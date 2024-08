El estadio de River Plate se suma a la lista de los que pueden disputar partidos nocturnos.

River Plate inauguró la red lumínica de su escenario en el barrio del Prado de Montevideo, el Parque Federico Omar Saroldi. El Saroldi se llamó Olimpia Park hasta 1932, ya que era un predio que pertenecía al club Olimpia. Olimpia y Capurro fueron clásicos rivales de la zona de la Ciudad Vieja y la Aduana en el amateurismo. River Plate FC, otro equipo de la zona, había desaparecido. Olimpia y Capurro, al ver en la fusión la única puerta al profesionalismo incipiente, refundaron el club River Plate y tomaron, además, el apodo “darseneros” en honor a sus fundadores originales, trabajadores de la zona del puerto de Montevideo.

Federico Omar Saroldi fue el primer golero de River Plate y falleció días después de un choque en una situación de juego, en un partido frente a Central FC, en julio de 1932. Central FC, de la zona de Palermo, y River Plate, que unió pasiones de dos equipos de la Aduana y la Ciudad Vieja, habían forjado un nuevo clásico. Tras el fallecimiento del arquero, decidieron cambiar el nombre de Olimpia Park y homenajear al futbolista. Así nació el Parque Saroldi.

El 31 de julio de 2024 será una fecha que pasará a la historia del club porque inauguró las luces del Parque Saroldi, para las que invirtió alrededor de 300.000 dólares. River buscará inaugurarla en el partido con Nacional por la primera fecha del Torneo Clausura, el sábado 10 de agosto.

Las luces son de 600 lúmenes, lo necesario para los requerimientos de la televisación local. No es suficiente para la habilitación del escenario para partidos internacionales, pero esa idea no estaba en los planes inmediatos porque el Saroldi no cuenta con el aforo mínimo de 10.000 personas para albergar un encuentro de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

El anuncio llegó junto a un video publicado en las redes sociales del club. El partido con Nacional está fijado para las 15.00, pero River Plate buscará cambiar el horario para estrenar las luces, una adquisición que posiciona al Saroldi a la altura de otros históricos estadios de Montevideo, como el Parque Viera o el Franzini, aunque estos sí cuentan con la capacidad para albergar partidos internacionales. Gran paso para la institución, que tiene 22 puntos en la tabla anual del Campeonato Uruguayo, despidió a su entrenador Ignacio Ithurralde tras una serie de partidos sin victorias y designó como nuevo técnico a Francisco Palladino, ex de Deportivo Maldonado, que busca armar su plantel de cara al Clausura.