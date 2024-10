Federico Valverde fue foco de atracción por su participación en Real Madrid antes de llegar a Uruguay, pero entre todos los compatriotas que tuvieron su oportunidad también se destacaron Cristian Stuani, volviendo a darle la victoria a Girona, y Mauro Arambarri, que escribió una nueva página en la historia de Getafe.

A poco menos de una semana del arranque de una nueva fecha de Eliminatorias, y en medio de una tensión creciente que ronda el entorno del plantel uruguayo, los integrantes de la escuadra celeste dieron la demostración final con sus clubes antes de la actividad de selecciones, buscando un lugar en una lista final, o por lo menos hacer ver que pueden ser elegibles.

El capitán del elenco nacional, Federico Valverde, volvió a hacer de las suyas en La Liga, ya que marcó un gran gol y dio una asistencia -al brasileño Vinicius Jr- en la victoria de Real Madrid frente a Villarreal por 2-0. Luego de recibir un pase de Luka Modric en la zona frontal del área, sacó un gran derechazo que por obra del destino rozó en Alejandro Baena -aquel futbolista que descalificó al ex Peñarol- e ingresó dentro del pórtico rival.

El otro uruguayo en España que le dio los tres puntos a su equipo fue Cristian Stuani, dado que el oriundo de Tala entró en los últimos compases del duelo entre Girona contra Athletic de Bilbao, pero tuvo tiempo para marcar el agónico 2-1 por vía penal. En el empate a uno entre Getafe y Osasuna se destacó Mauro Arambarri, ya que aunque no marcó ni asistió, disputó los 90 minutos en su encuentro número 200 con los azulones. Por su parte, el ex sub 20 Álvaro Rodríguez entró para el último cuarto de hora. Idéntico fue el resultado que obtuvo Atlético de Madrid en su visita a Real Sociedad por el cierre de la fecha, en la que José María Giménez volvió a formar parte del once que paró el Cholo Simeone.

Peor les fue a Paulo Pezzolano, Santiago Mourinho y Carlos Protesoni, el mediocampista que hasta hace poco se apellidaba Benavídez. El DT de Valladolid se llevó una nueva tarjeta amarilla en la derrota de los suyos ante Rayo Vallecano, mientras que los dos jugadores de Alavés sufrieron una goleada de 3-0 propiciada por Barcelona. Mourinho fue titular y disputó todo el encuentro, pero el mediocampista no ingresó.

Premier League

De los cuatro celestes que forman parte de la mejor liga del mundo (Darwin Núñez, Santiago Bueno, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur), el único que disfrutó de minutos fue éste último, al jugar 79 minutos en la insólita derrota por 3-2 de su equipo, Tottenham Hotspur, contra Brighton. Cabe recordar que a Núñez se le levantó la sanción de forma provisoria para disputar los partidos de Eliminatorias, pero tanto él como Bueno usualmente son suplentes. Por otro lado, según las palabras del director técnico de Manchester United, el neerlandés Erik Ten Hag, Ugarte no fue titular porque irá entrando en la dinámica habitual de a poco.

Serie A

Italia volvió a tener la representación de Mathías Olivera. El lateral de Napoli -que volverá a vestir los colores de la selección luego de finalizar su sanción- fue parte de la oncena inicial que derrotó a Como por 3-1. Actualmente, los partenopeos siguen ocupando la primera posición del calcio.

Otros destacados

Sporting de Portugal sigue siendo el líder de la Primeira Liga gracias a un pleno de victorias. Esta vez, la víctima fue Casa Pía, que perdió 2-0 ante los de la capital lusa. El arco de los vencedores estuvo cubierto por Franco Israel, mientras que Maximiliano Araújo -que finalmente se hizo con la titularidad- cubrió el carril zurdo y estuvo en cancha los primeros 64 minutos.

Estados Unidos

El país de las barras y las estrellas tuvo otra jornada con varias caras conocidas. Luis Suárez entró a los 71 minutos en el triunfo de Inter de Miami por 1-0 contra Toronto. Los de Miami, luego de ganar la MLS Supporters' Shield y clasificar como primeros a los playoffs, ahora va por tratar de igualar o superar el récord de equipo con más puntos en el todos contra todos, que hasta ahora lo tiene New England, pero que si los rosados ganan los dos partidos que les quedan, lo superarán. Facundo Torres, César Araújo y Nicolás Lodeiro -que entró en el complemento- fueron parte importante de la victoria 3-1 de Orlando City frente a Cincinnati. Diego Rossi jugó los primeros 73 minutos en el partido en el que su elenco, Columbus Crew, venció a Philadelphia Union. Sin embargo, el compatriota más destacado fue Cristian Olivera. El Kike anotó el segundo tanto en la contundente victoria por tres goles a cero de Los Angeles FC sobre Kansas City.

México

A falta de los habituales Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres, que actualmente arrastran diversas lesiones y son duda para los encuentros de las Eliminatorias, el que marcó el paso en América de México fue Rodrigo Aguirre, al anotar el empate a uno contra León, saliendo desde el banco. Quien sí partió desde el vamos y disputó los 90 minutos fue Bruno Méndez, en la igualdad a uno de su Toluca ante los Pumas de la UNAM.

Brasil

La Ronda 29 del Brasileirão contó con muchos jugadores celestes. Flamengo venció como visitante a Bahía por 2-0, en un duelo de compatriotas. En el mengão estuvieron Giorgian de Arrascaeta, Nicolás de la Cruz -que salió a mediados de la segunda parte- y Guillermo Varela, que ingresó a los 75 minutos por la lesión de Wesley França. Bahía contó con Luciano Rodríguez para la última media hora, buscando un empate que nunca llegó.

Agustín Canobbio y Mateo Ponte se cruzaron en el enfrentamiento entre Athletico Paranaense y Botafogo. El defensor integró el banco de suplentes, mientras que el puntero disputó todo el partido, pero no pudo evitar la victoria del fogão por 1-0. Mejor le fue al golero Sergio Rochet, ya que su equipo, Inter de Porto Alegre, rescató un empate a dos, en la hora, en el cotejo frente a Corinthians. También sacó una igualdad -pero a uno- Vasco da Gama del Puma Rodríguez. El lateral derecho jugó los primeros 66 minutos contra Juventude de Rio Grande Do Sul.

Argentina

Cerramos con la Liga Profesional de Fútbol, que sigue en llamas como consecuencia de la lucha por los puestos a las copas internacionales. Salomón Rodríguez anotó el único gol de la victoria de Godoy Cruz sobre Gimnasia de La Plata, que contó con Matías Abaldo y Valentín Rodríguez. Vicente Poggi entró para el tomba en los últimos 15 y ayudó a mantener el resultado favorable. En el duelo entre Newell's Old Boys y Lanús, el delantero de la lepra, Ignacio Colo Ramírez, rompió una mala racha de nueve partidos sin marcar al patear de forma efectiva un tiro penal en la victoria de los suyos por 2-1. Armando Méndez también fue parte de la oncena rosarina, a la vez que Luciano Boggio hizo lo propio en el granate. Pero el plato fuerte de la jornada fue Vélez Sarsfield versus Racing. El local ganó por 1-0 y se afirmó como líder del campeonato a falta de diez fechas para el final, mientras que en el perdedor estuvo Gastón Martirena, que participó en la totalidad del encuentro.

Boca Jrs, con el retorno efectivo de su dupla oriental de delanteros, Edinson Cavani y Miguel Merentiel, le ganó 1-0 a Argentinos Jrs con gol del sanducero al tomar el rebote de la definición del salteño. En Argentinos fue de la partida Alan Rodríguez.