Juventud de Las Piedras y Colón abrieron la primera llave de los playoffs y fue victoria de la visita por 1-0, con gol de Enzo Siri de cabeza. La revancha será el miércoles.

De los últimos seis partidos, Juventud de Las Piedras sólo había ganado uno. Aquello lo colocó entre los que disputan el tercer ascenso en los playoffs. La realidad marca que por segundo año consecutivo el equipo de Las Piedras es protagonista, aunque nuevamente tiene una baja en su rendimiento sobre el final. Aquello trajo consigo el cambio de técnico que provocó otro movimiento en los pedrenses que jugaron en su casa con Colón por la semifinal de ida. Juventud tuvo en Fernando Mimbacas una descarga permanente. El delantero que alcanzó las 12 conquistas en la fase regular fue figura en los locales.

Del otro lado, el Colón que dirige Damián Santín, con el Viruta Diego Vera, que terminó con 15 conquistas en la cima de la tabla de goleadores. Aquello le permitió a su equipo encontrar la solidez necesaria para clasificar a los playoffs por el tercer ascenso, y así acompañar al círculo del supuesto privilegio a Plaza Colonia y Montevideo City Torque. Colón, en efecto, llegó al Parque Artigas con mejor rodaje en los últimos juegos. Y aunque los primeros minutos fueron de estudio y aguante, tuvo la primera jugada clara del partido.

Foto: Mara Quintero

Vera consiguió una pelota en el segundo palo que había peinado Enzo Siri, y devolvió para que el zaguero definiera, pero lo hizo de manera defectuosa y el partido siguió en tablas. Lindo clima en Las Piedras para un verano adelantado, gente y banderas de los locales, gente y banderas de San Martín y Fomento. Rodrigo Viega fue la manija de Colón, el ímpetu lo tuvo con Maximiliano Ohaco. En el equipo del argentino Diego Monarríz, todos buscaron a Mimbacas, la estampita para el gol.

Sin embargo, el partido careció de profundidad en el primer tiempo y se estancó en el medio del campo entre conservar y luchar. El cero se instaló hasta entrada la segunda mitad. La cosa siguió en el mismo tenor, aunque en el arranque del segundo acto los locales pidieron penal, que el árbitro Leandro Lasso desestimó. La visita contestó con un contragolpe a toda velocidad. Fue a los 53 minutos de partido que tras un centro de Lucas Espinoza, mientras todos se agarraban en el área, Enzo Siri conectó de cabeza, con el instructivo, de pique al suelo, para el delirio de la visita.

Juventud apeló a los cambios, puso un equipo ofensivo para contrarrestar la desventaja. Fue en una doble pared entre el goleador Fernando Mimbacas y Nicolás Leguizamón que los locales pudieron conseguir el empate, pero no rubricaron la bella jugada. Con el ingreso de Owen Falconis, el equipo dirigido por Monarriz encontró otra verticalidad. Pero fue Colón, que por intermedio del ingresado Christian Cruz, casi aumenta el score.

Foto: Mara Quintero

Juventud intentó por todos los medios, buscó el empate. Lo tuvo Emmanuel Más por el segundo palo, una pelota que cruzó toda el área, pero el defensa estuvo más atento y todo siguió igual como en una canción de Viejas Locas. El defensa de Juventud Pablo Pírez se fue expulsado por doble amarilla, y aquello mermó las posibilidades del local, que buscará en la revancha del miércoles, resarcirse de visita.

Detalles

Estadio: Parque Artigas de Las Piedras

Árbitros: Leandro Lasso, Gustavo Márquez Lisboa y Nicolás Piaggio.

Juventud de Las Piedras (0): Nicolás Ruotola, David Morosini, Pablo Pírez, Valentín Gauthier, Emmanuel Más, Rodrigo Rodríguez, Iván Rossi, Matías Duffard, Facundo Pérez, Nicolás Leguizamón y Fernando Mimbacas. DT: Diego Monarríz.

Colón (1): Danilo Lerda, Maximiliano Ohaco, Enzo Siri, Martín González, Facundo Bonifazi, Santiago Marcel, Leandro Méndez, Rodrigo Viega, Alexis Duló, Lucas Espinoza y Diego Vera. DT: Damián Santín.

Gol: 53' Enzo Siri.

Cambios: 57' Owen Falconis por Matías Duffard (J); 63' Ignacio Casas y Christian Cruz por Alexis Duló y Lucas Espinoza (C); 66' Jonathan Ríos por Santiago Marcel (C); 69' Facundo Trinidad por David Morosini (J); 73' Jonathan González por Maximiliano Ohaco (C); 79' Bruno Eiraldi por Nicolás Leguizamón (J).

Expulsados: 87' Pablo Pírez (J); 95' Rodrigo Rodríguez (J) y Leandro Méndez (C).