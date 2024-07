La selección uruguaya ya piensa en las semifinales de la Copa América, en las que enfrentará a Colombia el próximo miércoles a las 21.00 en Carolina del Norte.

Tras el triunfo de Uruguay ante Brasil, Luis Suárez habló de Andreas Pereira, el jugador carioca que en la previa del partido hizo declaraciones que causaron polémica. El volante ofensivo dijo que “tenemos un equipo que Uruguay soñaría tener” y que está “seguro” de que ellos piensan: “Joder, vamos a jugar contra Brasil”. Luego del partido de este sábado, el salteño declaró: “Para hablar de Uruguay, a veces hay que tener un poco más de respeto, saber la historia que tiene Uruguay”, y “antes de decir que hay jugadores que quieren estar en la selección de Brasil, les paso a contar que el que dijo ese comentario era suplente de [Giorgian] De Arrascaeta –en Flamengo–, el mejor jugador del fútbol brasileño, así que imaginate lo que es para nosotros que nos toquen así”, comenzó diciendo el Pistolero.

En referencia a este hecho, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) –que le había respondido a Pereira este sábado antes del encuentro con un video publicado en su página oficial recordando el Maracanazo y una arenga de Marcelo Bielsa en Olympique Marsella de Francia– volvió a hacer mención del volante.

En las redes de la AUF se publicó una foto de Rodrigo Bentancur pateando su penal en la tanda, y expresaron: “Este juega en la Premier –en Tottenham Hotspur– y va a jugar semis de la Copa América”. Además, también escribieron: “El riesgo es optimismo”, y repostearon la publicación con chicana de la previa en la red social X.

De Arrascaeta, que fue compañero del mediocampista brasileño en Flamengo, fue consultado por el hecho en zona mixta, y respondió: “Estuve hablando con Andreas. Fue infeliz en algunas palabras, pero es un chico al que conozco bien porque jugué con él. La verdad es que tiene buen corazón. Me dijo que se había equivocado. Es un excelente jugador y mejor persona. Quedó en esa”, alegó.

De Arrascaeta habló de lo que hizo su equipo en la cancha: “Estamos contentos por lo que logramos. Al tener un jugador menos, sabiendo que Brasil se venía arriba, la intención era poder hacer la diferencia en un tiro libre o en un córner, pero jugamos contra una selección muy calificada, tuvimos que ir a los penales, y nos vamos felices”, reconoció luego, y agregó: “Sabemos lo que estamos representando y por quién jugamos. Estamos con la ilusión que ellos –el público de Uruguay– tienen también”, agregó.

Las impresiones de primera mano

Por la zona mixta pasaron varios de los futbolistas charrúas. Manuel Ugarte comenzó refiriéndose a lo parejo que fue el partido. “No se dio como veníamos jugando nosotros, eso es importante para Uruguay, que se adapta a cualquier tipo de partido”, expresó. “Queríamos marcar más ritmo en el partido, pero lo importante fue que pasó Uruguay”, agregó. “Brasil es una gran selección, ellos también intentaron bajar el ritmo en cierto punto. Se dio así, habría que ajustar cosas para el próximo partido. Uruguay siempre intentó subir el ritmo”, manifestó.

Sobre su gol de penal, el que confirmó la clasificación de la selección charrúa, el futbolista del París Saint-Germain confesó que no sabía cómo festejarlo. “No soy de hacer muchos goles. Tendría que haber ido con el Chino [Sergio Rochet] a festejar, pero en el momento no me di cuenta. No sabía qué hacer ni qué pensar. Nunca había vivido una situación así. Al principio quería patear, y después dije: ‘Que lo haga el José [María Giménez]’, así termina acá. Me sorprendí, porque estaba tranquilo y yo soy de ponerme nervioso. Estábamos convencidos. No dudé nunca y tenía claro a qué lado patear. Por suerte se dio y me sentí bastante tranquilo. Cuando entró fue una tranquilidad”, contó.

Sobre el desempeño de Uruguay en el encuentro, dijo que, “en líneas generales, podríamos haber hecho un mejor partido, pero lo importante fue que pasamos, y ya pensando en Colombia”, concluyó.

Por su parte, Rodrigo Bentancur dijo que el pasaje a semifinales “fue un alivio” para la celeste. “En algún momento se nos iba a dar. El equipo hizo un gran esfuerzo. Cuando quedás con uno menos contra un grande como Brasil, tenés que ir para atrás sí o sí. Defendimos muy bien nuestra área”, sostuvo, y se refirió a lo físico que fue el partido: “Por cómo jugamos, que hacemos hombre a hombre casi todo el campo. El equipo estaba preparado física y mentalmente, y lo hicimos de la mejor manera”, finalizó.

José María Giménez también dio su punto de vista de lo que fue el juego: “Estas instancias son siempre duras, te toque quien te toque. Jugamos contra un candidato de siempre como Brasil, que tiene muchas herramientas. Confiamos en el grupo y en el día a día”, comenzó el zaguero celeste.

“Se puso cuesta arriba con la expulsión y ahí es donde se ven los grupos, en los momentos más jodidos”, apuntó, y concluyó: “Este equipo mostró ser un grupo humano tremendo, luchando por el de al lado como nunca. Es un orgullo lo de hoy debido a cómo se dio el partido”, agregó.

El extremo Facundo Pellistri se mostró convencido de la justicia con el resultado: “Nosotros éramos los que merecíamos ganar. Por suerte, los penales, esta vez, estuvieron con el equipo que quería pasar. Merecíamos pasar”, comenzó declarando el ofensivo futbolista en zona mixta.

Con respecto al trámite, opinó: “En el primer tiempo quedó claro que nosotros éramos los que dominábamos, ellos la tiraban para arriba sin sentido”. “Obviamente, ellos tienen jugadores rápidos, entonces generaron una chance de peligro, pero, normalmente, todo el partido fue en campo de ellos, tuvimos alguna oportunidad que no concretamos”.

Acerca de los penales, expresó: “Gigante el Chino. Los que patearon lo hicieron con mucha personalidad y muy convencidos. Fue increíble. Se sentía que tenemos esas ganas de seguir cada vez más arriba”. Y concluyó refiriéndose a sus minutos colocándose en el lateral derecho: “Cuando echaron a Nahitan [Nández], tuve que suplantar ahí. Fue un momento”, finalizó.