Selección uruguaya sub 15 en Bolivia.

Sumó su tercer empate consecutivo y ya no depende de resultados propios.

En el marco del Sudamericano disputado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Uruguay no pudo cerrar un partido que había dado vuelta de forma agónica. Ahora debe enfrentar a Argentina el viernes, ganar y esperar resultados para el pasaje a semifinales.

El final fue lo mejor. Entretenimiento puro y duro. Uno lo ganaba en cada minuto y a otro se le iba. Dado el trámite y el esfuerzo, pareció perder más la selección celeste que fue atrás del triunfo de principio a fin; sin embargo, los quinceañeros que adolecen de madurez no pudieron capitalizar en victoria un partido que recién pudieron empatar y pasar a ganar en los descuentos, para que Venezuela lo empatara 2-2 en más tiempo agregado (fueron siete minutos en total, y encima el partido se cerró con otro gol de Uruguay que no se sabe por qué no subió al marcador).

Todo fue intenso. Los juveniles dieron crédito de sus condiciones físicas, repletos de energía. Transiciones rapidísimas como si no existiera algún tipo de trámite en el mediocampo; el trámite era de ir y venir.

Si bien al comienzo le costó con pelota a los dirigidos por Edgardo López Báez, comenzaron a tomar cuerpo sus intenciones ofensivas incluso con tiro a puerta directos. El recurso aéreo también se mostró como una alternativa celeste.

Pasado el promedio de la primera parte, el delantero uruguayo Alan Torterollo llegó a defender y le faltó oficio. Se llevó puesto al delantero venezolano y penal bien pitado. El zurdo Sulbarán de Monagas ejecutó con clase suave cruzado y arriba la vinotinto.

Sin dejarse estar, la celeste salió en busca de la reacción. Dos cabezazos consecutivos cerca demostraron un cambio de actitud en los muchachos celestes. La precisión no fue su aliada y el empate quedó en eso, en empujes.

Fue, lo revirtió, se le escapó

El complemento comenzó esperable, con la necesidad imperiosa de la celeste en busca del resultado para dejar chances de clasificación a semifinales. Tirón tras tirón, los pibes de Uruguay intentaban por lugares poco claros. Centros para algún contacto directo o una deriva de ello para ejecutar en jugada satélite.

Le costó generar claridad y el pasaje de los minutos hizo pesar cada vez el balón. El árbitro no pitó un penal claro a favor de la celeste.

Pero, sin ofuscarse, Uruguay fue con lo que tenía: centrar y sacar tajada de ello. En una segunda pelota por detrás lo empató con tremendo zapatazo Facundo Martínez, de Torque, el único de los sub 15 uruguayos que ha jugado en primera.

Y tiró la historia encima. Los muchachitos tuvieron el olfato de aquellos emblemas partidos que tantas veces revirtió en competiciones varias la celeste.

En otra pelota a la olla con desvío, Nicolás Azambuja fue por la pelota, la tocó y se metió con misterio y locura para los charrúas. Pero se le escapó.

Cuando todo parecía irse para la celeste, en otra desprolija jugada, sacó rédito Venezuela para cerrar en empate en un final de locos. Incluso el juez cerró el partido en pleno ataque uruguayo con pelota a la red incluida.

A Uruguay se le viene Argentina en la cuarta fecha en busca de poder clasificar a semifinales; lo hacen dos por grupo.

En la última queda libre, por ello se la juega ante la albiceleste, que tiene igual cantidad de puntos (3), con dos partidos menos. Brasil lidera el grupo con 5.

Los otros

El campeonato que se está desarrollando en Santa Cruz de la Sierra tiene a los diez países que conforman la Confederación Sudamericana de Fútbol divididos en dos series de cinco selecciones, de las cuales avanzarán exclusivamente las dos primeras de cada una para jugar semifinales.

En el grupo A, Chile y Paraguay llevan puntaje perfecto. Chile jugó tres partidos y los ganó los tres, y Paraguay sumó dos victorias en igual cantidad de partidos. Después viene Perú con tres puntos en tres cruces y Colombia y Bolivia sin unidades.

Como se sabe, Uruguay está en el grupo B con Brasil, Argentina, Ecuador y Venezuela, que ya quedó fuera. Brasil en dos partidos tiene cuatro puntos y Uruguay tres puntos en tres encuentros. Resta por resolverse el juego entre Argentina y Ecuador para ver cómo llegan a las últimas fechas. Uruguay cierra su participación en el grupo el viernes ante Argentina, que después, el domingo, deberá jugar con Brasil.