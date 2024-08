Clubes, futbolistas y personas vinculadas al fútbol expresaron su dolor y condolencias por el fallecimiento del defensa tricolor.

La lamentable noticia de la muerte de Juan Izquierdo sacudió el mundo del fútbol y no demoraron en aparecer distintas repercusiones en redes sociales desde clubes, jugadores y figuras vinculadas al ambiente.

El club del futbolista, Nacional, informó el fallecimiento de Izquierdo “con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones” en su cuenta de X. “Todo Nacional está de luto por su pérdida irreparable. Juan, estarás para siempre con nosotros”, agregó la institución.

La sede del tricolor, en La Blanqueada, amaneció con cartas, flores, camisetas y fotos que algunos hinchas fueron espontáneamente a dejar, a la espera del velorio del futbolista, que será en la misma sede de Nacional este jueves en la mañana.

Nacional despide a Izquierdo: “Para siempre con nosotros, Juan”

Sobre el mediodía de este miércoles, el tricolor publicó un video junto en memoria del futbolista junto al mensaje: “Para siempre con nosotros, Juan”. En la pieza audiovisual se escucha la voz del defensa cuando volvió al club a inicios de este año, mientras se observan imágenes suyas luciendo la camiseta tricolor en el Parque Central, en partidos y en sesiones fotográficas.

“Estoy muy contento y espero estar a la altura del club, voy a dejar todo para poder hacerlo”, dice. “Tengo una alegría enorme, trabajé para que este momento llegara. Lo desee y lo desee”, agregó Izquierdo en ese momento.

“Lo digo siempre que puedo y lo recalco: teníamos una familia y les dije [a los demás jugadores] que me moría por estar adentro de la cancha y abrazarme cuando se hace un gol, porque yo veía esa unión desde la tribuna y me moría de ganas por estar y festejar un gol con ellos”, manifestó el futbolista.

Para siempre con nosotros, Juan pic.twitter.com/TDltljBxgy — Nacional (@Nacional) August 28, 2024

Asociación Uruguaya de Fútbol: “Enorme dolor”

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) publicó un escueto mensaje en la misma red social, donde lamentó con “profundo dolor y tristeza” la muerte de Izquierdo. Por su parte, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, señaló que “no hay palabras para describir el dolor” que genera la “injusta y prematura partida” del joven futbolista.

Más tarde, la AUF emitió un comunicado en el que despide con “enorme dolor” a “un querido miembro de nuestro fútbol uruguayo” y declaró luto oficial del fútbol nacional hasta el próximo domingo incluído. Durante ese período, la asociación no organizará ninguna actividad competitiva, y además, determinó que se dispongan los más altos honores fúnebres.

“Juan Izquierdo fue un jugador activo, comprometido y una persona de familia y amigos. Apreciado y muy querido por sus compañeros y colegas en todos los clubes en que se desempeñó, lo recordaremos como un ejemplo de los más altos valores de nuestro deporte”, agrega el texto.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y su presidente, Alejandro Domínguez, también se expresaron en la misma red social. El organismo internacional lamentó la muerte del jugador y expresó su pésame a familiares y allegados. Domínguez replicó el mensaje y agregó que “el fútbol sudamericano está de luto”. Además, extendió las condolencias a Nacional.

Leé más sobre esto: Velorio de Juan Izquierdo será este jueves por la mañana en la sede de Nacional

Hinchas homenajean a Juan Izquierdo en la sede de Nacional. Foto: Ernesto Ryan

“Descansa en paz”: la despedida de los clubes en los que jugó Izquierdo

Cerro, club en el que Izquierdo debutó en primera división en 2018, expresó sus condolencias y cariño a los familiares, compañeros, clubes y seres queridos del futbolista. “Descansa en paz Juan Manuel Izquierdo Viana”, agregó la institución.

El Club Atlético Cerro quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a sus clubes y a todos sus seres queridos.



Descansa en paz Juan Manuel Izquierdo Viana. #SomosElBarrio | #IdentidadCerro pic.twitter.com/WAVSbbCRnD — Club Atlético Cerro (@CACerro_oficial) August 28, 2024

Peñarol, equipo en el que Izquierdo disputó cinco encuentros en 2019, lamentó profundamente la muerte del futbolista, expresó sus “más sentidas condolencias” y envió un abrazo a familiares y amigos, así como al Club Nacional de Football “en este momento de tanto dolor”.

El Club Atlético Peñarol lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Manuel Izquierdo, exjugador de nuestra institución.



Expresamos nuestras más sentidas condolencias y abrazamos a sus familiares, a sus amigos y al Club Nacional de Football en este momento de tanto dolor. pic.twitter.com/2Inwiv2so5 — PEÑAROL (@OficialCAP) August 28, 2024

Juan Izquierdo, jugador de Montevideo Wanderers. (archivo, agosto de 2020) Foto: Sandro Pereyra

Por su parte, Wanderers, donde Izquierdo también jugó, se pronunció al respecto y envió sus “más sinceras condolencias” a familiares y allegados.

En tanto, Liverpool, donde el futbolista tuvo en 2023 el pico de su carrera antes de jugar a Nacional, publicó: “Con mucho dolor nos toca despedir a Juan. Fue, es y será siempre uno de los nuestros”.

Con mucho dolor nos toca despedir a Juan.



Fue, es y será siempre uno de los nuestros.



Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y allegados.



Que en paz descanses, Juan. pic.twitter.com/gmHnAhNMHO — Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) August 28, 2024

Juan Izquierdo, jugador de Liverpool. (archivo, julio de 2023) Foto: Alessandro Maradei

Esposa de Izquierdo: “Hoy una parte de mí muere con vos”

“Hoy me tocó despedir a mi media mitad, al amor de mi vida. Para muchos Juan Izquierdo, para mí Juanma, mi mejor amigo, mi esposo, el papá de mis hijos, mi dos incondicional. Hoy una parte de mí muere con vos”. Con estas palabras inicia la carta que publicó la pareja del jugador, Selena, en redes sociales y que acompañó con una imagen del tatuaje que compartían.

Izquierdo y su pareja tienen dos hijos: una niña de dos años y un bebé que nació el 17 de agosto, apenas cinco días antes de que el futbolista fuera internado.

“Fuiste una gran persona, noble, amorosa, sin maldad”, agregó la mujer, y apuntó que deberá “sacar fuerzas de donde no las hay” por sus hijos. “Sé que peleaste hasta lo último y que lo único que anhelabas era estar con nosotros”, manifestó.

“Te voy a extrañar toda la vida y sé que va a doler tu ausencia en cada paso. Dejaste mucho por vivir, mucho camino por recorrer, mi Juanma. Desde hoy sólo sueño con el día de nuestro reencuentro y volver a ver esa sonrisa que me llena el alma”, continuó. “Hoy Juanma nos cuida a mí y en especial a nuestros bebés desde el cielo. Te voy a amar toda mi vida”, concluyó.

Los amigos y compañeros de Nacional: los agradecimientos y la enseñanza de que la “familia es lo primero”

Mateo Antoni, futbolista y compañero de Izquierdo, publicó un sentido mensaje de despedida de su amigo, con quien compartió habitación durante las concentraciones de Nacional.

“Año y medio hace que te conozco, y desde el día uno siempre fuiste una persona increíble para mí. Me ayudaste, me aconsejaste, me apadrinaste, me exigiste, me puteaste, me abrazaste”, señaló Antoni. “Tantas cosas que no me da para describir lo excelente persona que fuiste conmigo”, agregó.

El futbolista recordó que todos los días anteriores a un partido llegaba a la habitación que compartían sobre las 0.00 e Izquierdo ya estaba allí, “con ese ronquido que se sentía desde el pasillo”, y que al otro día cuando se levantaban, incluso antes de desayunar, ya estaban las videollamadas del defensa con su esposa y su hija.

Antoni contó que Izquierdo mencionaba a su famila en cada charla y decía que salía a comerse la cancha sólo por ellas. “Nos hacías recordar que nada importaba más que la familia y que había que darlo todo por ella”.

“Siempre voy a estar cuidando tu espalda porque sé que vos me vas a estar cuidando la mía. Y como me dijiste antes de salir al último partido juntos: ‘tranquilo, ñeri, somos hermanos o qué somos’. Cómo no voy a ser tu hermano si hoy soy quien soy en parte gracias a vos. Te voy a extrañar para siempre, mi querido amigo”, concluyó.

Diego Polenta también publicó unas palabras para Izquierdo en Instagram. El capitán tricolor agradeció al defensa por haberlo conocido, su “humildad y compañerismo”, por “cada charla” y “cada tocada de tambor”. “Gracias por entregarte al máximo por nosotros y por el club. Al final de cuenta, gracias por todo, negro Juan”, apuntó.

“Juan, va a ser duro sin vos, pero si algo nos dejaste fue nunca bajar los brazos y pelearla hasta el último día. La familia es lo primero, qué enseñanzas nos dejaste”, agregó.

El jugador de Nacional Leandro Lozano fue otro de los que se manifestaron. “Primo, no tengo palabras para este momento tan triste, darte las gracias por todos los momentos compartidos y por los huevos que pusiste siempre, más que nada estos días, que luchaste por tu vida”, publicó en Instagram.

“Descansa en paz, negrito, cuida a tus seres queridos desde el cielo, y quédate tranquilo que la banda va a ayudar a tus hijitos y tu señora en este momento de mucho dolor”, añadió.

San Pablo: “Un día triste para el fútbol”

Desde el ámbito internacional, San Pablo, club contra el que Izquierdo disputó su último partido por la Copa Libertadores con la camiseta tricolor y donde se desvaneció tras sufrir una arritmia, escribió en su cuenta de X que desde lo acontecido “vivimos días de oración, unidad y esperanza”.

“Estamos en profunda tristeza con la noticia del fallecimiento de Juan Izquierdo. Nuestro más sentido pésame a familiares, amigos, compañeros de trabajo, hinchas de Nacional y todo el pueblo uruguayo en este momento de dolor. Un día triste para el fútbol. Descansa en paz, Juan”, sigue el texto.

Vivemos dias de orações, união e esperança, e hoje estamos em profunda tristeza com a notícia do falecimento de Juan Izquierdo, atleta do @Nacional.



Nossas condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, torcedores do Nacional e a todo o povo uruguaio neste momento de… pic.twitter.com/DMC9aHAvmU — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 28, 2024

Dolor y tristeza en la selección uruguaya: “Difícil de explicar”, dijo Luis Suárez

“Dolor, tristeza y difícil de explicar”, señaló Luis Suárez sobre el fallecimiento de Izquierdo en su cuenta de Instagram. “Que en paz descanses y mucha fuerza para tu familia y amigos”, agregó. El [goleador de Inter Miami le había dedicado a Izquierdo el festejo de los dos goles que convirtió el sábado pasado frente a Cincinnati, encuentro en el que utilizó una camiseta, debajo de la oficial, con el mensaje “Fuerza Juan”.

Darwin Núñez, Federico Valverde, Maximiliano Araújo, Manuel Ugarte, Ronald Araújo, Giogian de Arrascaeta, Sergio Rochet y otros jugadores de la selección uruguaya también compartieron fotos de Izquierdo y expresaron su dolor por la muerte del defensa tricolor. “No hay palabras”, “qué dolor y tristeza”, “que en paz descanses” y “que esa sonrisa siga iluminando y protegiendo a tu familia desde el cielo” fueron algunos de los mensajes que escribieron.

El excapitán de la selección celeste Diego Godín también se pronunció en Instagram. “Tristeza, dolor, rabia. Un abrazo apretado para su familia y amigos”, escribió. El exgoleador del elenco uruguayo Edinson Cavani hizo lo propio: “El mundo del fútbol está triste”, publicó junto a una foto del futbolista.

