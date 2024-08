Darwin Núñez es el más comprometido en la celeste, con cinco partidos de suspensión.

En un día donde el fútbol uruguayo está de luto por la muerte de Juan Izquierdo, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio a conocer las sanciones por lo sucedido al término del partido entre Uruguay y Colombia en la Copa América.

Tras escuchar a la defensa de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por los 11 jugadores investigados en el expediente el lunes, este miércoles se conocieron cuántos partidos no podrán jugar con la selección uruguaya. El más perjudicado fue Darwin Núñez, que deberá cumplir cinco partidos de sanción. Además fue multado con 20.000 dólares. Rodrigo Betancur lo sigue con cuatro cotejos de suspensión y 16.000 dólares. Estas dos decisiones del tribunal disciplinario son apelables porque superan los tres cotejos. La AUF evaluará si vale la pena ir al tribunal de alzada.

Mathías Olivera, José María Giménez y Ronald Araújo fueron sancionados con tres partidos y 12.000 dólares. El que menos lo sufrirá es el jugador de Barcelona de España, que por una lesión en el isquiotibial del muslo derecho no iba a estar.

Sebastián Cáceres, Emiliano Martínez, Matías Viña, Facundo Pellistri, Brian Rodríguez y Santiago Mele fueron sancionados con 5.000 dólares. El dirigente Marcelo García no podrá ingresar a competiciones de Conmebol por seis meses y la AUF deberá abonar 20.000 dólares por lo sucedido.

También está siendo estudiada una posible sanción al director técnico Marcelo Bielsa por sus declaraciones en conferencia de prensa, donde apuntó contra la organización de la Copa América, Estados Unidos y la Conmebol. Esta no salió hasta el momento porque estaba en otro expediente. Es probable que se emita la resolución en horas de la tarde o mañana.

Guillermo Varela, expulsado en el final del encuentro ante Colombia, había sido suspendido por dos encuentros. Ya cumplió el primero ante Canadá en el partido por el tercer puesto de la Copa América. Le queda pendiente uno, que lo cumplirá en la próxima fecha de la Eliminatoria.

Enfocados en la Eliminatorias

Sospechando que las ausencias por suspensiones serían varias, la lista de reservados de Uruguay para las Eliminatorias fue más grande que lo habitual. El fin de semana, seguramente al final del domingo, se conocerá la lista definitiva para jugar ante Paraguay el 6 de setiembre en el Centenario y cuatro días más tarde ante Venezuela en Maturín.

Contando estos dos partidos, en este 2024 serán seis los encuentros por la clasificatoria al Mundial 2026: habrá dos en octubre, donde Uruguay primero visitará a Perú y luego recibirá a Ecuador, y dos más en noviembre, con la celeste jugando en Montevideo ante Colombia y luego viajando a Brasil para jugar contra la canarinha.

Si Uruguay no decide apelar las sanciones de Núñez y Bentancur, ambos podrían decir presente en la doble fecha de noviembre, el Lolo en los dos partidos y Darwin quedando libre de sanción para visitar a Brasil.

Lo que sí es seguro es que tanto ellos dos como Olivera, Josema y Ronald recién podrán estar a la orden de Bielsa el 15 de octubre cuando Uruguay y Ecuador jueguen en el Centenario -aunque en el caso de Araújo hay que ver si ya está dado de alta-.

Desde esta convocatoria en adelante la zona de la cancha que sugerirá más rearmado es la defensa. Olivera y Araújo son habituales titulares, Giménez se hizo de la titularidad en la Copa América ante la ausencia de uno de ellos. Si además se agregan las bajas de Varela y Viña -lesionado, ver recuadro-, dentro de los que han tenido minutos con Bielsa quedan Seba Cáceres, Nahitan Nández y Lucas Olaza. Quien estuvo en la copa y también fue dirigido por el DT en el Preolímpico fue Nicolás Marichal, quien seguramente estará a la orden. Joaquín Piquerez, José Luis Rodríguez, Bruno Méndez y Santiago Bueno han estado en alguna convocatoria -con pocos o ningún minuto- y son nombres a tener en cuenta.

La mitad de la cancha parece ser el lugar en donde Uruguay tiene más recambio, lo que no supone que la celeste extrañe a Bentancur, uno de los mejores en su puesto.

En la ofensiva Núñez jugó la mayoría de los minutos en la era Bielsa y, muy por el contrario, a la vez fueron pocos los minutos que tuvieron otros jugadores. El nombre arriba de la mesa es el de Luis Suárez, que hizo una muy buena Copa América en los ratos que le tocó estar, incluso Bielsa admitió que debió darle más minutos. El máximo goleador de la historia de la celeste, de buen presente en el fútbol estadounidense, parece ser el candidato a la titularidad. Luciano Rodríguez, Cristian Olivera o Miguel Merentiel aparecen como posibles sustitutos en el puesto. De Edinson Cavani, pese a que la lista todavía no se dio, no se conocieron datos sobre su reserva, por lo que al menos para estos dos partidos no parece estar disponible.

Jugador Paraguay Venezuela Perú Ecuador Colombia Brasil Darwin Núñex no no no no no sí Rodrigo Bentancur no no no no sí sí Ronald Araújo no no no sí sí sí José M. Giménez no no no sí sí sí Mathías Olivera no no no sí sí sí

Ausencias por lesiones A la baja de Ronald Araújo se suma la de Viña, que fue operado de ligamentos cruzados de su rodilla y no podrá jugar hasta 2025. Giorgian de Arrascaeta, con un desgarro, no llegaría. Federico Pereira, que no había estado en la Copa América pero era un jugador que podía sumarse por la cantidad de bajas en defensa, fue operado de meniscos en su rodilla derecha y tampoco estará.