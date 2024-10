Los jugadores de Peñarol hablaron luego de la eliminación de la Copa Libertadores. Uno de los primeros en tomar la palabra fue el capitán Maximiliano Olivera, que se mostró molesto por el cambio de escenario: “Se demostró que el plantel estaba a full. En el primer tiempo los pasamos por arriba. Si esto fue en el Estadio Centenario, imaginen lo que hubiera sido en el Campeón del Siglo, donde nos sentimos recontra cómodos, la gente está cerca y se hace sentir más”.

Los días previos al partido fueron muy movidos; el capitán contó cómo lo vivió: “Son cosas políticas que me tienen recontra podrido porque nosotros queremos jugar al fútbol y siempre hay algo político de por medio. Siempre el que tiene más fuerza es el que termina llevando las cosas como quiere. Nosotros tenemos que ir a la cancha y defender al club”.

Para Olivera, la clasificación se perdió en Río de Janeiro: “Fue fatídico lo que pasó en Brasil. Hoy fuimos superiores a ellos en muchos momentos, los pasamos por arriba en el primer tiempo y merecimos haber hecho algún gol más. No se nos terminó dando y esa es la tristeza que tenemos” se lamentó, y agregó: “Más allá de esos 10 minutos fatídicos, jugamos de igual a igual y fuimos superiores en muchos momentos. Nos habíamos ilusionado y creíamos que teníamos grandes chances de estar en la final, pero el fútbol es así. Te distraes, te agarran mal parado y contra jugadores clase A te terminan matando”.

Olivera valoró la gran Copa Libertadores que hizo Peñarol: “Fue espectacular. No queríamos este final. Si cuando arrancamos nos decían que llegábamos hasta acá, íbamos a estar contentos. Pero la angustia es grande por esos diez minutos que nos terminaron complicando la clasificación”.

El ex Wanderers contó lo que habló con sus compañeros en el entretiempo, tras la expulsión de Washington Aguerre: “Les dije que ya estaba, que teníamos que olvidarnos de lo que había pasado. Que con diez jugadores teníamos que ir a buscar el partido. No podíamos lamentarnos, entrar en discusiones ni hacer boludeces, porque quedaban 50 minutos para lograr el objetivo. No se dio, pero estamos orgullosos de lo que hicimos”.