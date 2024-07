A los profesionales Christian Almeida, Matías Alfonso, Ramiro Cristóbal y Sebastián Guerrero se les tipificó el delito de “riña en espectáculos deportivos” por la gresca protagonizada entre River Plate y Defensor Sporting en abril.

La Fiscalía decidió formalizar a los jugadores de Defensor Sporting y River Plate, tras la trifulca que generaron el domingo 14 de abril, luego del triunfo 2-1 de Defensor Sporting sobre River Plate en el estadio Luis Franzini. Las imágenes son tremendas: los futbolistas se tomaron a golpes de puño y puntapiés frente a los ojos de todos y todas. Algunos de esos futbolistas estuvieron más involucrados que otros o su participación fue más notoria.

En el informe del árbitro del partido, Javier Feres, aparecieron los nombres de nueve futbolistas expulsados. Ellos fueron Fernando Elizari y Sebastián Guerrero en el violeta y Ramiro Cristóbal, Juan Cruz de los Santos, Christian Almeida, Valentín Amoroso, Matías Alfonso, Jonathan Barboza y Santiago Corbo en el darsenero. Aquello liquidó deportivamente al equipo que todavía dirigía Ignacio Ithurralde: desde entonces River Plate no le ha encontrado la vuelta al torneo y el entrenador tuvo que irse en medio de discusiones con directivos que empañaron la gesta. Ante la partida de Ithurralde, la dirigencia del club del Prado nombró a Francisco Palladino, exentrenador de Deportivo Maldonado, como su sucesor.

La Unidad de Violencia en el Deporte del Ministerio del Interior dio cuenta a la Fiscalía de Flagrancia del 12º turno, a cargo de Sabrina Flores, para que investigara a los futbolistas involucrados. La fiscal citó a los futbolistas implicados a declarar y comenzó así la etapa de investigación. Finalmente, en las últimas horas la Fiscalía formalizó a tres jugadores de River Plate –Christian Almeida, Matías Alfonso y Ramiro Cristóbal– y a uno de Defensor Sporting, Sebastián Guerrero. También quedó involucrado el utilero de Defensor Sporting, presente en el momento en que los problemas se trasladaron de la cancha a la zona de vestuarios.

Según Santiago Alonso, abogado de Defensor Sporting, todos fueron tipificados con el delito de “riña en espectáculos deportivos”. Alonso declaró al programa 100% deporte de Sport 890 que “no hay acuerdo por el momento” en cuanto a las penas que pueden llegar a cumplir los jugadores.

“Lo único que hizo la Fiscalía hasta el momento fue solicitar la formalización de la investigación, que es lo que se conocía anteriormente como el procesamiento”, indicó. “Recién ahora comienza el proceso en sí, que puede derivar en tres caminos: juicio oral y público, en el que la Fiscalía deberá acreditar la culpabilidad de las personas a las que se les imputó esta presunta conducta delictiva; llegar a un acuerdo abreviado, que es cuando el imputado reconoce los hechos, pero no es el caso; y la tercera alternativa es una resolución del conflicto que podría ser un acuerdo reparatorio, que conlleva que el imputado y la víctima acuerden determinadas condiciones, ya sean económicas o simbólicas, y, por lo tanto, si el juez entiende que se cumple con los requisitos establecidos en la norma, se extingue el delito”. En este caso habría que pensar quién es la víctima y quién el victimario.

Sin embargo, el abogado sostuvo que esta última opción “es la vía que las defensas hemos intentado sostener desde el principio, pero la Fiscalía se ha mostrado bastante distante para solucionarlo por esa vía porque no hay una víctima”, aclaró. “Sostuvimos que en este caso las víctimas son los clubes, que se vieron afectados, porque Defensor Sporting sufrió un cierre de cancha y no pudo utilizar a los jugadores por tres partidos por lo sucedido”, mencionó.

Finalmente, el abogado señaló que “en las próximas semanas la Fiscalía va a manifestar si hay algún tipo de oposición o no, y en caso de que no la haya, arribaremos a ese acuerdo reparatorio, se lo trasladaremos en audiencia a la señora juez y, si entiende que se cumple con los requisitos, hará lugar y extinguirá al delito, por lo que los jugadores volverán a fojas cero, como si esto no hubiese ocurrido”, concluyó.