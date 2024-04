Robson Matheus, futbolista boliviano que es figura de Always Ready, denunció públicamente un intento de soborno: le ofrecieron 10.000 dólares para que se haga sacar una tarjeta amarilla durante el partido que jugará este miércoles ante el equipo argentino Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela, encuentro correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El mediocampista citó a los medios de prensa y contó que recibió una llamada en la que primero le ofrecieron 5.000 dólares por provocar una falta y así recibir una tarjeta amarilla: “Ayer recibí una llamada ofreciéndome 5.000 dólares diciéndome que me saque una amarilla en el partido contra Defensa y Justicia; le dije que no, que ese no es mi carácter, que no me gusta eso. Yo me estoy iniciando en el fútbol y cuando dije que no, me ofrecieron 10.000 dólares”, aseguró ante los medios al término de un entrenamiento del equipo boliviano.

El jugador contó además que el número del que lo llamaron es de origen paraguayo y que, apenas terminó la conversación, comunicó lo sucedido a los dirigentes del club boliviano, quienes lo pusieron en contacto con el abogado de la institución, Marcelo Ortiz. El profesional también declaró en la conferencia de prensa y aseguró que están “muy preocupados” por esta situación, por lo que iniciaron una investigación. El club está consultando primero a los demás jugadores del equipo para saber si también recibieron llamadas. “Las denuncias tienen que hacer eco no sólo a nivel nacional, sino a nivel internacional, para evitar esta red que para nosotros todo apunta a que son redes de apuestas”, dijo el letrado.

En ese sentido, Always Ready presentará una denuncia ante la Federación Boliviana de Fútbol y ante la Confederación Sudamericana de fútbol , con todas las pruebas recabadas para que se investigue y se esclarezca este hecho.

El conjunto de El Alto llega al duelo con Defensa y Justicia tras una victoria ante Deportivo Independiente de Medellín por 2-0 en su debut, y se ubica en lo más alto del grupo A por la diferencia de goles, debido a que el conjunto de Julio Vaccari superó por la mínima diferencia a César Vallejo de Perú en la primera jornada. A su vez, el equipo argentino está en zona de clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga, tras lograr un gran triunfo como visitante gracias al gol de Yorman Zapata.