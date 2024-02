Como en cada inicio de semana, los lunes sale a la cancha la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB). En este caso será para jugar dos partidos que corresponden a la novena fecha del Clausura, fecha que ya tuvo nutrida actividad previo al fin de semana y que dejó, entre otras cosas, victorias de los de arriba: Peñarol, Aguada y Nacional.

Los dos juegos en cuestión se jugarán desde las 21.00. Por un lado, Cordón pondrá su esperanza a cuestas y recibirá a Defensor Sporting en el gimnasio de calle Galicia. El celeste está entonado después de un par de victorias que lo pusieron a tiro del sexto puesto que clasifica a la ronda de arriba, lejos del peligro del descenso y con lugar asegurado en cuartos de final. El punto es vital para Cordón para igualar, nuevamente, a Biguá y Malvín, que son los otros dos interesados en el cupo que resta. Sporting, por su lado, tranquilo porque ya está adentro, intentará ganar para conservar el cuarto puesto en el que está -y, por qué no, intentar dar caza a Aguada, que está tercero-.

Goes jugará como local ante Urupan. Son el último ante el antepenúltimo, aunque es cierto que por partidos ganados están iguales: cinco para cada uno. Si no fuera por la sanción que el misionero acarrea desde el inicio de la temporada, al menos Goes tendría otra sensación mejor que mirar la tabla desde el último puesto. Acá, precisamente, tiene la chance de ganar e igualar a Lerro Borges en puntos, lo que podría significar una especie de primer paso para buscar mejorar algún lugar más.

Hay que tenerlo en cuenta: quienes se ubiquen entre el séptimo y el decimosegundo lugar, el Reclasificatorio es la oportunidad de meterse en los playoffs, aunque también es la instancia que dejará a los dos últimos en El Metro de la temporada que viene.

Juego a juego

Esta fecha que terminará en la noche del lunes se inició con los siguientes resultados: Nacional venció 71-67 a Biguá tras disputar alargue porque terminaron 59 iguales. Para los tricolores significó el séptimo triunfo al hilo: venció a Malvín, Larre Borges, Goes, Trouville, Aguada, Cordón, además de al pato de Villa Biarritz; Peñarol, que recibirá al bolso el martes en el Palacio cuando se inicie la décima fecha, también ganó, en su caso por un score bajísimo, 57-52, con Jayson Granger como figura haciendo 23 puntos; además, Aguada, que no pierde pisada, de la mano de Donald Sims sacó un partido clave ante Hebraica Macabi, llevándoselo 96-86 con 24 unidades del extranjero, mientras que Malvín volvió a sonreír por ganarle 82-75 a Trouville, que no levanta cabeza. Con la victoria, el playero volvió a alcanzar a Biguá y peleará hasta el final por la sexta posición.

Tabla de posiciones

Clasificatorio PJ PG PP PTS Peñarol 20 17 3 37 Aguada 20 15 5 35 Nacional 18 16 2 34 D Sporting 19 12 7 31 H Macabi 19 11 8 30 Biguá 20 9 11 29 Malvín 20 9 11 29 Cordón 19 8 11 27 Trouville 20 6 14 26 Urupan 18 5 13 23 Larre Borges 20 3 17 23 Goes* 19 5 14 21

( * ) Tiene una quita de tres puntos.