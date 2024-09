El entrenador aurinegro se refirió a sus dirigidos en conferencia de prensa tras el partido que Peñarol le ganó a Flamengo en el Maracaná. También habló el capitán del equipo Maxi Olivera.

Peñarol es todo algarabía. Venció a Flamengo de visita por cuartos de final de la Copa Libertadores de América y, tras jugar con Cerro por el Campeonato Uruguayo, enfrentará la revancha contra el Mengao en el Campeón del Siglo el jueves 26 de setiembre.

El entrenador estrella, La Fiera Diego Aguirre, señaló en conferencia de prensa: “Lo que sé es que tengo un gran cuerpo técnico, que trabajamos muy duro, que trata de apoyar al jugador y darle confianza”. El entrenador hizo referencia de esta manera a su asistente técnico Jorge Verzeri y a todo su cuerpo técnico, pero también al trabajo del argentino Agustín Alayes que, en silencio, fue el artífice para conformar el plantel que hoy da que hablar en América.

“Hemos generado un clima y ambiente espectacular con un grupo que trabaja muchísimo y tiene la necesidad de ganar, que quiere ganar y lo han demostrado desde el primer partido, hace nueve meses, hasta en este” dijo el entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, tras la histórica victoria en tierras norteñas.

Agregó tras señalar que no iba a hablar de sí mismo, y en referencia a sus dirigidos, que “Tendrían que verlos en el día a día; lo dan todo. La cancha es una consecuencia de lo que se entregan. Han trabajado muchísimo para esto y te aseguro que no es casualidad”. “Los jugadores tuvieron una enorme actitud y tácticamente hicieron un gran partido”, agregó La Fiera. “Se entregaron al máximo, dejaron todo, la vida en cada pelota, y así es como se juega en Peñarol. Demostraron clase y jerarquía porque ganar en Maracaná no se da muy seguido, y hay que celebrarlo”.

Peñarol está entre los ocho mejores de América y quiere meterse entre los cuatro más importantes como cuando también, de la mano de Aguirre en el 2011, disputó la final con el Santos de Neymar. “Estar entre los ocho mejores de América y volviendo a generar el respeto que Peñarol por su historia y tradición tiene me llena de orgullo. Estoy feliz de vivir este momento del club”, dijo Aguirre. Sin embargo aclaró que “No nos sentimos que estamos clasificados para nada, porque nos queda una final y esto continúa, pero nos vamos muy contentos”.

“Que el estadio quedara mudo y escuchar a la gente de Peñarol fue hermoso”, cerró el ídolo aurinegro.

Maxi Olivera: “son 180 minutos y hoy no se perdía ni se ganaba nada”

Por su parte, el capitán del equipo que dirige Diego Aguirre, Maxi Olivera, también fue consultado por la prensa en conferencia tras el partido. “Sufrimos muchísimo y el desgaste fue muy grande porque ellos son grandes jugadores y encuentran espacios donde a veces no los hay, metiendo pelotas donde nadie las ve. Teníamos que estar atentos y cerca. Pase lo que pase, uno tiene que estar orgulloso de este plantel, por cómo juega y por cómo se entrega, por el amor con el que juega. Es el orgullo de todos nosotros”.

El futbolista surgido en Montevideo Wanderers, que se ha identificado con los años con la hinchada aurinegra, dijo además que “más allá de los esquemas, lo importante es dejar el corazón, dejar todo adentro de la cancha y cubrir los espacios cuando falta gente”.

“Estamos felices porque no se gana todos los días en esta cancha. No todos ganan acá, pero estamos con mesura y tranquilos. Le agradecimos a la gente por lo que hicieron al venir hasta acá, por alentar como alentaron, pero son 180 minutos y hoy no se perdía ni se ganaba nada. Estamos tranquilos”, agregó el futbolista, consultado por las claves de la victoria aurinegra en el Maracaná.

Y continuó: “Desde que arrancamos, en enero, teníamos los objetivos clarísimos. Después, ese mismo grupo de trabajo tiene un corazón enorme y siente muchísimo al club al que está defendiendo”.

Consultado por la hinchada y el partido de vuelta del próximo jueves, Olivera dijo que “es muy importante jugar en nuestra casa. En una eliminatoria así, el apoyo de nuestra gente es importantísimo. Nuestra hinchada se hace sentir mucho y nos sentimos muy cómodos jugando en nuestro estadio, pero sabemos que esta serie está abierta. Flamengo es un equipo que en todas las canchas se hace sentir, tiene buenos jugadores y no le pesa jugar este tipo de partidos. Tenemos que estar muy tranquilos. Sí disfrutar lo que será una fiesta en el estadio con la gente, que llenó el estadio sin especular con el resultado de hoy. Estamos agradecidos con ellos y queremos disfrutarlo con ellos”, concluyó el jugador.