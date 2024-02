Este fin de semana se realizará la quinta jornada en los campeonatos del Litoral Norte, Litoral, Sur y Este que, como es sabido, son torneos clasificatorios al segundo módulo de la Copa Nacional de Selecciones, pero que tienen tremenda importancia social y de competencia en cada una de las cuatro confederaciones que lo disputan, mucho más con el afán de seguir adelante en la definición del interior, con la expectativa de ser el mejor de la región y dejar atrás a rivales y hermanos.

Los cuatro históricos torneos se juegan de manera distinta: el Litoral Norte, tiene cinco participantes que disputan ocho partidos cada uno, enfrentándose todos contra todos de local y visitante y así se decide el campeón y el vice, que son los dos que avanzan a los cuartos de final de la Copa Nacional de Selecciones.

A las 22.00 en el Matías González de Artigas, ya con nuevas torres de iluminación, Artigas, que está en el pelotón de los que tienen 3 puntos, recibe a Tacuarembó que aún no ha sumado.

En el estadio Artigas de Paysandú -otro de los que está en reformas- Paysandú recibe a Rivera. Dos contendientes que comparten escalón en la tabla con tres unidades. Este partido es televisado a las 22.00 por DirecTV y AUFTV.

Litoral Norte PJ PG PE PP GF GE DG PTS Salto 3 3 0 0 5 1 4 9 Artigas 2 1 0 1 3 2 1 3 Paysandú 2 1 0 1 2 2 0 3 Rivera 3 1 0 2 4 7 -3 3 Tacuarembó 2 0 0 2 2 4 -2 0

Litoral canchas y escritorios

El Litoral tiene ocho participantes que se dividen en dos series iniciales que llevan al primero y segundo de cada una de ellas directamente a cruces de semifinales.

En la serie A ya está clasificado Guichón, la gran sorpresa del año pasado cuando terminó vicecampeón del Litoral, y cuarto en la Copa Nacional de Selecciones. Los guichonenses lideran con 10 puntos y reciben en el Municipal a Bella Unión, que está segundo con 9 unidades. El partido se juega el domingo 4 de febrero, comienza a las 21.45. Puede resultar que ambos terminen clasificados porque Tranqueras–Liga Agraria de Salto se juega este sábado.

En el Euclides Silva Bittencourt de Tranqueras la selección tranquerense intentará hacer sus primeros puntos del campeonato recibiendo a Liga Agraria de Salto, que, justamente, precisa del triunfo para llegar a la última fecha con expectativa de clasificar. En la segunda ciudad del departamento de Rivera el partido comenzará a las 21.15.

La serie B, sin embargo, no arrojará a sus dos clasificados este fin de semana, primero porque está muy entreverada deportivamente y desde niveles de competencia, pero fundamentalmente porque la tabla seguramente se pueda ver modificada por los tribunales, dado que Río Negro reclamará los puntos que perdió este miércoles en el Koster de Mercedes, donde cayó 2-1 ante Soriano, por el ingreso al campo del suspendido técnico mercedario Javier Pérez.

Pase lo que pase en los tribunales, si Dolores le gana a Soriano en el Juan Antonio Lavalleja doloreño, este sábado a las 22.00 los del San Salvador estirarían su gran momento en el fútbol y se asegurarían una de las plaza de semifinales.

El otro partido es también el sábado a las 22.00 en el estadio Juan Antonio Lavalleja pero de Young, donde los younguenses, que vienen de un gran triunfo sacándole el invicto a Dolores, intentarán arrimarse a la zona de clasificación buscando una victoria ante Río Negro, que está último si no le dan los puntos ante Soriano, pero que quedaría segundo si se los dieran. Partidazos, los dos.

Posiciones en el Litoral

Grupo A PJ PG PE PP GF GE DG PTS Guichón 4 3 1 0 12 1 11 10 Bella Unión 4 3 0 1 6 2 4 9 Ligas Agrarias 4 1 1 2 3 6 -3 4 Tranqueras 3 0 0 4 0 12 -12 0

Grupo B PJ PG PE PP GF GE DG PTS Dolores 4 3 0 1 9 5 4 9 Soriano 4 2 1 1 6 6 0 7 Young 4 1 1 2 6 7 -1 4 Río Negro 4 1 0 3 4 7 -3 3

*Río Negro reclama los puntos ante Soriano.

El Sur y los puntos

El Sur tiene tres series, como también las tiene el Este, repartiendo a sus 11 selecciones. Los dos primeros de la serie A, que tiene tres participantes, y los dos primeros de la B y la C, que cuentan con cuatro selecciones cada una, se habrán de cruzar en triangulares semifinales que determinarán a los finalistas. Los dos triangulares que definen a los finalistas fueron sorteados calificadamente y en uno se enfrentarán el primero de la serie A, el segundo de la serie B y el primero de la serie C; el otro triangular lo conformarán el segundo de la serie A, el primero de la serie B y el segundo de la serie C.

La serie A ya estaría definida, pero ni ahí porque seguramente sea favorable a Casupá el reclamo que hizo por los puntos del partido que en casa había perdido ante Canelones por 0-2. Y resulta casi seguro que los tribunales responderán a su favor porque los canarios hicieron jugar a un futbolista que no estaba en el formulario del partido: Tomás Garrasino, que no iba a jugar, el delegado no lo anotó, pero Wilmar Cabrera lo puso.

Si le dan esos tres puntos a los casupenses y unos goles más, porque los albirrojos del interior de Florida ganarían 5-2, Casupá pasaría por diferencia de goles al segundo lugar de la tabla relegando a Canelones al último lugar, por ello es decisivo este encuentro de este sábado 10 de febrero en el Martínez Monegal de Canelones a las 22.00. Es la última presentación de los canarios en la serie, por tanto debe ganar para quedar a resguardo, porque después quedará un encuentro entre el líder Florida, y Casupá.

En la serie B, si Colonia del Sacramento consigue una victoria ante la Federación de Colonia, jugando como visitante en el estadio de Nacional de Nueva Helvecia, los albiazules estarán consiguiendo su clasificación adelantada. Los de la liga capital son los únicos que pueden clasificar a falta de una fecha. Cualquier otro resultado dejará todo abierto para la última fecha. El partido en el estadio con el mayor aforo para sillas de playa empieza a las 22.15.

A la misma hora, pero el domingo 4 de febrero en el Casto Martínez Laguarda de San José, y televisado, jugarán las dos representaciones josefinas, San José y la Liga de Ecilda Paullier, en un partido fundamental para llegar con aspiraciones de clasificación a la última fecha.

La serie C puede avanzar en uno de sus clasificados pero habrá que esperar hasta el domingo cuando en el Octavio Silvestre Landoni de Durazno, los locales, reciban a sus clásicos vecinos de Flores. Si la roja pitanga consigue la victoria, ya estará en los triangulares semifinales. El partido del domingo en el Landoni comenzará a las 20.45.

Antes, este sábado a las 22.00 en el Juan Ramón Carrasco de Sarandí del Yi, los verdes locales que vienen de un triunfazo sacándole el invicto a Durazno, recibirán a San Gregorio de Polanco, que también viene de dejar su invicto ante Flores. Partidazo.

Posiciones en el Sur

Grupo A PJ PG PE PP GF GE DG PTS Florida 3 2 0 1 7 4 3 6 Canelones 3 2 0 1 5 3 2 6 Casupá 2 0 0 2 0 5 -5 0

* Casupá le reclamó puntos a Canelones *

Grupo B PJ PG PE PP GF GE DG PTS Colonia 4 3 0 1 9 4 5 9 Fed. Colonia 4 2 0 2 6 7 -1 6 San José 4 2 0 2 2 3 -1 6 Ecilda Paullier 4 1 0 3 4 7 -3 3

Grupo C PJ PG PE PP GF GE DG PTS Durazno 4 3 0 1 10 3 7 9 San Gregorio 4 2 0 2 3 8 -5 6 Flores 3 1 2 1 5 4 1 5 Sarandí del Yi 3 1 1 2 1 4 -3 4

Pueblo a pueblo

El Este también tiene 11 selecciones, pero a diferencia del Sur avanzan ocho a cuartos de final: las tres primeras de la serie A, de donde ya emergió el vigente campeón de la Copa Nacional de Selecciones, Lavalleja, las tres primeras de la serie B donde ya avanzaron Cerro Largo y Rocha, y sólo dos de la serie C donde está todo muy entreverado y sin clasificados aún.

En el bonito Centro Empleados de Comercio de Treinta y Tres, la roja del Olimar recibe a Lavalleja a las 21.30, mientras que en el Parque Manuel Alcides Fuentes, de Cerro Chato, la ciudad con vecinos de tres departamentos, Treinta y Tres, Durazno y Florida, Cerro Chato y la selección de Nico Batlle, apocope de Nico Pérez y Batlle y Ordoñez, ciudades unidas y separadas por la vía del tren de los departamentos de Florida y Lavalleja, jugarán un partido que tiene la casi inverosímil característica de hacer competir a deportistas aficionados de cuatro departamentos distintos, pudiendo haber floridenses que jueguen contra otros floridenses sin que ello signifique que estén representando al sector capital o interior de ese departamento. Es genial y único, y además es un partidazo decisivo para la clasificación: empieza a las 21.30 en el Manuel Alcides Fuentes, ubicado en territorio floridense, el primer cerrochatense en ser campeón uruguayo en 1915, que además era vecino de Treinta y Tres. La última victoria de Cerro Chato este miércoles ante Treinta y Tres hizo que los de los tres departamentos superaran en la tabla a Batlle, que hizo un partidazo en Minas cayendo en la hora ante Lavalleja.

En la serie B solo resta definir un cupo, y será entre dos pueblos fronterizos, Río Branco o Chuy, dado que Cerro Largo y Rocha ya están adentro.

Este partido será a las 21.30 en el Ventura Robaina de Vergara, un pueblo que administrativamente corresponde a Treinta y Tres pero que futbolísticamente compite en el sector interior de Cerro Largo y que esta vez perdió la clasificación ante los riobranquenses. Seguramente deba ser por los juveniles, que en todos y cada uno de los partidos de las cuatro confederaciones juegan dos horas antes que los mayores. El partido se juega a orillas del Parao, pero a 72 kilómetros del hermoso puente internacional Barón de Mauá, que une Rio Branco con Yaguarón.

El otro partido de la serie B es entre los ya clasificados Cerro Largo y Rocha, en el Arquitecto Ubilla de Melo. Comienza a las 21.45.

En la serie C se decide la suerte del vigente campeón del Este, Zona Oeste de Maldonado que en el Julio Cesar Abbadie de Pan de Azúcar jugarán su último partido de la primera parte del torneo, recibiendo a Liga Mayor de Maldonado. Pandeazuquenses y piriapolenses deben ganar a maldonadenses, puntaesteños y carolinos para quedar a resguardo en la última fecha, cuando se enfrentarán sus rivales de la serie.

Si empatan los locales, quedarán muy comprometidos, lo mismo que si pierden. Si Liga Mayor de Maldonado gana, automáticamente asegurará la clasificación. Otro partidazo a las 21.45.

Posiciones en el Este

Grupo A PJ PG PE PP GF GE DG PTS Lavalleja 4 3 0 1 8 3 5 9 Treinta y Tres 4 2 1 1 11 7 4 7 Cerro Chato 4 1 1 2 4 11 -7 4 Batlle y Ordóñez 4 0 2 2 3 5 -2 2

Grupo B PJ PG PE PP GF GE DG PTS Cerro Largo 4 3 1 0 8 5 3 10 Rocha 4 2 2 0 7 2 5 8 Chuy 3 0 2 2 5 8 -3 2 Río Branco 3 0 1 3 6 11 -5 1