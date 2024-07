La selección celeste jugará este jueves el último partido por el grupo C.

El jueves será una instancia decisiva para Los Teros y sus expectativas en los Juegos Olímpicos. Con las dos derrotas del miércoles, las chances pasan por ganar el único partido de la serie que le queda y, mirando atento lo que sucede en los otros grupos, aspirar a ser uno de los dos terceros que pasarán a los cuartos de final.

Uruguay jugará a las 10.00 de nuestras pantallas contra Estados Unidos. Los norteamericanos llegan apenas mejores que los celestes, pero mejores al fin: ambos cayeron ante Fiyi -el bicampeón olímpico que va por todo una vez más-, pero los estadounidenses sorprendieron a Francia y empataron en el debut, mientras que Los Teros cayeron pese al muy buen juego que le plantearon a los galos. De ahí que el empate no es una posibilidad para los uruguayos, porque siempre quedarían por debajo de sus rivales. La opción es clara: ganar para avanzar.

Clasificarse a cuartos de final, a su vez, no sólo será un hecho significativo por el logro en sí mismo, sino que estar entre los ocho mejores le dará a Uruguay un diploma olímpico, premiación nada despreciable dadas las potencialidades que tienen los nuestros, comparados con las demás selecciones.

Sea como sea lo que suceda entre Uruguay y Estados Unidos, ambos tendrán más partidos este jueves. Quien no acceda a los ocho mejores jugará a las 15.00 -si es noveno o duodécimo- o a las 15.30 -si queda décimo o undécimo-. Si avanza como octavo, en cambio, deberá enfrentarse a las 16.00 al ganador del grupo A (All Blacks o Irlanda), mientras que si pasa séptimo se medirá ante el primero del B (Los Pumas o Australia).

Declaraciones en cancha

Una vez finalizado el partido ante la selección francesa, Guillermo Lijtenstein e Ignacio Facciolo conversaron con la diaria, valorando las actuaciones ante Fiyi y Francia.

Lijtenstein dijo haberse quedado con un sabor “bastante amargo” luego de la caída ante los galos. “Lo teníamos para traer perfectamente, y bueno, tuvimos algunos errores y no supimos luchar al hombre de más que tuvimos en la última jugada. Estos equipos te dan una mínima chance, que, sin aprovechar, pasa lo que pasó”, comentó el jugador. Sin embargo, aún con sabor amargo, también valoró ese segundo partido del miércoles como un juego donde “se corrigieron y se aprovecharon las cosas que habían salido mal con Fiyi, y creo que de a ratos salió bastante mejor. Estuvimos ahí hasta el último minuto; estábamos a una jugada de meter el try y ganar; no se dio; a dar vuelta la página y pensar en Estados Unidos”.

Al ser consultado sobre qué aspectos se ajustaron entre un partido y otro, Lijtenstein apuntó al cambio de nivel. “No es lo mismo a lo que veníamos jugando en el challenge, en el circuito B, vamos a decir. Es otro ritmo, otra velocidad de pelota y otro tiempo de contacto, pero bueno, nos pusimos como objetivo poder corregir eso. El contacto salió bien y tuvimos nuestras oportunidades, a veces las aprovechamos y a veces no”, sostuvo.

El Colo Facciolo, por su parte, habló sobre su conversión en los Juegos Olímpicos. “Bueno, justo el estandarte nuestro es poner por delante al equipo del jugador... Para mí es un logro muy importante, pero bueno, si ganamos, yo no tengo que meter ningún try, ni siquiera entrar. La verdad, prefiero ganar que yo meter un punto”, valoró.

Derrotas de Los Teros

La selección uruguaya de rugby fue la primera en salir a escena en los Juegos Olímpicos París 2024 y lo hizo con una durísima derrota 40-12 ante Fiyi, en el encuentro correspondiente al segundo partido del grupo C -que comenzó con el empate a 12 entre Francia y Estados Unidos-. La celeste cometió algunos errores en el manejo de la pelota y los dos veces campeones del mundo lo supieron aprovechar, sobre todo en el arranque.

En su segunda presentación, la selección uruguaya cayó ante Francia 19-12, en un partido que fue catalogado como muy dificultoso para los locales, que según la prensa especializada sufrió mucho para derrotar al seven celeste.