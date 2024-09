El exfutbolista había sido denunciado semanas atrás.

El exfutbolista argentino nacionalizado paraguayo Néstor Ortigoza, actualmente en la directiva de San Lorenzo de Almagro donde fue ídolo, fue intimado por la directiva para que presente su renuncia por hechos de violencia de género contra su esposa Lucía Cassiau, quien lo había denunciado en agosto. Tras la denuncia, el jueves aparecieron públicamente videos donde se lo ve agrediendo a su esposa.

En uno de los videos se puede ver a la mujer intentando filmar la violencia verbal. El hombre la golpea y le quita el teléfono, todo frente a uno de sus hijos, al que luego se lo nota afectado. En otro de los videos ella le dice “callate porque está el nene” y él contesta con un pelotazo en la cara.

La denuncia provocó el allanamiento de la casa del exfutbolista de San Lorenzo y fueron encontradas dos armas con 84 cartuchos.

El bloque oficialista mayoritario de la Comisión Directiva de San Lorenzo decidió, frente a los hechos, exigirle a Ortigoza que presente su renuncia al cargo de vocal titular.

El club emitió un comunicado oficial que determina la exigencia de su renuncia al cargo y luego expresa lo siguiente: “El club ha tenido en cuenta los derechos y obligaciones incorporados en nuestra Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como la Convención Belém Do Pará, y especialmente en el art. 7 inc. e) de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (n° 26.485), el cual incentiva a la cooperación y participación de las entidades privadas y los actores públicos no estatales en la lucha para erradicar la violencia de género, el propio protocolo que ampara a nuestra institución en este sentido y con la asistencia de la Subcomisión de Género y Diversidad”.