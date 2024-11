El ariete se ganó los aplausos al marcar un gol en la victoria del elenco red ante el Aston Villa; también se destacaron Rodrigo Bentancur y Facundo Torres, con sendas anotaciones para sus equipos.

En la antesala de la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas en el año, diversos compatriotas vieron acción en varias partes del mundo. Algunos buscan un lugar en la lista final de convocados, otros ya están fijos en el once de Marcelo Bielsa, y los restantes, que ya no participan activamente pero son dignos de mención.

Si hablamos de jugadores clave para el esquema de Bielsa, no se puede pasar por alto a Darwin Núñez. El delantero está en un gran momento, y lo volvió a demostrar en el partido en el que Liverpool venció a Aston Villa por 2-0, ya que la apertura del marcador fue por obra suya. Luego de un contraataque orquestado por el egipcio Mohamed Salah, el artiguense eludió al Dibu Martínez y la mandó a guardar.

Otro uruguayo que logró inflar las redes en la Premier League fue Rodrigo Bentancur. El mediocampista anotó el único gol de Tottenham Hotspur en la impensada derrota por 1-2 ante el Ipswich Town, producto de un gran cabezazo a la salida de un córner. Por su parte, Manuel Ugarte no anotó, pero tuvo un buen rendimiento y completó los 90’ en la victoria de Manchester United ante Leicester City por 3-0. Santiago Bueno, ya establecido como titular en Wolverhampton Wanderers, ayudó al triunfo de los suyos por 2-0 frente a Southampton.

La Liga

Luego de la polémica intersemanal por su sustitución en el partido ante el Milan, Federico Valverde volvió a jugar con el Real Madrid. El Pajarito disputó los 90 minutos en la goleada del elenco blanco por 4-0 ante Osasuna, e incluso tuvo una oportunidad de anotar un nuevo gol. Fue un fin de semana alegre para la gente de la capital española, ya que Atlético de Madrid consiguió una trabajada victoria como visitante por 1-0 ante Mallorca. José María Giménez fue titular y cumplió de buena manera para los dirigidos por el Cholo Simeone.

Quienes no tuvieron tanta suerte fueron Santiago Mourinho y Carlos Protesoni, dado que no vieron acción en la derrota de su Alavés por tres goles a cero frente a Villarreal. Getafe tampoco pudo evitar la caída ante Girona por 1-0, a pesar de contar con Mauro Arambarri durante todo el encuentro y darle ingreso a Álvaro Rodríguez para intentar buscar el empate. El que sí sonrió fue Cristian Stuani, que ingresó a los 73’ para el elenco catalán.

En el apartado técnico, Paulo Pezzolano -que volvió a ser amonestado por protestar- vió cómo a su Real Valladolid se le escapaba la victoria como agua entre los dedos, como consecuencia de que Athletic de Bilbao logró el empate a uno en la última jugada del cotejo.

Serie A

Con el condimento de saber que el ganador quedaba como líder en solitario, Inter y Nápoli protagonizaron el enfrentamiento de la fecha del fútbol italiano. Luego de irse igualados a uno al descanso, el neroazzurro tuvo un penal a favor para desequilibrar la balanza, pero no lo aprovechó, por lo que el resultado final no se modificó. El lateral Mathias Olivera fue importante para los partenopeos al cubrir el carril izquierdo durante todo el encuentro. Además, el exjugador de la selección, Matías Vecino, fue titular en el duelo en el que su equipo, Lazio, venció a Monza por 1-0.

Otros destacados

Sporting de Lisboa, en los últimos compases con su actual DT, Rúben Amorim, salvó su invicto en la Liga NOS al remontar un 0-2 en contra para terminar venciendo por 4-2 a Sporting Braga. Franco Israel volvió a cubrir los tres palos de los Leones y Maximiliano Araújo, ya afirmado como titular indiscutible, permaneció en cancha durante la primera hora. Cabe recordar que en el plantel perdedor están Rodrigo Zalazar y Thiago Helguera, pero ninguno formó parte de la convocatoria.

Estados Unidos

El sábado se cerró la primera ronda de los playoffs de la Major League Soccer, con la sorpresiva eliminación de Inter de Miami. El elenco de Luis Suárez protagonizó un papelón al perder por tres goles a dos frente a Atlanta United en condición de local, dado que al haber sido el mejor equipo de la temporada regular, a los de Miami les tocaba enfrentar al peor de los equipos clasificados. El pistolero jugó todo el partido y estuvo cerca de marcar en varias ocasiones, pero el arquero rival, Brad Guzan, se convirtió en el héroe de la noche.

Mejor le fue a Facundo Torres en el duelo entre Orlando City y Charlotte. El puntero anotó el agónico empate a uno luego de un rebote de un tiro penal que él mismo había ejecutado. Con la igualdad, el cotejo se decidió desde los once metros, donde el ex Peñarol marcó el suyo y selló la clasificación. César Araújo y Nicolás Lodeiro -este último entrando desde el banco de suplentes- también aportaron su granito de arena en la trascendental victoria.

En un hecho bastante curioso, las otras dos llaves eliminatorias disputadas en la noche del sábado también contaron con presencias celestes. New York City derrotó a Cincinnati en la tanda de penales luego de un empate a cero, donde el primer remate desde los doce pasos fue convertido por el ex Nacional Santiago Rodríguez. Kike Olivera cerró la participación uruguaya, disputando el primer tiempo en la victoria de Los Angeles FC por 1-0 ante Vancouver Whitecaps.

Brasileirão

Este domingo se jugó el partido de vuelta de la final de la Copa de Brasil entre Flamengo y Atlético Mineiro. El Mengão venció 1-0 a su rival y se consagró campeón por un global de cuatro goles a uno. Giorgian de Arrascaeta participó durante los primeros 60 minutos, mientras que Guillermo Varela permaneció en el banco de suplentes. Nicolás de la Cruz no formó parte del equipo ya que sigue recuperándose de una lesión muscular.

A pesar de que la Copa Brasil es importante, el resto de los equipos brasileños siguieron disputando la liga local con normalidad. De todos los uruguayos presentes, el más destacado fue Luciano Rodríguez, ya que se fabricó una bonita jugada individual que culminó en el 1-0 parcial de Bahía, pero lamentablemente para él, este gol no evitó la derrota de los suyos por 2-1 ante Juventude. El Pumita Rodríguez tampoco pudo impedir la derrota de Vasco da Gama, ya que fue derrotado por Fortaleza con un marcador final de tres goles a cero.

El gran vencedor de la ronda 33 fue Sergio Rochet, ya que mantuvo el arco en cero en la victoria de Inter de Porto Alegre sobre Fluminense por 2-0. Por su parte, Botafogo desperdició una oportunidad de oro para abrochar la liga, al empatar a cero contra el prácticamente descendido Cuiabá. En la zaga jugó el posible nuevo refuerzo de la selección uruguaya, Alexander Barboza, y el lateral Mateo Ponte volvió a ser suplente sin minutos.

Liga MX

En la antesala de la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas en el año, diversos compatriotas vieron acción en varias partes del mundo. Algunos buscan un lugar en la lista final de convocados, otros ya están fijos en el 11 de Marcelo Bielsa y los restantes, aunque ya no participan activamente, son dignos de mención.

Si hablamos de jugadores clave para el esquema de Bielsa, no se puede pasar por alto a Darwin Núñez. El delantero está en un gran momento y lo volvió a demostrar en el partido en el que Liverpool venció a Aston Villa por 2-0, ya que la apertura del marcador fue por obra suya. Luego de un contraataque orquestado por el egipcio Mohamed Salah, el artiguense eludió al Dibu Martínez y la mandó a guardar.

Otro uruguayo que logró inflar las redes en la Premier League fue Rodrigo Bentancur. El mediocampista anotó el único gol de Tottenham Hotspur en la impensada derrota por 1-2 ante el Ipswich Town, producto de un gran cabezazo a la salida de un córner. Por su parte, Manuel Ugarte no anotó, pero tuvo un buen rendimiento y completó los 90 en la victoria de Manchester United ante Leicester City por 3-0. Santiago Bueno, ya establecido como titular en Wolverhampton Wanderers, ayudó al triunfo de los suyos por 2-0 frente a Southampton.

La Liga

Luego de la polémica intersemanal por su sustitución en el partido ante el Milan, Federico Valverde volvió a jugar con el Real Madrid. El Pajarito disputó los 90 minutos en la goleada del elenco blanco por 4-0 ante Osasuna e incluso tuvo una oportunidad de anotar un nuevo gol. Fue un fin de semana alegre para la gente de la capital española, ya que Atlético de Madrid consiguió una trabajada victoria como visitante por 1-0 ante Mallorca. José María Giménez fue titular y cumplió de buena manera para los dirigidos por el Cholo Simeone.

Quienes no tuvieron tanta suerte fueron Santiago Mourinho y Carlos Protesoni, dado que no vieron acción en la derrota de su Alavés por tres goles a cero frente a Villarreal. Getafe tampoco pudo evitar la caída ante Girona por 1-0, a pesar de contar con Mauro Arambarri durante todo el encuentro y darle ingreso a Álvaro Rodríguez para intentar buscar el empate. El que sí sonrió fue Cristhian Stuani, que ingresó a los 73 para el elenco catalán.

En el apartado técnico, Paulo Pezzolano –que volvió a ser amonestado por protestar– vio cómo a su Real Valladolid se le escapaba la victoria como agua entre los dedos, como consecuencia de que Athletic de Bilbao logró el empate a uno en la última jugada del cotejo.

Serie A

Con el condimento de saber que el ganador quedaba como líder en solitario, Inter y Nápoli protagonizaron el enfrentamiento de la fecha del fútbol italiano. Luego de irse igualados a uno al descanso, el neroazzurro tuvo un penal a favor para desequilibrar la balanza, pero no lo aprovechó, por lo que el resultado final no se modificó. El lateral Mathías Olivera fue importante para los partenopeos al cubrir el carril izquierdo durante todo el encuentro. Además, el exjugador de la selección Matías Vecino fue titular en el duelo en el que su equipo, Lazio, venció a Monza por 1-0.

Otros destacados

Sporting de Lisboa, en los últimos compases con su actual DT, Ruben Amorim, salvó su invicto en la Liga NOS al remontar un 0-2 en contra para terminar venciendo por 4-2 a Sporting Braga. Franco Israel volvió a cubrir los tres palos de los leones y Maximiliano Araújo, ya afirmado como titular indiscutible, permaneció en cancha durante la primera hora. Cabe recordar que en el plantel perdedor están Rodrigo Zalazar y Thiago Helguera, pero ninguno formó parte de la convocatoria.

Estados Unidos

El sábado se cerró la primera ronda de los play-offs de la Major League Soccer, con la sorpresiva eliminación de Inter de Miami. El elenco de Luis Suárez protagonizó un papelón al perder por tres goles a dos frente a Atlanta United en condición de local, dado que, al haber sido el mejor equipo de la temporada regular, a los de Miami les tocaba enfrentar al peor de los equipos clasificados. El Pistolero jugó todo el partido y estuvo cerca de marcar en varias ocasiones, pero el arquero rival, Brad Guzan, se convirtió en el héroe de la noche.

Mejor le fue a Facundo Torres en el duelo entre Orlando City y Charlotte. El puntero anotó el agónico empate a uno luego de un rebote de un tiro penal que él mismo había ejecutado. Con la igualdad, el cotejo se decidió desde los once metros, donde el ex Peñarol marcó el suyo y selló la clasificación. César Araújo y Nicolás Lodeiro –este último entrando desde el banco de suplentes– también aportaron su granito de arena en la trascendental victoria.

En un hecho bastante curioso, las otras dos llaves eliminatorias disputadas en la noche del sábado también contaron con presencias celestes. New York City derrotó a Cincinnati en la tanda de penales luego de un empate a cero, donde el primer remate desde los 12 pasos fue convertido por el ex Nacional Santiago Rodríguez. Kike Olivera cerró la participación uruguaya, disputando el primer tiempo en la victoria de Los Angeles FC por 1-0 ante Vancouver Whitecaps.

Brasileirão

Este domingo se jugó el partido de vuelta de la final de la Copa de Brasil entre Flamengo y Atlético Mineiro. El mengão venció 1-0 a su rival y se consagró campeón por un global de cuatro goles a uno. Giorgian de Arrascaeta participó durante los primeros 60 minutos, mientras que Guillermo Varela permaneció en el banco de suplentes. Nicolás de la Cruz no formó parte del equipo, ya que sigue recuperándose de una lesión muscular.

A pesar de que la Copa Brasil es importante, el resto de los equipos brasileños siguieron disputando la liga local con normalidad. De todos los uruguayos presentes, el más destacado fue Luciano Rodríguez, ya que se fabricó una bonita jugada individual que culminó en el 1-0 parcial de Bahía, pero lamentablemente para él, este gol no evitó la derrota de los suyos por 2-1 ante Juventude. El Pumita Rodríguez tampoco pudo impedir la derrota de Vasco da Gama, ya que fue derrotado por Fortaleza con un marcador final de tres goles a cero.

El gran vencedor de la ronda 33 fue Sergio Rochet, ya que mantuvo el arco en cero en la victoria de Inter de Porto Alegre sobre Fluminense por 2-0. Por su parte, Botafogo desperdició una oportunidad de oro para abrochar la liga, al empatar a cero contra el prácticamente descendido Cuiabá. En la zaga jugó el posible nuevo refuerzo de la selección uruguaya, Alexander Barboza, y el lateral Mateo Ponte volvió a ser suplente sin minutos.

Liga MX

Cerramos con la última fecha del Torneo Apertura mexicano, donde Toluca y América se enfrentaron buscando ratificar los puestos de play-offs. El local –que no contó con Bruno Méndez– subió al segundo puesto luego de vencer a las águilas por un contundente 4-0. Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre fueron de la partida en la visita, pero no lograron incidir en el juego, mientras que el zaguero Sebastián Cáceres no formó parte del equipo por una lesión que acarrea. Con este resultado, América cayó a la séptima posición y tendrá que jugar una ronda previa para acceder a la postemporada.