonardo Fernández y Maximiliano Silvera.

Comunicado para los hinchas

La comisión directiva de Peñarol emitió un comunicado para quienes viajen a Río de Janeiro a ver el partido. Como sucedió en el cruce con Flamengo, habrá un punto de encuentro, que esta vez será la Praça do Pontal, en Recreio.

En ese lugar se dispondrá de 35 ómnibus que se sumarán a los 20 que llegan desde Montevideo. Partirán todos juntos en caravana rumbo al estadio a las 16.15. Si bien el público carbonero puede llegar al Nilton Santos por sus medios, no se recomienda. Quienes no tengan entrada no podrán acercarse a menos de 100 metros del estadio.

Una vez finalizado el encuentro, la parcialidad aurinegra deberá esperar 45 minutos para salir del estadio. Desde allí, los ómnibus tendrán tres destinos: Montevideo, Aeropuerto de Río de Janeiro y Barra da Tijuca. En todos los casos, habrá acompañamiento de la guardia policial.