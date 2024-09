El entrenador de Peñarol habló del contundente triunfo ante Rampla y las expectativas del partido ante Flamengo por Copa Libertadores.

Peñarol goleó a Rampla 4-0 en el Campeón del Siglo y sigue afianzado cómo líder de la Anual del Campeonato Uruguayo. El carbonero marcó el resultado con la conversión de Maximiliano Silvera sobre el final del primer tiempo. “Abrió caminos y nos hizo tener un buen segundo tiempo, jugamos mejor y manejamos la ventaja en el complemento”, dijo Diego Aguirre sobre el resultado de la primera parte.

Nuevamente Peñarol tuvo soluciones desde el banco, con los ingresos de Lucas Hernández y Gastón Ramírez. “Hoy en día se pueden hacer cinco variantes, por tanto, el banco cumple un rol muy importante, y el de nosotros es bueno y amplio”, elogió la Fiera, y agregó que “Gastón entró muy bien y también el partido pasado, pero lo más importante es que está encontrando su mejor nivel. Al igual que Lucas, es clave que sume desde donde le toque”.

Pensando en Flamengo

Peñarol enfrentará a Flamengo en Maracaná el próximo jueves por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Sobre el posible equipo titular, Aguirre dijo que “hay una base de equipo obvia y no debería haber muchas sorpresas, más allá de que pueda haber alguna variante. Tenemos opciones, jugadores recuperados, sólo resta prepararnos”.

En cuanto al rival, el entrenador carbonero expresó que “nadie va a desconocer la calidad y plantel que tiene Flamengo”. “Nosotros estamos bien y trataremos de hacer un gran partido, sabiendo que se define en el Campeón del Siglo”, agregó.

Peñarol tendrá tres jugadores nuevos a la orden de Aguirre: Damián Suárez, Rodrigo Pérez y Alan Medina. Ninguno pudo debutar hasta el momento, por un tema reglamentario de la AUF. La Fiera criticó la regla: “Es lamentable que no pudieran estar en estos partidos, cuando estaban fijadas las fecha y se suspendieron por una causa de fuerza mayor. Sólo pasa acá, una locura. Nos encontramos jugando un partido decisivo donde alguno de ellos quizás pudiera tener los primeros minutos en el club en el Maracaná”. Por último, sostuvo que “es una falta de lógica total, nos perjudicamos todos, no puedo entender y no sé qué hacen los que deciden, que no fueron capaces de tener la sensibilidad de habilitarlos”.