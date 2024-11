Champions League 2024-2025: todos los partidos de la fecha 4, horarios y dónde verlos

El torneo europeo sigue avanzando en su nuevo formato, que con el paso de las etapas va despertando algunas críticas por la cantidad de partidos abiertos que se registraron.

La Champions League se transformó con el nuevo formato de disputa.

Está en juego la cuarta jornada y se mantuvo la constante de las fechas iniciales: hubo goleadas. Esto ha despertado algunas críticas por las diferencias marcadas en los resultados, ya que el modelo de competencia fue pensado para achicar las diferencias y hacer más atractivo el torneo mediante una tabla única. Justamente, la importancia de los goles para la clasificación a las fases posteriores hace que los favoritos no bajen la intensidad en ningún momento y logren resultados holgados.

Los uruguayos y sus equipos

Hubo varios uruguayos que participaron en la fecha. En Sporting de Lisboa fueron titulares Franco Israel y Maximiliano Araújo, ambos con destacada actuación. El primero hizo uno de sus mejores partidos en el arco, Maxi metió un gol en el 4-1 con que le ganaron al afamado Manchester City.

Real Madrid estuvo lejos de su mejor versión y perdió como local 3-1 ante el Milan. Federico Valverde comenzó como titular, pero fue sustituido en el entretiempo. El DT del Real dijo que lo cambió porque no lo vio bien físicamente.

Christian Stuani esta vez no fue titular en Girona, pero sí entró promediando el segundo tiempo y jugó casi media hora en la caída de los catalanes ante el PSV holandés.

A Darwin Núñez también fue suplente en el Liverpool, que goleó 4-0 al Bayer Leverkusen. El delantero uruguayo entró a los 80 por el neerlandés Cody Gakpo, autor de uno de los goles liverpoolenses.

Quien estuvo en el banco de suplentes del Feyenoord pero no entró fue Facundo González. El zaguero campeón del mundo sub 20 con Uruguay está haciendo una buena temporada en la liga de Países Bajos, pero no logrea tener demasiados minutos en Champions. Para peor, su equipo perdió de local 3-1 ante el RB Salzburg.

Hablando de zagueros, José María Giménez no fue de la partida en el Atlético de Madrid, que visitó al PSG en París. Josema acumuló tres tarjetas amarillas, por lo que debió cumplir con la sanción automática. Si bien su reemplazante, el francés Clément Lenglet, fue quien perdió la pelota para que el PSG se pusiera en ventaja, los colchoneros lo terminaron dando vuelta y ganaron en la hora.

Champions League 2024-2025: todos los partidos de la fecha 4, horarios y dónde verlos

Slovan Bratislava 1 VS Dinamo Zagreb 4. Abrió el marcador para el local David Strelec a los 5 minutos de juego pero fue para el visitante que lo dio vuelta con goles de Dario Špikić (10'), Petar Sučić (30') y doblete de Sandro Kulenović (54' y 72').

PSV 4 VS Girona 0. Todo para el equipo neerlandés que ganó con goles de Ryan Flamingo (16'), Malik Tillman (33'), Johan Bakayoko (83') y Ladislav Krejčí (88' en contra); en el Girona se fue expulsado Arnau Martínez (55').

Dortmund 1 VS Sturm 0. Se impusieron por la mínima los alemanes con gol de Donyell Malen a 5 minutos del final (85').

Celtic FC 3 VS RB Leipzig 1. Ganaba la visita con el gol de Chistoph Baumgartner (23') pero lo dieron vuelta y fue victoria para los escoceses con goles de Nicolas Kühn (35' y 45+1') y Reo Hatate (72').

Real Madrid 1 VS Milan 3. La Casa Blanca cayó de local ante los italianos que se impusieron con goles de Malick Thiaw (12'), Álvaro Morata (39') y Tijani Reijnders (73'); Vinícius Júnior, de penal a los 23', había logrado el empate transitorio.

LOSC 1 VS Juventus 1. Goles de Jonathan David (27') para el local y Dušan Vlahović (60' de penal) para el visitante.

Liverpool 4 VS Leverkusen 0. Goleada inglesa con hat-trick de Luis Fernando Díaz (61', 83' y 90+2') y Cody Gakpo (63').

Sporting Lisboa 4 VS Manchester 1. Los portugueses fueron implacables ante el equipo del Pep Guardiola y ganaron con goles de Maxi Araújo (46') y un hat-trick de Viktor Gyökeres (38' y dos penales convertidos a los 49' y 80'); Phil Foden (4') había abierto el marcador del encuentro.

Bolonia 0 VS Mónaco 1. Victoria visitante con gol de Thilo Kehrer cuando finalizaba el partido (86').

Shakhtar 2 VS Young Boys 1: Kastriot Imeri ponía en ventaja a la visita a los 27' pero el local lo dio vuelta con goles de Oleksandr Zubkov (31') y Heorhiy Sudakov (41').

Club Brujas 1 VS Aston Villa 0: Fue para el local por la mínima con gol de penal de Hans Vanaken a los 52'.

Feyenoord 1 VS RB Salzburg 3: Karim Konaté por duplicado y Daouda Guindo marcaron para el Red Bull, Anis Hadj-Moussa descontó para los neerlandeses.

PSG 1 VS Atlético Madrid 2: Gran victoria de los colchoneros, que se llevaron los tres puntos de París con gol en los descuentos del argentino Ángel Correa. Su compatriota, Nahuel Molina, fue quien marcó el otro tanto, mientras que Zaïre-Emery había abierto la cuenta para PSG.

Bayern 1 VS Benfica 0: Jamal Musiala le dio el triunfo a los bávaros, en difícil partido ante los lusos.

Sparta Praha 1 VS Stade Brestois 2: Gran Champions del Stade Brestois, en esta ocasión ganándole 2-1 al Sparta Praha en República Checa con goles de Edimilson y Kaan Kairinen. Olatunji descontó en la hora para los locales.

Estrella Roja 2 VS Barcelona 5: Continúa la marcha triunfal de los catalanes: Íñigo Martínez, Raphinha, Fermín y Lewandoski, este último por duplicado, lograron la lotería de goles; Silas y Felicio Milson decoraron el marcador de los serbios.

Inter 1 VS Arsenal 0: El turco Hakan Calhanoglu, de penal, fue el responsable de la victoria de los milaneses.

Stuttgart 0 VS Atalanta 2: Ademola Lookman y Nicolo Zaniolo anotaron las dianas de la victoria del Atalanta.

Champions League 2024-2025: tabla de posiciones

En esta temporada todos suman para una tabla común. Los primeros ocho pasarán directo a octavos de final y el resto tendrá que pelear su lugar en los playoffs. Un aspecto significativo que ha dejado claro la primera jornada es que los equipos están aprovechando la oportunidad de marcar porque el nuevo formato favorece la diferencia de goles.

Los siguientes son los clasificados de forma directa hasta el momento.

Los siguientes son los clubes que tendrían que jugar las eliminatorias para pasar a octavos de final.

Los siguientes, de momento, estarían quedando eliminados.

Champions League 2024-2025: tabla de máximos goleadores

Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa): 5 goles

Harry Kane (Bayern Múnich): 5 goles

Raphina (Barcelona): 5 goles

Robert Lewandoski (Barcelona): 5 goles

Vinícius Júnior (Real Madrid): 4 goles

David (Lille): 4 goles

Champions League 2024-2025: ¿cómo se juega el nuevo formato de la Champions?

El torneo tiene una fase inicial, al estilo “liga”, en la que participan de 32 a 36 equipos (con 29 desde sus respectivas ligas y los siete restantes clasificados de una fase eliminatoria previa), sin fase de grupos (ya no habrá ocho grupos de cuatro equipos cada uno), en la que cada equipo disputará ocho partidos (cuatro de local y cuatro de visitante, en vez de los seis entre ida y vuelta de antes). Hay una única tabla en la que los ocho primeros clasifican directo a octavos de final y los 16 que les siguen buscarán ganarse un lugar en octavos mediante los playoffs. Otra novedad de esta edición es que los eliminados no pasarán a jugar la Europa League como sucedía hasta el año pasado.

Esta nueva modalidad aumenta la cantidad de partidos (pasa de 125 ¡a 225!) y promete encuentros atractivos desde el comienzo y no tener que esperar recién a fases finales para verlos (ejemplos: Real Madrid, máximo ganador del torneo y vigente campeón, jugará con Liverpool, Milan y Borussia Dortmund, el rival de la final pasada, mientras que Manchester City se enfrentará a rivales como PSG y los italianos Inter de Milán y Juventus).

A partir de octavos de final, habrá llaves de eliminación directa con partidos de ida y vuelta hasta semifinales (inclusive), y final a partido único.

Calendario de fechas de la Champions League 2024-2025