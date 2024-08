Uruguayos y brasileños abren su serie por los octavos de final.

Con entradas agotadas en el Gran Parque Central, este jueves a las 19.00 Nacional y San Pablo comenzarán a definir su llave de octavos de final del torneo de clubes más importante de América del Sur, mano a mano que se definirá una semana después en el Morumbí paulista.

Si bien Martín Lasarte no confirmó el equipo, es probable que la alineación titular se parezca casi en su totalidad con la del pasado clásico ante Peñarol por la final del Intermedio. San Pablo, por su parte, se preparó jugando con suplentes en el Brasileirão, situación que no fue impedimento para que terminara ganando igual, en este caso 1-0 a Atlético Goianiense.

La importancia de la ida

El entrenador del bolso quedó conforme con lo que vio de su equipo ante el carbonero. Con respecto a los 11 que presentó en esa ocasión, la baja obligada es la de Federico Santander: el paraguayo se desgarró y todavía le quedan unos 12 o 15 días de recuperación. En aquel partido quien suplantó a Santander en el ataque fue el juvenil Gonzalo Petit, que terminó siendo importante en la definición. Sin embargo, no parece ser la carta que use Lasarte desde el arranque en la noche copera. ¿Por qué no será titular Petit? Porque otro lesionado, Ruben Bentancourt, ya se recuperó y será el elegido para comandar el ataque tricolor.

Seguramente se vea a Sebastián Coates como titular en la zaga. El central que llegó desde el fútbol portugués fue suplente en el clásico, pero entró por Juan Izquierdo y parece no salir más de ese lugar. En la defensa su compañero será Diego Polenta, mientras que los laterales serán Leandro Lozano por la derecha y Gabriel Báez por la zurda, claro que todos por delante de Luis Mejía, el 1.

La mitad de la cancha se la repartirán Lucas Sanabria y Christian Oliva, y seguramente el argentino Alexis Castro dé una mano cerrando el triángulo de mediocampistas. Por las bandas nada hace pensar que no estén Antonio Galeano y Diego Zabala, ya sea por rendimientos o porque cuentan con la confianza absoluta de Lasarte. Darle vida a Bentancourt será su rol en la ofensiva.

Fuerte el San Pablo

El argentino Luis Zubeldía es el entrenador de San Pablo. Tras 22 fechas del torneo brasuca, el equipo donde juega el uruguayo Michel Araújo va cuarto con 38 puntos, cinco menos que el líder, Botafogo.

Araújo fue titular en el último partido y eso hace prever que será suplente en este. El coloniense, ex Racing, habitualmente comienza los partidos desde el banco, pero no es cualquier recambio: suele ser el primero en entrar. Un probable equipo titular podría ser con Rafael; Rafinha, Robert Arboleda, Alan Franco y Welington; Damián Bobadilla y Luiz Gustavo; Lucas Moura, Luciano y Ferreira; y Jonathan Calleri.

El arbitraje lo comandará el argentino Facundo Tello, quien tendrá a sus compatriotas Ezequiel Brailosky y Pablo González como asistentes, mientras que Andrés Merlos será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Jorge Baliño y Pablo Dovalo.