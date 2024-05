“Era importante ganar este encuentro, pero también era importante no perderlo”, dijo Diego Aguirre al final de la transmisión de VTV Plus en el partido en el que en Belvedere Liverpool y Peñarol empataron 2-2 por la fecha 11 del Apertura. “Vinimos por los tres puntos y no lo pudimos lograr, ahora es mucho mejor empatar que perder. Tampoco es un drama, lo que pasa es que estábamos mal acostumbrados a ganar todos los partidos”, expresó.

El técnico carbonero hizo alusión al gol anulado de Peñarol cuando Liverpool ganaba 2-1: “Me pareció que fue gol. No la vi bien, lo que me dicen es que fue un escándalo, que fue claro gol y no hubo ninguna posibilidad de que fuera posición adelantada”.

Peñarol viajará ahora a Venezuela para iniciar la segunda ronda del grupo G de la Libertadores, enfrentando el martes en la capital venezolana a Caracas. “En lo anímico estamos espectacular, con mucha confianza, con ilusión y vamos a Caracas a ganar el partido y a seguir en la pelea por pasar de fase en la Libertadores”, manifestó el entrenador.

Agregó que la base del equipo seguirá siendo la misma y que la posibilidad de que Camilo Mayada, quien arrastra una molestia, viaje se resolverá en las próximas horas.