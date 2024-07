Aficionados de Colombia se pelean con aficionados y jugadores de Uruguay tras el partido de semifinales de la Copa América 2024 entre Uruguay y Colombia en el Bank of America Stadium, el 10 de julio de 2024 en Charlotte, Carolina del Norte.

Tras la eliminación de Uruguay de la Copa América al caer 1-0 ante Colombia, se desataron una serie de conflictos entre los hinchas en las tribunas del Bank of America Stadium cuando jugadores de la selección uruguaya se treparon a defender a sus familiares que se encontraban en medio de la trifulca. Integrantes de la delegación celeste como Jorge Giordano, el jefe de selecciones nacionales y Felipe Cotelo, encargado de prensa de la selección, también se metieron a separar.

En ese momento, José María Giménez, zaguero de la selección uruguaya, estaba dando sus declaraciones pos partido y aprovechó el micrófono para hablar del tema.

“Dejame decirte una cosa porque se que quieren cortar”, dijo Giménez que acaparó la palabra y mencionó: “Que por favor tengan cuidado porque las familias están en la tribunas. Le hicieron una avalancha de un cierto sector de hinchas colombianos y los agredieron”, sostuvo.

“Nuestra familia corrió peligro”, explicó más tarde, y fue a más: “Tuvimos que correr como pedo a la tribuna a sacar a nuestros seres queridos donde había bebés chiquitos recién nacidos. Esto es un desastre”, agregó.

“No había un solo policía, cayeron a la media hora y nosotros ahí, dando la cara por los nuestros”, mencionó el jugador del Atlético de Madrid, que amplió: “Ojalá que los que están organizando esto tengan un poco más de cuidado con la familia, gente y alrededores del estadio que es todo un desastre, porque todos los partidos pasa lo mismo”, indicó.

“Nuestra familias están sufriendo por culpa de algunos que se toman unos traguitos de alcohol, no saben tomar, se comportan como unos niños y no son decentes. Ojalá tengan precaución en los próximos partidos y no vuelva a suceder esto que fue un desastre”, cerró.

El capitán de la selección uruguaya le habló directo a la Conmebol y generó inmediatas repercusiones alrededor del mundo.