La nadadora del Club Olimpia habló con la diaria tras su debut en los Juegos Olímpicos París 2024; la uruguaya de 20 años terminó sexta en su serie y no pudo acceder a semifinales.

La nadadora uruguaya Nicole Frank compitió este viernes en los Juegos Olímpicos París 2024, donde mejoró las marcas registradas en los Juegos Olímpicos anteriores en los 200 metros combinados. Frank terminó sexta en su serie, y en la general fue 30ª de 34 participantes, por lo que no pudo acceder a semifinales, donde quedan las 16 mejores.

Después de la competencia, en diálogo con la diaria Frank dijo que “lo más duro fue la clasificación y el llegar acá. Es medio amargo saber que no se pudo hacer una marca mejor, pero estoy contenta porque la sensación de los primeros 150 se sintió muy bien, hasta que di la vuelta libre y sentí que el cuerpo se me apagó, no podía más. Lo disfruté, el camino fue bastante duro y creo que es la recompensa, el poder competir”.

Nicole Frank compitió en los 200 metros combinados de natación en el París La Défense Arena. Frank alcanzó los 100 metros en 1:03.74 y los 150 metros en 1:43.57. Finalmente, obtuvo un tiempo de 2:18.00.

“Venía con problemas para dormir los días anteriores”, contó. “Estaba nerviosa, anoche fui a hacer recuperación con Anita, la fisio, y el doc Nico estaba ahí y me dieron una charla, me dijo: te quedás tranquila, gurisa. Fueron muchas emociones, salí muy emocionada y muy movilizada; a pesar de que quizás el tiempo no fue lo que quería, me quedo muy contenta con todo, ahora un descansito y a seguir nadando más adelante”, dijo Frank.

La nadadora de 20 años mejoró su marca de Tokio 2020, edición en la que registró un tiempo de 2:18.93. Mantiene su récord nacional de 2:15.66. En cuanto a las sensaciones, la nadadora uruguaya del Club Atlético Olimpia contó que “en el club Olimpia hicieron un día dedicado a mí en el que iban a nadar 200 combinados, me movió un montón saber que en el club donde fui toda mi vida me están apoyando y están felices y están contentos de que yo esté acá y que los esté representando también a ellos”.

De esta manera, Nicole Frank finalizó su participación en los Juegos Olímpicos París 2024, los segundos en su corta carrera hasta el momento.