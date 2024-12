Reseña del libro Para cuando el fútbol no exista más.

Para cuando el fútbol no exista más (Fundación de Cultura Universitaria), de Gastón Lapaz, construye una ficción dentro de otra ficción. En un futuro inimaginable, se crea mediante ley una comisión mixta de nuevas culturas del Río de la Plata con la misión de recuperar el ocio. A este organismo le llega la sugerencia desde la Biblioteca Nacional de resurgir al fútbol como expresión popular, extinto a mediados del siglo XXI. El principal argumento descansa en el descubrimiento de textos inéditos de un autor del litoral, Alfonso Alfonso, cuyas composiciones breves dan forma a esta colección de relatos con tónica futbolera al tiempo que transitan por las distintas aristas de lo humano.

El escritor Henry Trujillo dice sobre este libro que “en la cultura del Río de la Plata, el fútbol ha sido siempre más que un juego. Ha sido una exaltación del valor y el sacrificio, la escenificación de la tragedia humana, el exorcismo de frustraciones cotidianas y una alegoría universal de la vida y la muerte. Aquí todo esto aparece en la forma de relatos breves, poéticos y agudos, que parten de un futuro distópico donde, en efecto, el fútbol no existe más”.

Alberto Gallo, por su parte, sostiene que, a pesar de que no le gusta el fútbol, “estos relatos me llevan al fútbol que me gusta y sus entretelones, sean felices o dramáticos. Son cuentos que me emocionan y me devuelven la alegría, como cuando jugaba porque sí en el campito de enfrente, y que, como se busca en esta colección, pueden provocar un ‘regreso’. Son cuentos que recuperan, también para la literatura, la ‘alegría de jugar porque sí’”.