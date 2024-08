Finalmente el volante no llegará a filas tricolores, a pesar de haber conseguido su salida de Banfield, su último equipo; hubo otros movimientos en el mercado de pases de cara al Torneo Clausura.

Yvo Calleros finalmente no jugará en Nacional. El elenco tricolor se había interesado en el volante ex Plaza Colonia, tras la resolución de Gustavo Munúa de no contar con él en filas de Banfield. Roberto Chiqui García, dirigente de Plaza, club dueño de la ficha del mediocampista, trabajó en la desvinculación del futbolista del equipo argentino, pero la demora en las gestiones dilató el interés de los tricolores.

“Estaba todo hecho, casi todo encaminado. Pudimos rescindir con Banfield, pero a último momento hablamos con Nacional y en este momento no va a poder ser porque está subiendo a un joven de la tercera división. Optaron por esa prioridad y lamentablemente Yvo no puede llegar porque se demoró mucho”, explicó García en la radio Sport 890. Además, el directivo manifestó que el taladro no pagará las deudas que tiene con el jugador, por lo que el equipo patablanca deberá acudir a otra instancia de reclamo. El ascenso del juvenil Jairo Amaro al plantel principal del conjunto tricolor terminó por descartar la incorporación del futbolista nacido en Nueva Palmira, a quien se le buscará nuevo destino deportivo.

En otro orden, Liverpool parece no cerrar aún su larga lista de incorporaciones de cara al Clausura. En las últimas horas anunció la llegada de Leonardo Olavarría desde Rentistas y de Edgar Elizalde, zaguero que llega desde Independiente de Avellaneda, donde no ha sumado minutos en lo que va de 2024. El futbolista formado en Wanderers jugó además en Pescara, Catanzaro y Juve Stania de Italia, y en Peñarol entre 2021 y 2022. Ambos jugadores se suman a las altas de Joel Poiso, Alfonso de Luca, Hugo Quintana, Ezequiel Olivera, Enzo Castillo, Sergio Núñez, Luciano Aued, Nicolás Vikonis, Bryan Bentaberry y Lucas Acosta.

Toda una renovación del equipo que dirige Emiliano Alfaro, con la difícil tarea de suceder a Jorge Bava, multicampeón con el negriazul que coronó su gesta con el Campeonato Uruguayo 2023. Al equipo de Alfaro se le fueron además varios jugadores, por lo que el Clausura será una prueba de los nuevos vientos del entrenador. Las bajas fueron: Matías Ocampo al Brusque de Brasil, Miguel Samudio al Tacuary de Paraguay, Ignacio Rodríguez al AVS de Portugal, Luciano Rodríguez al Bahía de Brasil, Martín Barrios a Racing de Argentina, Gastón Guruceaga al Deportivo Cali de Colombia, y Matías de los Santos a Atlético Tucumán de Argentina. Enzo Martínez, además, rescindió de común acuerdo.

Boston River, por su parte, presentó a Leandro Barcia, que llega libre desde el Náutico de la Serie C de Brasil, equipo en el que disputó 17 partidos en el año y convirtió un gol. El futbolista surgió de Nacional y vistió además las camisetas de Rentistas y Defensor Sporting en nuestro país, y Goiás, Sport Recife, Atlético Goianiense y Ponte Preta en Brasil. Barcia se suma a las llegadas de Francisco Marco desde Defensa y Justicia de Argentina, Gustavo Viera de Fénix y Facundo Rodríguez desde Universidad César Vallejo de Perú.

Por su parte, Rampla Juniors, otro de los que renovaron su plantilla de cara a pelear por el descenso en la última etapa del año, anunció la llegada del Mama Diego Arismendi, volante devenido zaguero que se encontraba defendiendo los colores del Terremoto en la C.

En filas de Deportivo Maldonado, el equipo del Chavo Gustavo Díaz sumó a Sebastián Tormo, que defendía los colores de Juventud de Las Piedras en Segunda División, y en Wanderers se sumó el delantero de Danubio Cristian Franco. En tiendas del gaucho de La Teja esperan confirmar en las próximas horas el regreso de Gonzalo Castillo para acompañar a Monoco Gómez en la zaga del equipo de Carlos Cannobio. Castillo se encontraba jugando en el Jorge Wilstermann de Bolivia.