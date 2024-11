Los dos candidatos a la presidencia, Yamandú Orsi y Álvaro Delgado, que son de Peñarol, también hablaron sobre la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Los candidatos a la presidencia de la República, quienes se disputarán el cargo el domingo en el balotaje, se refirieron a algunas situaciones que rodean al fútbol uruguayo. Yamandú Orsi y Álvaro Delgado hablaron en la radio Sport 890 este jueves: ambos contestaron a preguntas similares sobre algunos temas que sobrevuelan el mundo del fútbol, como el fútbol infantil, las sociedades anónimas deportivas (SAD), los clásicos con hinchadas visitantes, incluso sobre su propio vínculo con el fútbol desde su lugar de hinchas.

Ambos candidatos destacaron la figura de Fernando Morena cuando forjaron su alianza con los colores de Peñarol. Aunque Orsi reconoció que primero era de Nacional y Delgado, también manya, señaló que se resignó con su hijo y lo hizo socio de Nacional como regalo de cumpleaños. “Me acuerdo de haber ido con mi viejo al estadio a ver a Morena en 1983. Yo tenía 10 u 11 años, pero te quedan esos recuerdos del gol que gritaste con más fuerza”, dijo el candidato del Partido Nacional y la coalición republicana.

En tanto al referirse a su amor por Peñarol, no dudó en referirse a Diego Aguirre y su gesta de América como jugador y como entrenador: “Me quedaría rengo si no hago una mención en Peñarol a la Fiera Aguirre, a quien conozco personalmente y con quien tengo trato. No soy amigo, pero tengo un vínculo especial. Ha sido un referente de Peñarol desde la Libertadores de 1987 maravillosa, pero después en todas las idas y vueltas en Peñarol. No solo fue un jugador excepcional, sino que además es una muy buena persona y un entrenador con mucho carisma y liderazgo”.

Cuando se refirieron al fútbol infantil, Yamandú Orsi destacó las canchitas iluminadas por la noche que fueron furor en Canelones y posteriormente en Montevideo. Señaló que sirvieron para que las familias pudieran pasar más rato alrededor de la cancha. El candidato del partido blanco dijo haber trabajado mucho con ONFI, habló de un subsidio para el adulto mayor de acceso al deporte, y se refirió a Sebastián Bauzá de la Secretaría de Deporte, en relación al apoyo a los deportistas olímpicos y paralímpicos.

Ambos se mostraron entusiasmados además, con la idea de organizar el partido inaugural del Mundial del 20230 en nuestro país, en el mítico Estadio Centenario.

En relación a las sociedades anónimas deportivas que arribaron a nuestro país hace varios años y han tenido ejemplos de todo tipo, Yamandú Orsi dijo que “No hay una definición porque estamos ante un problema complejo que toca, además, el del poder en el fútbol a nivel continental”. Sin embargo concluyó: “Si me apurás, pienso que los clubes siempre tienen que ser clubes, pero también entiendo que no podemos tener clubes que sean insostenibles. No sé si hay un híbrido, supongo que sí, en el que el club no pierde su esencia y la actividad deportiva tenga un aporte extraordinario”.

Su competidor este domingo por la presidencia de la República, en tanto, expresó que “uno en esto no puede quedarse aislado de lo que pasa en el mundo porque muchas veces grupos inversores permiten generar otro tipo de oportunidades, no solo en lo deportivo, sino también en infraestructura. Creo que en estas cosas partimos de una base: lo que no está roto, no lo arregles, entonces tenemos que hacer un proceso muy a la uruguaya”.

En cuanto a la seguridad en el fútbol, otro de los temas que surgió en la conversación con Sport 890, el candidato del Frente Amplio expresó que “Tenemos que buscar un mecanismo de apoyo sin que los clubes se desentiendan. Estoy convencido de que la policía tiene que ser más activa”, mientras que Delgado dijo no ser “muy amigo de las rejas, soy más amigo de la integración, pero sin perder la seguridad”.

La postura de Orsi frente a los clásicos es jugar sin público visitante si se juega en los estadios de los equipos locales, o con ambas hinchadas si se juega en el Estadio Centenario. Delgado señaló: “Tengo un tema conceptual: me parece que si hay un partido que juegan dos equipos es un contrasentido que sólo puedan ir unos. Una comunidad civilizada que disfruta el deporte como parte de su cultura nacional, que puedan ir ambas hinchadas y vos tenes que darle garantía para que eso pueda pasar”.

Orsi además manifestó estar “atento” a las distintas situaciones por las que atraviesa la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF): “Más allá de que el fútbol tenga toda una especie de mundo legal aparte, para el uruguayo es tema central. En esta historia en la que la Conmebol y las asociaciones son islas en los países donde nadie puede tocar nada y si te metés la complicás, tenemos que ser cuidadosos. No es mi tema, pero implica la pasión y el trabajo de mucha gente”.

Delgado, para finalizar, señaló que prefiere “no opinar porque soy de los que creen que los gobiernos no se deben meter en el fútbol”.