El entrenador de Peñarol se mostró ilusionado con el plantel para enfrentar a The Strongest y confirmó la continuidad de Guzmán Rodríguez hasta fin de año.

Semana de inicio al segundo semestre de la temporada. Peñarol se prepara con caras nuevas para cuidar lo que tiene en el campeonato uruguayo y seguir creciendo a nivel continental en la Copa Libertadores. Diego Aguirre habló en el programa 100% deporte de Sport 890 y dijo: “El período de pases fue muy bueno”.

El entrenador aseguró que todos los jugadores que llegaron fueron con su visto bueno: “Pedimos a Facundo Batista y a Jaime Báez. Considero que las dos son muy buenas incorporaciones y pudimos traerlos con tiempo. Después llegaron Felipe Avenatti y Adrián Toto Fernández. Estoy muy conforme”.

Batista, al igual que Diego Rossi que volvió del préstamo en Danubio, ya debutaron en el torneo Intermedio y son conocidos para el hincha. Incluso el centrodelantero deberá cumplir una fecha de suspensión en el inicio del clausura por la expulsión en la final clásica; no estará ante Cerro Largo en el Campeón del Siglo.

Aguirre se refirió al resto de los jugadores que llegaron: “Jaime Baez es tremenda incorporación, es buenísimo”, enfatizó. De los nuevos, es el que corre con más chances de jugar como titular el próximo jueves ante The Strongest por los octavos de final de la Copa Libertadores. Por otra parte habló del espigado delantero que vino de Bélgica: “Avenatti tiene mucha calidad, mide dos metros y se mantuvo diez años en Europa. Es complementario a Maximiliano Silvera”.

Para terminar el repaso de caras nuevas, contó más de los entretelones que permitieron la llegada de Toto Fernández desde el ascenso argentino: “Lo miramos para descartar y dijimos ‘opa’. Empezamos a buscar información y lo terminamos trayendo. Es una apuesta. Es muy habilidoso, con buen uno contra uno y buen asistidor”.

El entrenador de Peñarol dejó un mensaje claro para la hinchada: “A la gente le pido que esté tranquila. No doy pelota al nerviosismo y estoy muy tranquilo con lo que viene dando este equipo, pudimos mantener el plantel que hizo una muy buena primera mitad del año, era la prioridad. Incorporamos para seguir mejorando”. Además agregó: “Lo lógico sería que algunos jugadores estuvieran en Europa y no con nosotros. Ahora tenés una buena mitad de año y se van las figuras. Acá no pasó eso y es buenísimo”.

En tren de asegurar permanencias, la Fiera confirmó la continuidad de Guzmán Rodríguez hasta fin de año “en un 200%” pese a que le llegaron varias ofertas de salida. La mala noticia de cara al partido del próximo jueves es que no estará Ignacio Sosa por lesión, el volante sería la única baja en la plantilla de Aguirre para recibir a The Strongest.