Plaza Colonia está primero y lo siguen Torque y Uruguay Montevideo un punto por debajo.

Plaza Colonia depende de sí mismo y puede volver al círculo de privilegio este sábado si derrota a Oriental de La Paz y confirma la distancia de un punto sobre sus perseguidores, Uruguay Montevideo y Montevideo City Torque. Oriental, por su parte, necesita como el pan derrotar al primero para confirmarse en los playoffs por el tercer ascenso. El primer y el segundo ascenso se definirán entre Plaza (55 puntos), Torque (54) y el celeste de Pueblo Victoria (54).

Aquel que no ascienda de forma directa tendrá el premio consuelo de entrar en los playoffs en el tercer lugar de la tabla y enfrentar, por lo tanto, al sexto, que podría ser Oriental (44), Cerrito (43) o Rentistas (42). Juventud de Las Piedras (50) y Colón (49) aseguraron también su participación —y serán rivales—, por lo que Oriental sólo puede asegurarse la clasificación con una victoria. Cerrito, e incluso Rentistas, podrían pasarlo si ganan y los lapacinos pierden o empatan.

Salvo el matutino que disputarán el (no) descendido Sud América y Atenas de San Carlos en el Obdulio Varela, el resto de los partidos se juegan a la misma hora, las 16.30. Uruguay Montevideo viene de perder un partido muy conversado con Colón, enfatizado en la expulsión por una falta inexistente de uno de sus pilares, el Toco Luis Maldonado. Buscará consagrarse con el primer puesto si Plaza no consigue la victoria, o con el segundo si hace más puntos que Torque. Para eso será primordial superar a Albion, que se juega la última remota chance de meterse en la definición, aunque sabe que no depende de sí mismo. El partido será en Jardines del Hipódromo.

Torque, que vive horas turbulentas entre perder con el último de la tabla y quedarse sin un director técnico histórico como Pablo Marini, enfrentará en el Parque Viera a Rentistas, que aún tiene chance de clasificar. Será una definición ajustadísima y para Spica en el oído. Juventud, en la comodidad de la resignación, un año más, a pelear por el tercer ascenso en los playoffs, enfrenta en Las Piedras a un descendido Cooper que supo complicar a Torque.

Finalmente, el Club Colón del Bocha Damián Santín confirmó su participación por el tercer ascenso tras la conversada victoria sobre Uruguay Montevideo. Jugará frente a La Luz en el Monumental Luis Tróccoli. Cerrito, con toda la algarabía de su gente, se jugará el todo por el todo frente a Tacuarembó en su casa, y esperará con la radio y la calculadora, las definiciones de las otras canchas, sobre todo donde juega Oriental y su rival de todas las épocas, Rentistas.