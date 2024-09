Las frases que dejaron algunos de los protagonistas tras la consagración de Peñarol como uno de los cuatro mejores de América.

Diego Aguirre y Javier Méndez hablaron en conferencia de prensa tras el partido inolvidable en el que Peñarol clasificó a semifinales de la Copa Libertadores de América. El entrenador Diego Aguirre, cargado de la mística carbonera, y Javier Méndez, el defensor que se amalgamó a la estirpe como si fuera de la casa, dejaron algunos comentarios que resuenan en el pueblo carbonero.

“Hoy no es un día para hablar de lo táctico, es todo emocional”, señaló apenas terminado el encuentro el entrenador, quien simplemente expresó: “Estoy muy feliz, en un estado total y absoluto porque Peñarol está entre los cuatro de América. Los jugadores, la gente, el club, todos clasificamos juntos y es una emoción muy grande”. Cuando Diego Aguirre ingresó al campo de juego, se perdió por unos minutos entre los límites de la línea punteada. Las cámaras lo siguieron todo el tiempo.

Atrás, adelante, a los costados, la hinchada de Peñarol desarrollaba la fiesta. “Valoro mucho lo de la gente porque fueron a Maracaná, creyeron, e hicimos honor a la historia, ganamos ante uno de los equipos más poderosos de América, sino el que más. Lo estoy disfrutando porque trabajamos mucho para esto, los jugadores se lo merecen, hemos generado un grupo que confía, se entrega, da la vida. Después lo futbolístico pasa por otro lado”, dijo Aguirre en conferencia de prensa tras el empate a cero consagratorio.

Leé más sobre esto: Uno por uno de la clasificación de Peñarol en la Libertadores

“Después del momento inolvidable que me tocó vivir como jugador, del cual ya pasaron muchos años, quedó una unión para siempre y especialmente en Copa. La gente a mi no me sorprendió que alentara así, porque ya lo he vivido varias veces, porque esto es Peñarol”, dijo el entrenador uniendo los puntos de inflexión en su historia con Peñarol y con el máximo certamen continental de fútbol.

“Que sea lo que tenga que ser, pero nosotros seguiremos trabajando con mucha humildad, dedicación, pelearemos por nuestros sueños”, dijo. Además, se refirió al esfuerzo de la directiva y a la confianza depositada en sus decisiones: “Tenemos que valorar el gran esfuerzo que han hecho para mantener a los jugadores en este semestre, un esfuerzo que pedí especialmente. No solo lo hicieron, sino que además me trajeron refuerzos de primer nivel. Es justo destacar porque siempre hay más críticas que elogios y hoy es el triunfo de todos. Le quiero dar valor”.

“Un plantel de hinchas”

Por su parte, el defensor Javier Méndez, gran figura de Peñarol en la igualdad sin goles ante Flamengo y a lo largo del 2024, expresó: “Ojalá este sueño no se acabe y siga adelante”. En conferencia de prensa tras un partido que no olvidará, señaló que “Se hizo un trabajo maravilloso, le quitamos muchos espacios, no supieron cómo entrarnos y estuvimos atentos a todos los detalles. Ahora se puede descansar tranquilo”.

Y continuó: “Se ve mucha la unión que tenemos. El partido pasado [5-0 ante Cerro] que nos tocó quedar afuera de los convocados, todos estábamos felices por el triunfo y apoyando a los compañeros. Cualquiera puede jugar y hay que estar preparado para dar soluciones. La unión grupal la venimos construyendo desde el primer día, todos creen y los que llegaron se adaptaron rápido. La confianza que nosotros transmitimos hacia afuera y la que recibimos, va confluyendo en un solo camino y dirección”.

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio, contó a la prensa tras el partido que: “Ya nos pasó en el 2021 con la Sudamericana, pero salíamos de una pandemia y la Sudamericana no tiene nada que ver con la Libertadores. En tres años, lo metimos dos veces entre los cuatro mejores de América. Es una locura. Ahora no queremos parar”, dijo. Elogió a Diego Aguirre a quien le expresó su “agradecimiento eterno”, y destacó el trabajo de los futbolistas: “Tenemos un plantel de hinchas”.