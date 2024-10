El goleador brindó una cálida entrevista a la cadena televisiva ESPN y dijo que nunca tuvo relación con Bielsa.

Edinson Cavani habló para el programa televisivo F90 de ESPN. La entrevista fue en su casa, mano a mano, con el periodista Sebastián Pollo Vignolo. La escucha distendida del jugador, en paz. El desarrollo de conceptos precisos, con humanidad, dejan a los receptores una sensación de tranquilidad y placentera absorción de sus palabras, aun cuando se expresa sobre temas álgidos, amargos o contradictorios.

Entre las muchas temáticas que encaró el gran goleador salteño, quien ya acordó la renovación de su vínculo con Boca Juniors hasta 2026, estuvo su paso y salida de la selección uruguaya. “Di tanto, di todo lo que tenía y mucho más de lo que podía a veces tener para dar por mi selección, que el día que decidí llegar hasta cierto punto, sentí placer, satisfacción”, manifestó.

“Claro que tenía más para darle a la selección, pero, bueno, a veces hay que saber también cuándo es el momento de tomar una decisión. Yo no tengo sólo la selección, yo tengo también otras responsabilidades. Uno tiene que ser realista y consciente de las cosas”, sostuvo. En esa línea, añadió: “Quería dedicarme a esta experiencia que estoy viviendo en Boca”.

Hinchando (el mate)

Además de, coloquialmente, agregar detalles del ritual de hinchar el mate con agua tibia como lo hacemos regularmente los uruguayos y las uruguayas, cosa no tan generalizada en la forma de tomar mate del otro lado del Río de la Plata, Cavani desnudó sus sentimientos sobre la celeste: “Sentía también esa responsabilidad de jugar con la selección en una eliminatoria, que no es fácil tampoco, y que por eso hay que reconocerlo al jugador mayor, al grande que viene de afuera, que viaja, que va a Bolivia, que va a Venezuela, que va a Colombia, y después vuelve a viajar y se quiere poner siempre la camiseta independientemente de los resultados. Eso tiene un gran desgaste y, cuando más vas creciendo, tiene más desgaste aún. No te voy a decir que no era hermoso ponerme la camiseta de mi país, pero hay otros a los que les está tocando y les deseo lo mejor”. Al respecto, el goleador que debutó profesionalmente en Danubio en 2006 concluyó: “No me detengo mucho a pensar si podría estar o no. Ya está”.

El detrás de escena del fútbol

El periodista le preguntó si tenía relación con el entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, y Cavani respondió que no. “Nunca hablé con él, nunca tuve relación con Marcelo. Nunca hablé. Tendrá sus motivos. Yo trato de ver las cosas de esa manera, y no sabés por qué motivo hay ciertos comportamientos. A veces hay otros tipos de intereses y decisiones, y por ahí no es sólo el entrenador. Hay un montón de cosas que pasan en el fútbol”, planteó.

En esa línea, consideró que “el fútbol es tan difícil” en “el detrás de escena, que el jugador desconoce y va descubriendo con los años y con el tiempo. Entonces si te ponés mucho a buscarle la vuelta, a veces no llegás nunca a la respuesta. Es inútil, muchas veces es perder tiempo detenerse en eso. Y no querés. Quiero esto hoy y punto, ya está”.

Cavani, que jugó su último partido con la selección en el Mundial de Qatar, señaló que Bielsa “tendrá sus motivos”. “Si fue a propósito o no, para que los grandes fuéramos dejando la selección, no lo sé. No, no. Que tome sus decisiones. Siempre le voy a desear lo mejor a la selección, y yo enfrento el presente que me toca vivir y doy el máximo por lo que me toca hacer hoy, que es estar en Boca. No tengo nada contra él ni contra nadie”, indicó.

“A veces las cosas se dan como se tienen que dar y no siempre se van a dar como vos querés. Me hubiera gustado jugar un partido”, dijo el Edi. “Haber hecho dos goles e irme así... O irme campeón... pero si fuera así, todos nos iríamos como campeones del mundo. Me fui. ¡Ta! Llegó un punto y me fui. Todo sigue. Hay que seguir y hay que ir para adelante buscando lo mejor donde estás, creciendo. No le quiero reprochar nada. Ni a otros ni a mí, ni a nadie. Estoy contento y feliz”, concluyó.