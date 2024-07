El sábado se definen todos los demás clasificados, y los que quedan descendidos o jugando por play off para mantener la categoría.

La Copa Nacional de Clubes está cerca de definir cuáles son los ocho mejores de la temporada. Cuando falta un partido en cada uno de los seis triangulares de octavos de final –que se jugarán todos el sábado a las 15.30–, ya hay tres clasificados con anticipación –Ferro de Salto, Estudiantil de Paysandú y San Carlos– e igual número de descendidos: Sportivo Barracas de Dolores, Bristol de Mercedes y Litoral de Paysandú.

Como los dos mejores segundos acompañan a los seis primeros a los cuartos de final, pero los otros cuatro segundos juegan para evitar el descenso, es muchísimo lo que se juega el próximo sábado.

Tres adentro, tres afuera

En la serie J, Ferro Carril aseguró una clasificación que ya se veía venir. Jugando como local en su cancha, el Parque Merazzi, ya que había múltiple actividad en el estadio Dickinson de Salto, Ferro goleó 3-0 al Barracas doloreño y culminó su participación en el grupo con 10 puntos de 12 posibles. El carbonero salteño fue el primero en asegurarse un lugar entre los ocho mejores de 2024 y también el primero en asegurar su participación en la Copa Nacional de Clubes A 2025, que debido a su modificación y a la inclusión de 18 campeones departamentales, sólo dejará a diez clubes de una temporada para la otra, de tal manera que cada año haya 32 equipos en la principal competición clubística de la Organización del Fútbol del Interior: los diez que permanecen de una temporada a otra, los cuatro que ascienden desde la Copa Nacional B y los 18 campeones departamentales.

El triunfo de Ferro supuso el descenso de Barracas, que si bien en 2023 en su participación en la Copa Uruguay terminó siendo el club amateur mejor posicionado, en esta competencia no consiguió buenos resultados. A falta de un partido –el que jugarán Barracas y Arsenal de Salto el próximo fin de semana en Dolores–, sólo resta definir en qué situación quedan los verdes salteños, que con cualquiera de los tres resultados terminarán en la segunda colocación. Sin embargo, es importante saber con qué puntaje: si son uno de los mejores segundos, seguirán adelante en el campeonato, pero si no lo consiguen, habrán de jugar los play off de descenso ante los otros cuatro segundos que queden por el camino. Ferro terminó la serie con 10 puntos, Arsenal tiene 4 y Barracas no ha cosechado unidades.

En la serie K, Estudiantil confirmó su avance a cuartos de final al empatar 1-1 con sus vecinos de Huracán. Los auriazules consiguieron el empate casi en la última jugada del partido, después de que Huracán fuera ganando durante buena parte del encuentro, lo que le significaba alcanzar la punta y eliminar a Universitario de Salto; sin embargo, el empate deja en el pretil al globito.

Estudiantil quedó con 7 puntos tras tres presentaciones; Huracán, que ya jugó los cuatro partidos de la serie, tiene 4 unidades; y el vigente campeón de la Copa Nacional de Clubes, Universitario, que tuvo fecha libre este fin de semana, tiene 3 puntos y espera conseguir una victoria ante Estudiantil para, con 6 puntos, por lo menos intentar clasificar como mejor segundo y evitar la pérdida de categoría. Si consigue ganar o empatar, Universitario saldrá de la última colocación.

Atlético o Porongos

Por la serie L, Atlético Florida consiguió un importantísimo empate en Paysandú, donde enfrentó al Litoral, con el que empató 1-1. Este resultado le permitió a Atlético volver a encabezar las posiciones, con 5 puntos, producto de un triunfo y dos empates, igualando la colocación de Porongos de Trinidad, pero queda con una mejor diferencia de goles, lo que significa que si empatan el próximo fin de semana –cuando jueguen en Florida– los albicelestes quedarán primeros, con 6 puntos, y los porongueros serál los segundos, aunque sumen el mismo puntaje, por tener un gol menos en la diferencia. Es decir, a los de Trinidad sólo les sirve ganar en Florida. Litoral, por su parte, cerró su participación con sólo 2 puntos y la pérdida de la categoría.

La serie M quedó igual de entreverada que la L debido a la gran victoria que consiguió Juanicó en Mercedes: venció a Bristol 2-0 con goles de Lautaro Rosas y Anthony Mamelo Álvarez. Con este triunfo rojinegro, todo se definirá cuando los locales enfrenten a Río Negro de San José en el estadio Gloria de un Pueblo de Juanicó. Llegarán a este partido, el próximo fin de semana, igualados con 5 puntos, y en este caso el empate favorece a Río Negro. Por su parte, Bristol terminó su participación con dos puntos y perdió la categoría.

Más clasificaciones

En tierras carolinas, San Carlos también consiguió la clasificación anticipadamente al empatar 1-1 con Piriápolis. Los albirrojos de San Carlos terminaron su participación en la serie con 8 puntos, mientras que con 2 quedaron Piriápolis y Ferrocarrilero de Empalme Olmos, que jugarán entre ellos la última fecha para determinar cuál es el segundo y cuál desciende. La ventaja, por un gol de diferencia, la tienen los de Empalme Olmos.

La serie O sigue siendo la más entreverada. Libertad de San Carlos le ganó 1-0, en el Álvaro Pérez carolino, a Melo Wanderers y terminó su participación en la serie con 6 puntos. Por ahora está segundo con ese puntaje por diferencia de goles, porque tiene 0 y Lavalleja de Minas tiene 6 puntos y +1, pero queda un partido en Melo entre Melo Wanderers (3 puntos y -1) y Lavalleja; si los decanos melenses ganan, quedarán todos igualados con 6 puntos. En ese caso empezaría la oscilación de la definición, que es realmente una locura porque cualquiera puede terminar clasificando y cualquiera descendido, incluso Libertad, a cuyo plantel completo desde estas páginas se le recomienda la lectura del cuento de Roberto Fontanarrosa La observación de los pájaros para afrontar la incertidumbre de su futuro en la Copa Nacional de Selecciones el día que jueguen Melo Wanderers-Lavalleja.