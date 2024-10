Torque, finalista de la última edición que correspondía a 2023 pero que se terminó jugando en este año, venció en el parque Viera a Río Negro de San José por 5-1 y completó los ocho clubes que jugarán por entrar a semifinales de esta edición.

El equipo celeste empezó ganando con gol del Lucas Pino, sub 20 que ha sido internacional celeste con la mayor, pero dos minutos después lo empató Río Negro con anotación de Sebastián Rodríguez. Después Obregón devolvió la ventaja para los celestes y Nicolás Siri puso el 3-1 con el que se fueron al descanso. En la media hora del segundo tiempo el sanducero Franco Pizzichillo puso el cuarto, y en la hora de otra vez el joven maragato Lucas Pino anotó el 5-1 con el que se cerró la llave.

La tercera edición de la Copa AUF Uruguay, el torneo que desde 2022 vincula en competencia a todos los estamentos del fútbol uruguayo ha llegado ya a sus cuartos de final definiendo a los ocho mejores clubes del campeonato que pretende unificar al fútbol que se practica en cada rincón del país, y dentro del entramado amplio con clubes del profesionalismo y amateur.

Ya están Nacional, Defensor, Boston River, Plaza Colonia, Albion, Ferro Carril de Salto, Torque y 18 de julio de Fray Bentos.

El vigente campeón Defensor Sporting, invicto en el torneo desde su inicio en 2022 y único que ha logrado alzar la copa, enfrentará en su próxima fase a Ferro Carril de Salto. Defensor eliminó en octavos de final a Racing al vencerlo, mientras que Ferro eliminó por penales a Melo Wanderers.

La otra llave que cruzará al semifinalista que salga del partido entre violetas y salteños, será la de Boston River con Albion. Los que nacieron en las puertas de la sastrería Boston, que tienen una gran temporada, derrotaron 2-0 a Villa Española, mientras que los pioneros también ganaron 2-0 a Juventud de Las Piedras.

En el otro ramal que conduce a semifinales está Nacional que aplastó al Durazno FC por 4-0 y Plaza Colonia que le ganó ya hace varios días a Piriápolis por 1-0. Ellos conforman una de las llaves de cuartos de final, mientras que la otra quedó cerrada con la victoria de Torque en el parque Viera sobre Río Negro de San José, por lo que ahora el equipo montevideano habrá de enfrentar a 18 de Julio de Fray bentos que venció semanas atrás a Rincón de Carrasco por 3-1.

A premio

No estarán en dicha instancia ni Peñarol, Danubio, Cerro, Progreso, Wanderers y Cerro Largo por la decisión de no presentarse a jugar el campeonato.

La postura de esos clubes ante un torneo necesario pero aparentemente intrascendente para ellos en tanto no tiene los premios deportivos y económicos que ellos mismos han trancado, es mucho más que un daño colateral en la pugna de la Unión de Clubes con el presidente de la AUF Ignacio Alonso y sus compañeros y compañeras de equipo y de la pugna Tenfield - AUF.

Se está jugando bajo las peores condiciones, pero se está disputando, y eso a esta altura de las circunstancias de un certamen tan necesario como importante que ha sido destratado por algunas instituciones que la han tomado como rehén de otras situaciones de conflicto es sin dudas lo más importante.

No está ni cerca de aquella que desde estas mismas páginas moldeamos y empujamos hace años, pero avanza, A los tropezones, desarmada, desprolija. Como lejanos coautores de este torneo, seguramente es discutible que esta sea la Copa Uruguay que concebimos, pero debemos seguir con su comunicación, esforzándonos por su continuidad y mejoramiento a pesar la diferencia y la distancia que por estos días parece haber con la idea inicial.

Esta tercera edición tuvo menos participantes, no tiene más premio que el trascendente y fundamental hito deportivo, y además ha sido golpeada por el desprecio de seis clubes profesionales de Primera División -Peñarol, Danubio, Cerro, Progreso, Wanderers y Cerro Largo que explicaron su incomprensible ausencia porque “en su actual formato ha demostrado ser sumamente inconveniente para los equipos profesionales que participan. Es un torneo que tiene costos para los equipos (hay que recordar que en Uruguay se paga para jugar), que no genera ingresos adicionales y que según entendemos carece de atractivo para el público en general”.

Sin veda

Este campeonato es mucho menos que el que se jugó en su arranque en 2022, con 76 clubes participantes, provenientes del profesionalismo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (Primera y Segunda), y del fútbol aficionado de la AUF (primera Amateur, y D), y de la Organización del Fútbol del Interior con la participación de los 24 integrantes de la Copa Nacional de Clubes 2022, y ha sido peor que la entrecortada e irregular e inconexa versión 2023, que terminó en el 2024 con 80 participantes que se dividieron en 26 de la OFI, 24 de las dos categorías amateur de la AUF, 14 de la Segunda División Profesional y los 16 de la Primera División Profesional.

En ambos torneos estuvo sobrevolando como premio deportivo, además del económico, la posibilidad de otorgar una clasificación a copas internacionales -tal como sucede en buena parte de los países que juegan este tipo de torneos- y la firme intención de que el campeón, que hasta ahora ha sido solo Defensor Sporting, jugara en el inicio de la temporada la Supercopa Uruguaya, pero no es así no porque no estuviera pensado o previsto, sino por la posición de algunos clubes de la A que no quieren que un club clasifique a un torneo internacional jugando siete u ocho partidos.

En la Copa Uruguay, con todos sus clubes del interior, sus futbolistas amateur entrenan de noche después de salir de trabajar o estudiar. Sin embargo, ¿cuántos partidos juega el campeón del Intermedio para clasificara a la Sudamericana? Ocho. Lo otro es el público, la expectativa, la afición: aunque el público se entendiese como una variable menor, que no debería, hay claros índices, sin que ello represente recibir un hándicap, de que los clubes aficionados de la OFI deberían ser siempre locales y, categorizados por su condición de amateur, también los de la C y la D de la AUF. Hasta por una cuestión de vida laboral, como les ha pasado a varios equipos que han debido viajar a Montevideo a jugar en el horario de sus trabajos. Lo mismo los seguidores.