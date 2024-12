El ministerio aceptó el encuentro tras la manifestación del pasado viernes; aún continúan buscando solución para las personas que no han regresado.

Las familias de Alexis y Ezequiel, los dos hinchas de Peñarol que aún continúan detenidos e incomunicados en Brasil, acompañadas por las familias de los hinchas que fueron liberados pero no pueden salir del país norteño, se manifestaron el pasado viernes en la puerta del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Un puñado de hinchas bajó por la calle Colonia con pancartas y paquetes de regalos vacíos. Armaron una instalación navideña con carteles, paquetes y fotos de las personas detenidas en Brasil tras el partido que Botafogo y Peñarol jugaron el 23 de octubre por la Copa Libertadores de América. “Llevan más de dos meses en Brasil. Ya pasamos Navidad sin ellos. ¿Año Nuevo también?” y “¿Las respuestas para cuándo?” decían algunos de los carteles desplegados. Las imágenes de las madres eran desoladoras: “No quiero volver a verte, quiero verte volver” o “Hace 64 días te espero, hijo”.

Richard Mariani, vocero y referente de la hinchada de Peñarol, dijo que detrás de las familias están “el club, el presidente Ignacio Ruglio, los abogados Rodrigo Rey y Jorge Barrera, la hinchada de Peñarol y muchos uruguayos que ni siquiera son de Peñarol y que están en contra de la represión ilegítima”.

Mariani presentó a Miguel, padre de Felipe, uno de los hinchas a quienes, a pesar de no estar detenidos, no les permiten salir del país. “Felipe no pudo expresarse correctamente debido a un defecto congénito en el habla”, aclaró y pidió: “El Estado tiene el deber de defender a mi hijo”. En la misma línea, el abogado Rodrigo Rey puntualizó: “El hijo de Miguel, por derecho occidental, es inimputable”.

En el comunicado los familiares dicen: “No podemos tolerar esta prisión preventiva que es injusta. Como dice Alexis en sus cartas, una prisión preventiva que tiene origen en su pasión por Peñarol”. Y agrega: “Es difícil para nosotros recordar un hecho, en los últimos 40 años, que involucre a tantos compatriotas sometidos colectivamente a un proceso en el extranjero”. Al respecto el abogado señaló: “Hay que hacer memoria e ir a los años 70 para encontrar una detención de tantos uruguayos por el mismo hecho, por eso entendemos que tiene dimensión de Estado”.

Tras la manifestación, Rey expresó que había recibido un mail que confirmaba una reunión con la cancillería para el lunes. Dos representantes del organismo también se hicieron presentes en la manifestación para confirmar la reunión y aclarar que, aunque no estará presente el ministro Omar Paganini, los recibirá el subsecretario Nicolás Albertoni.